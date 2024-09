VIDEO: Rovic se tandwerkmasjien berei jou voor vir ‘n super plantseisoen!

As jy ’n gelukkige boer wil hê, gee jy vir hom lekker los grond, gereed vir planttyd. Ongelukkig kan die natuur nie voorgeskryf word nie, maar Rovic se Super 25-tandwerkmasjien is ’n uitstekende tweede prys.

Dié masjien se groot bekendstelling was vanjaar by NAMPO.

Die Super 25 tandwerkmasjien se hidrouliese wegbreeksilinders is soos iets vanuit ’n droom. “Die stelsel is al baie lank getoets en het homself goed bewys,” sê JP Venter, gebiedsbestuurder by Rovic. “Die voordeel met die silinders teenoor die konvensionele bladveerwegbreekaksie, is dat jy ’n baie swaarder krag op jou tand kan uitoefen.”

