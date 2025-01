Vroue in Landbou: Valeska van Schoor, Gauteng Jongboer van die Jaar 2024

860 words

Jong ondernemers: Landbou ‘merk ons boksies’

Valeska van Schoor is in 2024 as Toyota SA Agri SA se Jongboer van die Jaar vir Gauteng aangewys. Dié ma van twee het ‘n graad in ingenieurswese en is getroud met Stefan, ‘n geoktrooieerde rekenmeester.

“Ons is entrepreneurs,” verklaar sy onomwonde. Stefan wou van kleins af boer, terwyl Valeska nog altyd haar eie sakeonderneming wou bestuur. “Ons wou ‘n onderneming op die been bring wat ‘n verskil aan ons land se ekonomie kan maak, wat waarde tot baie mense se lewens toevoeg.”

Valeska, wat in Kemptonpark grootgeword en aan Hoërskool Jeugland gematrikuleer het, het met ‘n beurs van die WNNR Elektroniese en Rekenaaringenieurswese aan Potchefstroom Universiteit studeer. Sy het Stefan daar deur die kerk, Every Nation, ontmoet en is in 2014 getroud.

“Ons wou iets met ons talente doen wat kan skaal kry en ‘n verskil maak en ek dink landbou merk al daai boksies.”

Net soos haar pa, wat haar ontval het toe sy in matriek was, is sy mal oor die wetenskap van tuinmaak. “Dit is

baie bevredigend om plante te kweek.” Haar ma is twee jaar gelede oorlede.

Haar kinders is haar trots. “Alexander (4) is die oudste. “Hy lyk nogal na my, en die appel val nie ver van die boom nie. Zoey, my dogtertjie, word op 11 Februarie een jaar oud. Sy glimlag vreeslik baie – ‘n mens kyk net vir haar dan ‘smile’ sy!”

Gro4Africa is op ‘n plaas by Rayton naby Cullinan oos van Pretoria, en het eers in 2019 werklik lewensvatbaar

begin boer. “Ons het op die plaas by Rayton besluit omdat dit steeds naby die stede is en ons het goeie grond en

water gesoek,” vertel sy. “Ek het in 2020 my voltydse werk gelos sodat ek die boerdery kon ontwikkel.”

Die klimaat is gematig en die omgewing kry tussen 600 mm en 800 mm reën per jaar, maar verlede jaar se

droogte was uitmergelend. “Gelukkig het ons baie goeie water uit die standhoudende Edendalspruit, en ons

het baie moeite gedoen om ons water te registreer.”

Bewaringsboerdery

Hulle pas bewaringsboerdery toe en gebruik tegnologie om kosbare hulpbronne sinvol te benut. “Ons gebruik sonkrag as hernubare energie, ons meet die water wat ons gee sodat ons nie te veel besproei nie. Ons toets ons water gereeld en ons ploeg nie die grond nie. Ons sit baie organiese materiaal terug in die grond. Ons hou paar byekorwe aan en gebruik ook byvriendelike produkte.

Die verskillende tipes grond op die plaas is interessant. “Ons het iets van alles – van sand tot klei, en baie klipperige gedeeltes. Ons het geleer hoe om met elke stukkie grond te werk. Ons sit baie organiese materiaal in die grond en maak soms ook ons eie kompos van die pakhuis se afval.”

Plantsiektes en peste is ‘n uitdaging. “Groente is baie vatbaar vir siektes en ‘n mens moet goed en slim boer en die siektes op gewasse heeltyd te beheer.” Hulle pas wisselbou toe en maak van biologiese en chemiese plaagbeheer gebruik. “Ons doen heelwat navorsing voordat ons besluit watter landboumetode of -produkte ons gaan gebruik.”

Hulle klante se vereistes is ook ‘n uitdaging: “Mens moet altyd gehalte groente lewer terwyl die natuur nie altyd beheer kan word nie.”

Sonder mentors sou hulle nie so gou sukses kon bereik nie. “Kevin Howell, konsultant in gesinsondernemings, is ons mentor. ‘n Mens bepaal of iemand ‘n ware mentor is deur eerstens die regte vrae te vra en tweedens te kyk na hulle eie lewens en watter sukses hulle ondernemings bereik.”

Groei vir Afrika

Vir hulle beteken Gro4Africa se sukses letterlik “groei vir Afrika”. “Ons help ons mense om te groei, en ons laat ons groente groei en sodoende help ons die ekonomie groei.” Hulle produseer onder meer seldery, spesiale tipes slaai, spinasie, blomkool en krulkool (kale), asook groenbone en suikermielies. Hulle baseer die gewasse wat hulle aanplant op inligting wat hulle vooraf op Global Gap inwin en hulle hou die markneigings dop.

Valeska meen die gehalte van hulle produk en hulle dienslewering loop hulle vooruit. “Ons bemark nie op platforms nie, mense hoor van ons en vertel ander daarvan. Ons is bekend vir ons deurlopende goeie diens.”

Hulle oorweeg dit om nog ‘n plaas op ‘n ander plek te kry om die risiko te versprei. “Ongunstige weerverskynsels is een van die groot risiko’s,” sê sy.

Hulle wil graag ‘n sinvolle nalatenskap nalaat. “Ons wil ons mense ophef en opbou en ontwikkel. Ons wil onthou word as mense wat God se Woord uitgelewe het en Hom gehoorsaam het.

“’n Mens moet deur die pyn en lesse gaan – daar is nie kortpaaie nie. Dit is goed om bietjie te ‘suffer’ – ‘n mens leer goed wat jy nie in boeke sal kry nie. En jy moet optree en verantwoordelikheid daarvoor aanvaar, al het jy die verkeerde besluit geneem. Erken jou fout en beweeg aan!”

Kontak Valeska van Schoor by valeska@gro4africa.com vir meer inligting.