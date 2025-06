Boere vertrou op Reapers Agri: Waardevolle masjiene, uitstekende diens en ‘n naam wat hou

665 words

Toe Pieter Visagie, direkteur van Reapers Agri, besluit het om die handelsmerk te hervestig, het hy geweet hy wou hê dit moes staan ​​vir uitnemendheid, betroubaarheid en vertroue. Vir meer as tien jaar sedertdien het die Reapers Agri-span verseker dat hulle maatskappynaam een ​​is wat klante by ander aanbeveel.

Reapers Agri is ‘n landbou- en konstruksiemasjineriemaatskappy wat die oplossings en toerusting bied om jou te help om ‘n suksesvolle onderneming te bedryf.

In 2016 was Pieter ‘n werknemer en minderheidsaandeelhouer van Reapers Agri wat amper toegemaak het. In plaas daarvan het Pieter besluit om die maatskappy te herbou. Hulle het met ‘n klein span in Boksburg begin, en vandag is hulle ‘n bekende vennoot vir klante regoor Afrika.

“Ons strewe is om uitsonderlike landbou-oplossings en -dienste te bied, en ons visie is om ons klante met uitnemendheid te bedien,” sê Pieter.

Hulle wye reeks produkte

Pieter Visagie (junior) het ook later by Reapers Agri aangesluit, en vandag is hy die verkoop- en werkswinkelbestuurder en help hy sy pa met die bestuur van die saak.

Die Visagies glo dat die sleutel tot hulle sukses die eersteklas reeks produkte is wat hulle in voorraad het en kan verskaf.

Reapers Agri kan help met Landini- en McCormick-trekkers van 20 kW tot 220 kW, hulle bied Maschio Gaspardo-werktuie soos planters en hooitoerusting aan, en hou die volledige reeks Rovic-werktuie en -produkte in voorraad.

Reapers Agri vervaardig ook hulle eie snytoerusting wat beskikbaar is in werkwydtes van 1 m tot ‘n vlerksnyer wat 4,5 m wyd werk. Om by die grassny-afdeling aan te sluit, verskaf hulle ook Husqvarna-produkte.

“Ons het ons produkreekse noukeurig gekies om slegs die beste produkte en dienste aan ons klante te bied,” sê Pieter (junior).

Gehalte produkte en uitstekende diens

Magda du Preez, Reapers Agri se verkoop- en administrasiebestuurder, is al meer as tien jaar by die maatskappy. Vir Magda is die klante meer soos familie, en sy skryf dit toe aan hulle uitstekende diens en ondersteuning.

“Ons klante kan uitsonderlike diens verwag, insluitend persoonlike ondersteuning en leiding van ons ervare span. Ons bied ook stiptelike aflewering van ons hoëgehalte-produkte. Ons langtermynvisie is om blywende verhoudings met ons klante te bou, gesetel in vertroue, betroubaarheid en ‘n begrip van hulle behoeftes. Ons streef daarna om meer as net ‘n verskaffer te wees maar ‘n betroubare vennoot in ons klante se landbou-ondernemings,” verduidelik Magda.

‘n Lewenslange verbintenis

Micaela Hildebrand, bemarkingskoördineerder van Reapers Agri, verduidelik dat hulle steeds hulle klante ondersteun, selfs lank nadat die verkooptransaksie afgehandel is.

“Ons naverkopediens is ontwerp om te verseker dat ons klante deurlopende ondersteuning en bystand ontvang van ons toegewyde klantediensspan wat beskikbaar is om enige vrae of bekommernisse te hanteer. Ons bied tydige en doeltreffende oplossings om klantetevredenheid te verseker en langtermynverhoudings te bou,” sê sy.

Met ‘n volledig toegeruste werkswinkel en kundige span, sluit die naverkopediens onderhoud en herstelwerk, sowel as tegniese bystand en advies, in.

Sien is glo

Jeff Rogers, die uitvoerende hoof en stigter van Moyo Goods, is ‘n langdurige klant van Reapers Agri en hy sê hulle is ‘n familie wat na hulle klante omsien.

Moyo Goods is in Malawi gestasioneer en Jeff boer al vir ongeveer twaalf jaar op ‘n bietjie meer as 300 hektaar. Hulle spesialiseer in makadamianeute, koffie en bamboes.

“So, as jy op soek is na toerusting en die regte maatskappy probeer vind, is Reapers Agri ‘n familie wat jou regverdig en eerlik sal behandel,” verklaar Jeff.

Jy kan meer oor Reapers Agri te wete kom deur hulle webwerf te besoek by www.reapersagri.co.za. Dit kan ‘n verskil aan jou boerdery maak.