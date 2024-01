Balfour Hooidag 2024: ’n Mooi dag vol hooi

Te veel hooi op jou vurk is nie goed nie, maar by Balfour Hooidag beteken méér hooi, méér opwinding!

Die Balfour Hooidag is ’n dag wat boere lank vooruit reeds in hulle dagboeke aanteken. By hierdie geleentheid kry verskillende vervaardigers die geleentheid om al hulle hooimaaktoerusting te demonstreer. Boere kan die werktuie teen mekaar opweeg en nuwe toerusting ontdek. Alles gaan oor hooimaak, wat uiteindelik die beste waarborg vir suksesvolle veeboerdery is.

Die organiseerders van die dag is ’n span met drie hooflede: Gert Kriek (Hooidag-voorsitter), Dawie Brits (ondervoorsitter) en Carel Kriek (tesourier). Die hooidag gebeur ook elke jaar op Gert se plaas.

Gert noem dat die hooidag ontstaan het om te dien as ’n fondsinsameling deur die Balfour Boerevereniging. “Die hooidag is ’n finansiële inspuiting vir die plaaslike gemeenskap, en ’n groot trekpleister. Dit is die enigste dag waarvan ons weet waar alle hooitoerusting uitgestal en gedemonstreer word.”

Die sukses van hiérdie dag kom ook nie van nêrens nie. Volgens Gert begin die span elke jaar op 1 September al beplan vir die volgende jaar. Dan sit die organiseerders koppe bymekaar om aan idees te begin dink. “Ons probeer altyd so bietjie verandering bring sodat dit interessant sal bly.”

Die elfde hooidag het vanjaar begin met ’n ysige windjie en nie ’n sonstraal in sig nie. Daar was kommer of die balers gedemonstreer sal kan word as dit reën. Ondanks die koue het die reën weggebly en boere kon die volle reeks werktuie in aksie sien.

Daar is werktuie vir agterplaasboere tot megaboere.

Van die uitstallers wat hierdie jaar by die hooidag was, sluit in New Holland, John Deere, Case, Jupidex, CLAAS, Massey Ferguson, Valtrac, Kubota, Orbach Agri, Landini, Myburgh Boerdery, JWL Standerton en Rovic Leers.

Pieter Erasmus, of soos hy alombekend is, Grasmuis, van Case sê dat hy al betrokke is by Hooidag van die heel eerste keer wat dit plaasgevind het. “Dit is my valley waar ek grootgeword het, daar is baie bekendes hier. Ek is bly mense ondersteun die dag.” Sy persoonlike hoogtepunt is om die rooi Case-trekkers deur die veld te sien ry.

Balfour Hooidag is die grootste hooidag, en een van die grootse boeredae in die land, volgens JP Adlem, gebiedsbestuurder van Case. Vir die uitstallers is dit baie goeie blootstelling. JP se kollega, Willie van der Schyf, sê hierdie fees groei elke jaar al hoe meer. By die heel eerste hooidag wat hy bygewoon het was daar omtrent net drie of vier uitstallers.

Tussen al die kosmaak vir diere is daar ook natuurlik kos vir die mense en verskeie ander stalletjies wat besoek kon word. NG Kerk Balfour se stalletjie met tradisionele boerekos, pap en vleis, was veral gewild. Mevrou Dominee, Megan Maartens, vertel dat die lekkerste deel van die dag vir haar is om by al die mense uit te kom. “Dit is elke jaar iets om na uit te sien. Ons ken die boeregemeenskap, so ons kom om hulle te ondersteun en hulle kom om ons te ondersteun.”