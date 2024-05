Corteva Agriscience: Zorvec® Encantia® stuit laatroes onder aartappels

Aartappels en Corteva loop sinoniem met mekaar. As jy ‘n goeie aartappeloes wil afhaal kort jy Corteva Agriscience se betroubare oesbeskermingsproduk, Zorvec® Encantia®. Zorvec is ‘n swamdoder wat spesifiek die siekte laatroes, wat aartappelgroei belemmer, teiken.

Corteva sien aartappelboerdery as ‘n belangrike bedryf in Suid-Afrika, want gemiddeld 51 000 hektaar aartappels word per jaar geplant. 66% van alle aartappels wat plaaslik by varsprodukte markte gekoop word is deur boere in Suid-Afrika geplant.

André (Boetie) van Zyl, plaasbestuurder by Koopfontein-plaas, Lambertsbaai, in die hartjie van die Sandveld, boer grootliks met aartappels en groentegewasse. “Die grootste uitdagings in aartappelboerdery is die hoë insetkoste, beurtkrag wat ons in die somermaande tref en aartappelsiektes soos blaarmyner en laatroes,” sê hy.

Dit is baie vogtig by hulle en daarom is laatroes ‘n groot probleem. “Ons spandeer jaarliks baie geld om dit te bestry en probeer betrokke wees by die jongste chemie wat op die mark is om dit te bekamp sodat ons beter beheer daaroor het,” sê André.

Hy gebruik Zorvec® al vir ‘n jaar saam met vier ander soorte chemiese middels. “Dit is nog heeltyd ‘n groot sukses vandat ons dit gebruik en is beslis die pad vorentoe met die tipe weer wat ons het,” sê hy.

Hy gebruik heelwat produkte van Corteva en InteliGro is hulle gifmaatskappy. “Die agent kom al ‘n lang pad saam met ons; hy ken sekere lande op die plaas beter as ek,” sê André.

André is geesdriftig oor boerdery en sien dit as sy stokperdjie.

“Ek vang nie vis nie, ek ry nie perd nie, ek boer met aartappels en groente en dit is my stokperdjie.”

Pieter Saaiman, al vir 20 jaar gewasoplossingsdeskundige vir InteliGro, sê ook die see is naby aan die plaas, daarom is die lugdruk hoog en sukkel boere al jare lank met laatroes. “Soms kom die aartappels uit die grond uit met laatroes, maar ons volg ‘n baie goeie strategie. Ons gebruik verskillende middels en vandat ons Zorvec® op week 6 en 7 gebruik (gebruik dit net twee keer in die program) het ons nie weer laatroes gehad nie.

“Dit is regtig n baie goeie produk, want ons kry nie baie nuwe chemie van maatskapye nie daarom moet dit beskerm word. In die verlede was die aartappelleeftyd so rondom 13 tot 14 weke. Ek sien met Zorvec® kry jy ‘n langer leeftyd, so 16 tot 17 weke,” sê Pieter.

Die aartappels is ook natuurlik gesond sonder laatroes. Laatroes kan ‘n veld binne drie, vier dae verwoes. Dit is ‘n erge siekte.

Ander uitdagings wat aartappelboere teister, is aartappelmot en Tuta.

“Corteva as maatskappy ondersteun ons geweldig goed en dit is van die min maatskappye wat nuwe produkte na die tafel bring,” voeg Pieter by.

Pieter noem verder dat hulle binne ‘n dag of twee terugvoering kry vanaf Corteva. “Dit is waarvan ek hou. Dit is mense wat moeite doen vir jou en vir die bedryf, veral met aartappelboerdery want hulle portefeulje is groot op die aartappels.”

Zorvec® se voordeel is dat boere elke dag besproei. Hulle besproei 10,11,12 ml per dag in 20 minute met die spilpunt, dan is die produk vas in die grond en in die plant.

Petrus van Zyl, plaasbestuurder vir die plaas Wadrif, werk vir die Zandveld-aartappelgroep en boer met 63 ha aartappels.

“Ons het sowat twee jaar gelede begin met Zorvec® se produkte en dit is tot dusver ‘n groot sukses. Ons kry nie meer laatroes nie en die aartappels se lewensduur is langer.

“Laatroes is ‘n groot problem in ons omgewing en dit kan groot skade veroorsaak. Ons praat van groot bedrae geld, daarom moet die siekte bestuur word,” sê Petrus.

Hulle wissel Zorvec® af met ander produkte, want hulle is bang dat daar weerstand in die plant kan opbou daarteen. Petrus sê die resep wat hulle tans volg werk vir hulle: “Ons spuit Zorvec® twee keer in week 6 en 7. Ons doen dit een keer per week. Ek en my chemiese agent gaan deur die veld en kyk waar ons moet spuit en waar nie, want jy moet voorkomend spuit. Met vandag se tegnologie kan jy sien hoe die weer en wind gaan wees. Dit bepaal hoe, wanneer, wat en waar ons spuit. Dit is die rede hoekom ons met Corteva en InteliGro werk.”

Petrus noem dat hulle elke vier jaar ‘n sirkel aartappels plant en vir drie jaar lê die land dan droog.

“Dit lê en rus, want grond wat gerus het lewer ‘n goeie oes. Een jaar ploeg ons dit net en dan moet die natuur sy gang gaan want dit is belangrik om ons grond vir die nageslag te bewaar. Ook om siektes in aartappels te beheer moet ‘n mens op ‘n vierjaarsiklus wees om ‘n groter opbrengs te kan behaal,” voeg Pieter by.

Met die hoë insetkostes van aartappelboerdery moet ‘n mens hoë oeste behaal en Corteva help daarmee, nie net met die Zorvec® produk nie.

Henry Odendaal van InteliGro sê ook dat laatroes ‘n groot probleem in die Sandveld-omgewing is met die vog, “veral na die blomstadium en by die mees vegetatiewe groei. Ons het Zorvec® op besproeiing en ons kry goeie resultate. Dit gee my gemoedsrus om te weet die plant is gesond. Dit is nie onderhandelbaar nie, mens moet die produk hê”.

Gustav Groenewald van Corteva Agriscience noem dat dit baie reën in die wintermaande en ‘n mens moet wag vir die blare om droog te raak, daarom het jy net ‘n kort tydperk en regte toestande om Zorvec® te kan spuit. “Twintig minute nadat Zorvec® gespuit is kan die spilpunt weer die land natmaak.”

Thomas Platt van Corteva Agriscience sê hulle het verskeie proewe in die omgewing gedoen. “Zorvec® beheer die siekte en nuwe groei baie goed. Die aartappelplante is groen en groot, want dit is ‘n gesonder plant en die gehalte is ook beter.

Christo Eksteen, tegniese verkoopsbestuurder van Corteva Agriscience, sê hulle het net goeie dinge van Zorvec® gehoor. “Hierdie produk voeg goeie waarde by boere se produksie. Zorvec® is beslis ‘n produk wat jy moet oorweeg wanneer jy ‘n goeie suksesvolle oes wil hê.”

Voordele van Zorvec® Encantia®:

Word gebruik as blaarvoeding op aartappels teen baie lae dosisse per hektaar en lewer ‘n veelvuldige uitwerking op ‘n patogeen se lewensiklus.

Beskerm en vergroot die blare soos hulle groei

Trek vinnig in die plant in voordat dit reën of weer besproei word.

Werk baie doeltreffend en is nie skadelik vir voordelige spesies as dit reg gebruik word nie.

Om meer uit te vind oor Zorvec® of Corteva besoek https://www.corteva.co.za.