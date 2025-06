VIDEO: Mahindra Trekkers- Sterk en betroubaar

94 words

Mahindra word een van Suid-Afrika se vinnigste groeiende trekkerhandelsmerke.

Nadat hulle hulself in internasionale markte gevestig het en as die wêreld se voorste trekkervervaardiger erken word, het Mahindra hul bekostigbare, hoëgehalte landbou-toerusting na die mark gebring.

Mahindra het onlangs boere by NAMPO 2025 beïndruk , en Michele Chicognani, streekverkoopsbestuurder vir Mahindra in die Noordelike Streke, het gesê dat hul 6075-trekker een van die veelsydigste in hul reeks is. Dit is die ideale trekker vir enige klein-, medium- of grootskaalse boer.

Kyk na die onderstaande video vir meer inligting: