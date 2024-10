Weervoorspelling: 80% waarskynlikheid dat ‘n swak tot matige La Nina wel gaan ontwikkel

Landbouweerkundige

Die huidige seisoen word gekenmerk deur redelike swaar sneeu wat reeds vanaf die begin Junie oor die Wes-Kaap begin voorkom het. Van die swaarste sneeu op rekord het in die eerste week van Julie oor veral die Ceresomgewing voorgekom.

Dit het geleidelik noordooswaarts begin skuif en het die periode vanaf 19 tot 22 September baie swaar sneeu ervaar oor veral die Oos-Kaap, Drakensberge en dele van KwaZulu-Natal en die Vrystaat. Daar het egter al soortgelyke gebeure voorgekom in die verlede tot so laat as November en selfs op 6 en 7 Desember 1970 maar dit gebeur nie elke seisoen nie. In die afgelope dekade was daar redelike swaar sneeu oor die Drakensberge en verder noord in veral die tweede deel van 2016, 2017 en selfs 2018. In 2016 het dit gesneeu op 17 en 18 September asook 2 tot 4 Oktober en in 2017 op 4 en 5 Oktober, 10 Oktober, 26 Oktober asook 16 en selfs 27 November (laasgenoemde slegs oor hoofsaaklik Lesotho). In 2018 het dit op 3 en 4 Oktober gesneeu.

Rondom 16 en 17 September het redelike swaar reën ook voorgekom oor hoofsaaklik dele van die Vrystaat, suidelike dele van KwaZulu-Natal asook noordelike dele van die Oos-Kaap. Neerslae van tussen 75mm en 90mm het oor die suidelike dele van die Vrystaat voorgekom met meer as 20mm in die Wes- en Oos-Vrystaat. Dit het egter grootliks die somergraangebiede gemis en word beraam dat slegs ongeveer 5% van die Somergraangebied meer as 20mm gehad het.

ENSO (El Nino Suidelike Ossilasie) en Indiese Oseaan

Die verwagte La Nina-verskynsel ontwikkel steeds nie volgens verwagting nie maar see-oppervlaktemperature is reeds effens ondergemiddeld. Op 23 September het die belangrike Nino3.4-gebied vir die eerste keer die 0.5°C koeler as normale limiet van see-oppervlaktemperature bereik sedert vroeg 2023. Die La Nina toestande het egter nog nie gevestig nie en kan weer terugbeweeg maar tans is dit hopelik die eerste aanduiding dat die La Nina meer konstant begin ontwikkel.

Daar is redelike sterk aanduidings dat koeler waters uit die dieper lae onder die Nino gebiede opwaarts begin beweeg oor groot gebiede.

Voorspellings toon ‘n ongeveer 80% waarskynlikheid dat ‘n swak tot matige La Nina wel gaan ontwikkel met ‘n byna zero kans vir El Nino ontwikkeling. Daar is ‘n ongeveer 20% waarskynlikheid dat La Nina vlakke dalk nie bereik gaan word nie maar in die neutrale band gaan bly.

Wat die westelike Indiese Oseaan (naby aan die Afrika kuslyn) betref, behoort see-oppervlaktemperature effens ondergemiddeld te wees maar meer waarskynlik in die neutrale band van rondom die langtermyngemiddelde temperature. Omdat dit nie sterk negatief is nie, is daar steeds ‘n gevaar van tropiese siklone rondom Februarie.

Reënval en rypvooruitskouing (Oktober 2024 tot Maart 2025)

Somerreënvalgebied

Noordelike en noordwestelike Limpopo sowel as noordoostelike dele van die Noordwes Provinsie

– Gemiddelde tot ondergemiddelde reënval tot einde Oktober maar gemiddeld tot bogemiddeld vanaf. November tot Februarie met ‘n moontlike droër tydperk in Maart/April.

– Die ryprisiko is verby maar daar is ‘n groot risiko vir stormagtige toestande.

Sentrale tot suidelike Limpopo en noordelike dele van Mpumalanga

– Gemiddelde tot ondergemiddelde reënval tot einde Oktober maar gemiddeld tot bo-gemiddeld vanaf November.

– Ryprisiko is verby of baie klein.

– Stormagtige toestande as dit begin reën.

Gauteng, aangrensende dele van die Noordwes Provinsie asook sentrale tot suidelike dele van Mpumalanga

– Gemiddelde tot ondergemiddelde reënval tot middel Oktober; gemiddeld tot bogemiddeld vanaf middel Oktober tot Januarie maar gemiddeld tot effens ondergemiddeld in Februarie en Maart.

– Ryprisiko is klein.

– Stormagtige toestande vanaf Oktober tot Januarie.

Sentrale tot noordelike dele van KwaZulu-Natal (binneland) en aangrensende dele van Mpumalanga

– Gemiddelde tot bogemiddeld vanaf Oktober tot ten minste Januarie. Gemiddeld tot effens ondergemiddeld vanaf Januarie tot Maart.

