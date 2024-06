CRI Pumps is alreeds gestig in 1961 in Indië. Vandag is hulle in 120 lande!

Hierdie maatskappy doen alles self. Van die metaal smelt tot die eindproduk, dit is alles hulle eie handewerk. Dit beteken hulle kan uitstekende kwaliteit teen laer pryse beloof!

Kontak CRI Pumps vir meer inligting by 011-805-8631.