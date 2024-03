Kynoch weet hoe om ‘n vrugbare oes te kweek

By

Lehlohonolo Pahkoe is ‘n jong boer in die Vrystaat, waar hy sy ma op hul familieplaas help.

Sy ma het in die jaar 2000 ‘n plaas gekoop waar sy met vier beeste begin het. Sy het probeer plant, maar het gesukkel om daarin sukses te behaal.

Lehlohonolo het in 2017 heeltemal op sy eie begin boer al het hy nie veel van die besigheid geweet nie. In 2020 het hy op die plaas begin plant. ’n Vriend het Kynoch-kunsmis vir hom aanbeveel en hy het na ’n Kynoch-verteenwoordiger uitgereik. Die Kynoch-verteenwoordiger het na die plaas gekom, grondmonsters geneem en Lehlonholo gehelp om te bepaal watter kunsmis om te gebruik asook hoe en waar om te plant.

Die opbrengs het net elke jaar beter geword. Tot vandag toe was daar geen verlies nie en die opbrengs hou net aan om te verbeter. Lehlohonolo sê hy sal nooit weer ‘n ander kunsmis wil gebruik nie.

Besoek www.kynoch.co.za om meer oor hul kunsmis uit te vind.