– Laaste rypdatum: Eerste week van Oktober.

Suidelike dele van KwaZulu-Natal (binneland); noordoostelike dele van die Oos-Kaap en suidoostelike dele van die Vrystaat

– Gemiddelde tot bogemiddelde reënval tot einde Oktober maar bogemiddeld met redelike swaar neerslae vanaf November tot Januarie; gemiddeld tot ondergemiddeld vir Februarie en Maart.

– Laaste rypdatum: Tweede tot derde week van Oktober. Sneeu moontlik tot in Oktober.

Sentrale tot westelike dele van die Vrystaat; Noordwes Provinsie (westelike en suidelike dele) asook noordoostelike dele van die Noord-Kaap

– Gemiddelde tot ondergemiddelde reënval vir Oktober en eerste deel van November maar bogemiddeld vanaf die einde van November tot Maart.

– Daar is ‘n ryprisiko tot in die eerste twee weke van Oktober. Baie stormagtige toestande vir die eerste deel van die somer.

Oostelike dele van die Noord-Kaap en aangrensende dele van die Ooskaap

– Ondergemiddelde reënval tot einde November, gemiddeld vir Desember en Januarie maar word bogemiddeld vir Februarie en Maart.

– Daar is ‘n ryprisiko tot ten minste die middel van Oktober vanjaar.

Suidwestelike dele van die Noord-Kaap en aangrensende binneland van die Wes-Kaap

– Gemiddeld tot ondergemiddelde reënval vanaf Oktober maar indien die La Nina sterk genoeg ontwikkel, kan daar reën voorkom in die tweede deel van die somer.

– Laaste rypdatum: Eerste week van Oktober en selfs later in die Ceres-omgewing.

Sentrale tot oostelike dele van die Oos-Kaap en Tuinroete

– Gemiddeld tot bogemiddelde reënval tot einde Oktober maar neig na gemiddeld vanaf November tot Maart.

– Laaste rypdatum: Eerste week van Oktober.

Suidkaap en Rûens

– Gemiddelde tot bogemiddelde reënval tot middel Oktober maar neig na gemiddeld vir die somer.

– Ryp risiko is baie klein alhoewel temperature redelik ondergemiddeld gaan wees.

Wynlande en Swartland

– Gemiddeld tot ondergemiddeld vanaf Oktober tot Januarie.

– Ryprisiko vir die Wynlande (veral Ceres en Robertson) tot in die tweede deel van Oktober.

Internasionale toestande

– Die VSA is die grootste produsent van grane in die wêreld. Daar word tans ‘n baie groot mielieoes verwag (386 miljoen ton) en dit sal die tweede grootste oes op rekord wees naas 2023 se 388 miljoen ton. Die gemiddelde opbrengs (12.3t/ha) is ‘n rekord en net as gevolg van kleiner oppervlaktes aangeplant vanjaar, is dit nie die grootste oes nie.

– Baie droë toestande word verwag vir Argentinië en gedeeltes van Brazilië asook Paraguay vanaf Oktober tot Februarie wat die mielie- en sojabone oes kan benadeel. Brazilië se eerste aanplantings moet nou begin plaasvind maar droë toestande heers alreeds oor groot dele. Brazilië, die grootste uitvoerder van sojabone in die wêreld, VSA tweede, Paraguay derde en Argentinië sesde, is van die belangrikste produsente en uitvoerders van sojabone en swakker produksietoestande kan die prys van sojabone verhoog.

– Ver bogemiddelde reënvaltoestande en vloede het veral in Augustus oor groot dele van China voorgekom. Baie swaar reën en vloede word nou verwag oor die noordoostelike dele van Indië, Nepal en Bangladesh met verdere swaar reën oor die noordelike dele van China.

Impak van klimaatsverandering in Suid Afrika

– Daar is ‘n verskuiwing in die laaste datum vir ryp en koue toestande wat al hoe later neig. Laaste rypdatums het in die sentrale tot suidelike dele van Suid-Afrika met tussen een en drie weke aangeskuif. Tans is die effek ook weer sigbaar met ryp wat tot in Oktober kan voorkom.

– Reënvalpatrone is ook besig om te verander oor veral die Somerreënvalgebied. Die hoeveelheid winter- en lentereën (Junie tot einde Oktober) het baie sterk afgeneem en vir byvoorbeeld ‘n plek soos Bothaville was die gemiddelde bydrae van winterreën as persentasie van die jaarlikse totale reënval, ongeveer 27% in 1980. Teen 2024 is die berekende bydrae minder as 10% van die jaarlikse totale reënval. Die midsomerreënval (Desember tot einde Februarie) het egter toegeneem in die meer as vier dekades sedert 1980, vanaf ongeveer 36% tot 53%.