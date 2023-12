Die nuwe Amarok, is die perfekte vennoot vir vooruitgang in die landboubedryf

In die dinamiese wêreld van landbou, waar vernuwing en aanpasbaarheid uiters belangrik is, kan die regte toerusting tot jou beskikking die verskil maak.

Volkswagen se Amarok-reeks bakkies is markleiers in die veld, met ‘n verskeidenheid modelle wat aan die veelsydige behoeftes van engie boer voldoen.

Of jy nou tussen jou landerye ry of moeilike terreine navigeer, die Amarok-reeks, insluitend die Amarok enkelkajuit, die ruim Amarok dubbelkajuit en die veelsydige Amarok Life bied pasgemaakte opsies om aan die onderskeie behoeftes van vandag se boere te voldoen.

Amarok-enkelkajuit: Jou praktiese vennoot

Wanneer jy ‘n robuuste, bruikbare voertuig soek is die Amarok enkelkajuit die antwoord.

Hierdie model is gebou vir harde werk, met ‘n enkelrykajuit wat die laairuimte agterop vergroot. Hierdie is die geskikte keuse vir diegene wat vragvermoë sonder heroorweging eerste stel.

Hoofkenmerke:

Enjin: 2,0 TDI

Krag: 125 kW

Wringkrag: 405 Nm

6-Spoed handratkas

4MOTION vierwielaandrywing met laetrekratte en ewenaarslot

Indrukwekkende laairuimte (2 ton laai kapasiteit)

Die Amarok enkelkajuit se maksimum vrag van 1,2 ton kan swaar vragte met gemak laai wat dit maklik maak om toerusting of gewasse wat gestroop is te vervoer.

Die 4MOTION-vierwielaandrywingstelsel verseker dat die voertuig in uitdagende terreine soos modderige landerye en grondpaaie kan hanteer, wat dit ‘n betroubare vennoot vir boere maak.

Amarok-dubbelkajuit: Ongeëwenaarde veelsydigheid

Vir diegene wat die perfekte kombinasie van ‘n werkesel en familievoertuig benodig, is die Amarok-dubbelkajuit die antwoord.

Met verbeterde beenspasie en ruim agterste sitplekke kan jy jou gesin gemaklik akkommodeer en terselfdertyd die duursaamheid en werkverrigting behou wat noodsaaklik is vir die landboubedryf.

Hoofkenmerke:

Enjin: 2,0 TDI

Krag: 125 kW

Wringkrag: 405 Nm

6-Spoed handratkas

4MOTION vierwielaandrywing met laetrekratte en ewenaarslot

3,5 ton sleepvermoë

Die Amarok dubbelkajuit spog met ‘n kragtige enjin en indrukwekkende wringkrag, wat verseker dat geen taak te veeleisend is nie.

Of jy nou jou span van een werkplek na die volgende moet rondry of passasiers met ‘n vrag moet vervoer, blink die Amarok-dubbelkajuit uit in albei rolle.

Amarok Life: Waar veelsydigheid en gemak bymekaarkom

Vir die wat die perfekte kombinasie van nuts- en passasiersruimte benodig, bied die Amarok Life ‘n gemaklike binnekajuit, sonder om werkverrigting in te boet.

Met sitplek vir tot vyf passassiers is hierdie voertuig ‘n goeie keuse vir boere wat vervoer benodig vir beide passasiers en vragte. Dit is die beste oplossing vir plaasbestuurders en boere wat praktiese werk wil doen en terselfdertyd gemaklik wil wees.

Hoofkenmerke:

Enjin: 2,0 BiTDI

Krag: 154 kW

Wringkrag: 500 Nm

10-Spoed outomatiese ratkas

4MOTION vierwielaandrywing met laetrekratte en ewenaarslot

Die Amarok Life se laaikapasiteit strek tot ‘n maksimum van 1,1 ton. Dit maak dit ideaal vir die vervoer van produkte, toerusting en meer. Die ruim en gemaklike kajuit verseker dat lang werksdae minder uitputtend vir boere is. Met moderne kenmerke soos ‘n inligtingraakskermstelsel en gevorderde bestuurbystandstelsels maak die Amarok Life werk en rondry lekker.

Verken die Amarok-enkelkajuit, Amarok-dubbelkajuit en Amarok Life nou teen 0%-deposito deur Volkswagen se bekostigbare EasyFinance-aanbiedinge. Vir meer inligting besoek https://www.vw.co.za/app/easyfinanceoffers/

EasyFinance Vrywaring

Die Easy Finance – Guaranteed Future Value (“GFV”) is die minimum toekomswaarde van jou voertuig soos vasgestel deur die Volkswagen Finansiële Dienste SA (VFDSA) en word uiteengesit in jou GFV kontrak.

Teen die einde van jou termyn kan jy kies tussen drie opsies:

Ruil die voertuig in

Gee die voertuig terug

Hou die voertuig deur die GFV te betaal. Dit is ‘n lompsom wat aan die einde van die leningtermyn betaal moet word, nadat die maandelikse betalings gedoen is.

As jy besluit om jou voertuig aan die einde van jou termyn in te ruil, sal VWFS SA of ‘n ander entiteit wat deur VWFS SA aangestel is, die voertuig by jou koop vir die GFV, onderhewig aan ooreengekome kilometer en billike slytasievoorwaardes wat nagekom word, wat gestel sal word teen bedrae uitstaande ingevolge jou paaiementverkoopooreenkoms.

Volkswagen Easy Finance bied berekende kleinhandelprys met modelspesifieke diens/instandhouding/waarborgplan ingesluit (wat ook al van toepassing is) plus 15% BTW.

Die aanbod word gebaseer op die model in standaardspesifikasie, met sommige ekstras ingesluit.

Inligting is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing. Onopsetlike foute en weglatings word aanvaar. Paaiemente sluit in die aanvangsfooi van R1207,50 en maandelikse administrasiefooi van R69,00.

*Gekoppel aan die huidige primakoers. Alle aanbiedinge is wedersyds eksklusief en kan nie gekombineer word met enige ander huidige aanbieding tensy anders gespesifiseer nie.

Alle finansieringsopsies is onderhewig aan kredietgoedkeuring van Volkswagen Financial Services South Africa (Pty) Ltd, ‘n Geregistreerde Kredietverskaffer NCRCP6635.

Slegs in die Republiek van Suid-Afrika beskikbaar. Hierdie aanbod word bereken oor 48 maande en 80 000 km totale kontraklimiet. Koers en paaiement kan wissel indien transaksiestruktuur verskil van die voorbeeld wat in hierdie advertensie vertoon word. Aanbod geldig tot 30 November 2023 of terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld.