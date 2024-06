AECI Plant Health: Weeg en meet vir sukses

Elke boer weet hoe belangrik die afmeet en afweeg van middele vir gewasbeskerming en -groei is. Veral met die oog op presisieboerdery, is akkuraatheid uiters belangrik.

AECI Plant Health is ‘n maatskappy wat altyd ‘n stap verder gaan om te verstaan wat boere nodig het om suksesvol te boer. Hulle voorsien die oplossing vir die korrekte afmeet en afweeg van chemikalieë en verwante middels met die oog op gesonde gewasgroei.

Measure Smart van AECI Plant Health is ‘n volledige gereed-vir-gebruik meetstel wat dit maklik maak vir die boer om akkuraat te weeg en meet. Akkuraatheid is belangrik, maar dit is net so belangrik vir ‘n boer om ‘n veilige omgewing te skep wanneer daar gewerk word met verskeie mengsels.

Ingevolge Wet 36 van 1947 moet daar voorsiening gemaak word vir die registrasie van kunsmis, plaasvoere, steriliserende aanlegte en sekere middels om die invoer , vervaardiging en gebruik van chemikalieë te reguleer ter wille van die volhoubaarheid van die landboubedryf. Al die toerusting in die stel voldoen aan die standaarde om spuitmengsels akkuraat en veilig te benut.

Die implikasie van verkeerde dosering of toediening pluk hard aan in ‘n boer se sak met oestyd. Wanneer daar onderdoseer word, kan dit lei tot onsuksesvolle groei van plante en die oordosering van verskeie mengsels kan weer veroorsaak dat skade aan jou gewasse aangerig word. Dit is dus uiters belangrik om die regte hoeveelhede te meet en seker te maak die plantlewe word beskerm en goed gevoed.

In die Measure Smart-houer sal ‘n boer die volgende vind:

Inligtingslêer met kalibrasiesertifikate vir die toerusting

Skaal van vlekvrye staal

Kalibrasiegewig vir die skaal

Maatbekers (250 mℓ, 1 ℓ en 2 ℓ)

Vier spuite (20 mℓ)

Een emmer (4 ℓ)

Twee maatlepels (500 g en 50 mℓ)

Een groot tregter en een klein tregter

Vyftien gesigmaskers

Tien pare veiligheidshandskoene

Drie voorskote

Drie veiligheidsbrille

Hierdie houer verskaf al die regte grootte meet- en weegtoerusting vir die boer se gebruik. AECI Plant Health is ‘n trotse lid van Crop Life SA en glo dat die meetstel boere kan toerus om aan die bedryfsliggaam en Global GAP se vereistes vir goeie landboupraktyk te voldoen.

Vir meer inligting, besoek AECI se webtuiste by https://www.aeciworld.com/agrihealth.