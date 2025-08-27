Vriend of vyand deel 1: Rooijakkals
Die rooijakkals het geen bekendstelling by boere nodig nie: ՚n Boer het nie verniet op ՚n dag gesê: ‘Rooijakkalse vreet ons van die plase af’ nie.
Tog is daar maniere om die invloed van rooijakkalse te versag, jy moet net leer by die meesters, soos Niël Viljoen van Livestock and Predation Management, wat deur kuddebestuur verliese weens rooijakkalse beperk. Cape Leopard Trust se nuttige handleiding verskaf ook meer inligting oor hoe jakkalse in die groter ekologiese prentjie inpas.
Ken jou ‘vyand’
Die rooijakkals (Canis mesomelas) is ՚n medium-grootte, sekondêre roofdier en aasvreter. Hulle kom wyd verspreid in ՚n groot verskeidenheid habitatte in Afrika voor, soos bosveld, op grasveld en die half droë Karoo. In Suider-
Afrika is rooijakkalse ՚n bekende gesig in Suid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe, en in Oos-Afrika in Kenia, Somalië en Ethiopië.
Dieet
Rooijakkalse is omnivore wat vrugte, insluitend bessies, gras, insekte en helaas ook vleis van wilde prooi, vee en hoenders, wat die spesie in direkte konflik met boere bring. Hulle is uitgeslape jagters wat eet wat beskikbaar is. Hulle maak jag op klein tot medium-grootte soogdiere soos jong gehoefde diere, springhase, knaagdiere, voëls en reptiele. Hulle vreet ook ongewerwelde diere, visse of gestrande mariene soogdiere. Hulle is opportunistiese aasdiere wat hulle bes sal doen om ՚n happie of twee onder die leeus se neuse by ՚n karkas te steel.
Rol in die ekologie
Hulle speel ՚n belangrike rol in die ekosisteem. As hulle aan ՚n karkas vreet, is dit vir die aasvoëls ՚n teken dat die karkas veilig is om aan te vreet. Hulle hou ook insek-, dassie- en knaagdierbevolkings in toom. Hulle handhaaf die balans in predasie op plase, want waar hulle getalle afneem, is daar meer rooikatte.
Tekens dat jakkals se kind jou vee vang
Jakkalsspore lyk amper soos dié van ՚n hond. Die spoor is ovaalvormig, langer as wat dit breed is en laat sigbare naelmerke. Hulle mis lyk na ՚n hond s՚n en kan hare, insek- of plantmateriaal bevat. Jakkalse se jagmetode is kenmerkend.
• Hulle hardloop langs die prooi wat hulle jag en byt-byt aan die kaak en nek van die prooi; soms hap hulle die oor raak.
• Bytmerke kan aan die agterkant van die bene en uier voorkom.
• Hulle begin by die flank eet en kry eerste die sagte binnegoed en organe met hulle lang snoete beet – ՚n los velflap en uitgeholde karkas is kenmerkend.
• Hulle neem soms ՚n stuk van ՚n lam, soos ՚n voorpoot, na die kleintjies in hulle lêplek.
• Anders as van die katspesies en rondloperhonde, vang hulle net een prooidier op ՚n keer.
Veeverliese
Volgens Niël word pasgebore lammers tot lammers wat sowat 35 kg weeg, die meeste deur jakkalse gevang en tot 67% van verliese bestaan uit hierdie kategorie. Speenlammers is volgende op die lys en maak tot 19% van verliese uit, terwyl jong ooie en ramme sowat 5%, volwasse ooie 6% en volwasse ramme 3% van die vangste uitmaak.
Niël het opgemerk dat jakkalse deesdae saamspan om meer volwasse skaap- en bokooie en selfs wild soos ՚n rooibok of blesbok te vang. Dis waarskynlik omdat ՚n jakkals wat sowat 9 kg weeg sukkel om ՚n prooidier van 50 tot 60 kg plat te trek, maar ՚n gesamentlike poging kan help. Jakkalse val soms koeie wat besig is om geboorte te skenk aan, wat tot dodelike beserings vir albei lei.
Gewoontes
Jakkalse leef kenmerkend in pare in gebiede wat hulle afbaken. ՚n Teelpaar se gebied wissel van 40 ha tot 10 000 ha, maar gemiddeld 1 000 tot 4 000 ha, afhangende van die gebied, maar dit kan wissel. Hulle jag gewoonlik in die nag, maar om ook bedags voor. Die draagtyd is twee maande en ՚n werpsel bestaan uit een tot ses kleintjies wat elk sowat 200 tot 250 gram weeg. Op agt maande verlaat die kleintjies die ouers om hulle eie gebied te loop soek, maar soms kom ՚n jong jakkals terug na die ouers om die volgende werpsel te help grootmaak.
Handleiding
CapeNature en die Cape Leopard Trust het onlangs ՚n handleiding die lig laat sien wat Wes-Kaapse boere kan help om die uitdagings die hoof te bied. Die handleiding verduidelik hoe wilde diere wat as ՚n probleem beskou word,
op ՚n nie-dodelike, proaktiewe manier bestuur kan word deur konflik te verminder of te vermy, en hoe om te identifiseer watter roofdier verantwoordelik was vir ՚n vangs en watter waardevolle rol elke dier in die ekologie speel.
