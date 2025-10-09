Vriend of vyand deel 2: Rooikatte
Die rooikat (Caracal) is ՚n mediumgroot wilde kat wat in Afrika, die Midde-Ooste en Sentraal-Asië voorkom. Waar mense en diere in dieselfde gebied voorkom sal daar altyd ՚n mate van konflik wees en veral veeboere is dikwels onverdraagsaam teenoor predatore soos rooikatte, jakkalse en luiperds, waarna in die vorige artikel verwys is.
Rooikatte word ook met argwaan bejeën, veral op plase waar die natuurlike prooispesies vir verskeie redes uitgedun is en rooikatte maar moet staatmaak op vee.
Ken jou ‘vyand’
Rooikatte, soos jakkalse, word as mesapredatore beskou. Dit beteken die medium-grootte katspesie is ՚n sekondêre roofdier in die voedselketting.
Hulle is baie aanpasbaar wat habitat en prooi betref. In Suid-Afrika kom hulle in ruwe terrein soos koppies en berge, maar ook in bossieveld voor. Hulle verkies droër gebiede waar hulle rooierige kleur hulle naatloos met die landskap laat saamsmelt. As dit nie was vir die kenmerkende spits ore met swart tossels en die strepe op die gesig nie, sal jy hulle sowaar nie raaksien nie.
Dieet
Rooikatte is goeie klimmers, kan vinnig hardloop en hoog spring om maklik voëls uit die lug gryp. Klein voëltjies en knaagdiere word met die lang slagtande doodgebyt en op die plek verslind. Groot prooidiere word soms gebêre om later op te vreet. Hulle is egter nie aasdiere nie.
Hulle verkry die meeste van die vloeistof wat hulle benodig deur die prooi, maar drink water indien dit beskikbaar is. Rooikatte maak jag op ’n wye verskeidenheid klein tot medium-grootte prooi waaronder hase, blouape, dassies, voëls, reptiele en jong wildsbokke, soos springboklammers. Hulle help om haas-, dassie- en knaagdiergetalle in toom te hou. Hulle speel ’n belangrike rol in die handhawing van ՚n ekologiese balans.
Dominante individue kan help om ander rooikatte en roofdiere soos jakkalse uit die gebiede hou.
Voortplanting
Min is bekend oor hulle sosiale gedrag en paringsgewoontes, maar hulle is bekend daarvoor dat hulle alleenlopers en gebiedsgebonde is. Hulle jag gewoonlik in die nag, maar beweeg wel soms gedurende die dag rond. Die mannetjies se loopgebied is aansienlik groter as die wyfies s’n en die gebied word met urine en krapmerke afgebaken. Hoe meer prooidiere beskikbaar is, hoe kleiner is die loopgebied.
Die wyfie maak ՚n lêplek in ruie boskasie of ՚n ou erdvark- of ystervarkgat. Die draagtyd is gewoonlik 62 tot 81 dae en tot ses welpies word gebore. Hoewel die welpies by geboorte blind en hulpeloos is, begin hulle op ՚n paar weke oud rondom die lêplek ‘jag’. Hulle word op ses maande gespeen en is tussen sewe en tien maande geslagsryp, maar sal waarskynlik eers paar nadat hulle op twaalf maande die ma verlaat.
Hoe weet jy of ‘n rooikat jou vee gevang het?
Navorsing in die Namakwa Nasionale Park in Namakwaland in die Noord-Kaap het getoon dat luiperds, jakkalse en rooikatte opportunistiese jagters is en dat hulle dieet afhang van die beskikbaarheid van prooi en hoe maklik die prooi gevang kan word.
Op kleinveeplase langs die park het luiperds en jakkalse byvoorbeeld vee gevang wanneer klein bokspesies afwesig is. Steenbokke was die hoofprooi in die park, terwyl skape op naasliggende plase bo-aan die spyskaart was. Daarenteen het rooikatte dassies, hase en konyne in die park en op die plase verkies en selde vee gevang. Maar hulle is heeltemal in staat om vee te vang, en doen dit ook wanneer daar nie natuurlike prooi is nie. Hulle is ook, net soos luiperds, bekend daarvoor dat hulle soms meer prooi doodbyt as wat hulle kan opvreet, veral wanneer die ma die kleintjie leer jag.
Tekens van rooikat by prooi
• Die rooikat het tipiese katagtige spore sonder sigbare naelafdrukke. Hulle mis lyk soos ՚n huiskat s’n maar is groter en kan hare bevat.
• Die prooi word gewoonlik gedood deur ’n byt aan die keel/lugpyp net onder die prooidier se kaak.
• Bytmerke het kenmerkend twee slagtandwonde weerskant van die keel/ lugpyp.
• Kloumerke is dikwels sigbaar op die skouer, maag of voorkant van die agterbeen van ՚n karkas.
• Soms word die prooi ՚n entjie gesleep en die karkas kan met plantmateriaal of grond bedek wees.
• Soms word ’n deel van die karkas, soos die nek, na die kleintjies geneem.
In baie dele van Suid-Afrika en Namibië word rooikatte as probleemdiere beskou en meedoënloos gejag. Omdat hulle so sku is en hoofsaaklik snags rondbeweeg, is dit moeilik om te bepaal hoeveel rooikatte daar is. Die Cape Leopard Trust is besig met navorsingspogramme om oplossings te vind om konflik te versag.
Handleiding
CapeNature en die Cape Leopard Trust het onlangs ՚n handleiding die lig laat sien wat Wes-Kaapse boere kan help
om die uitdagings die hoof te bied. Die handleiding verduidelik in Afrikaans en Engels hoe wilde diere wat as ՚n probleem beskou word, op ՚n niedodelike, proaktiewe manier bestuur kan word deur konflik te verminder of te vermy, en hoe om te identifiseer watter roofdier verantwoordelik was vir ՚n vangs, maar ook watter waardevolle rol elke dier in die ekologie speel.
Bronverwysings
Jansen, C. (2016) Diet of key predators responsible for livestock conflict in Namaqualand, South Africa
https://scholar.sun.ac.za/items/08728f7a-0333-40ad-bb3eb85010e093a52016-03. Thesis (MScConsEcol)– Stellenbosch University, 2016.
Caracal: Africa’s deadly beauty. Africa Geographic. https://africageographic.com/stories/caracal/
Leave A Comment