VIDEO: Izintaba loop die afstand saam met FAW JH6

Na 27 jaar in mynbou en vervoer weet die Izintaba Groep presies wat dit verg om berge te versit. Daarom beteken hul onlangse aflewering van 15 FAW JH6-vragmotors via Stucky Motors veel meer as net ’n opgradering van hul vloot.

Dit is ’n strategiese skuif na beter brandstofdoeltreffendheid, groter bestuurdersgemak, en betroubaarheid oor lang afstande. Met bedrywighede wat strek van goudherwinning tot internasionale uitvoere via Maputo, Durban en Richardsbaai, het Izintaba ’n vragmotor nodig gehad wat roetes van 300 tot 1200 km met gemak kon hanteer. FAW het afgelewer: toetslopies het brandstofverbeterings van tot 0,4 km per liter bo hul huidige vloot getoon – wat groot besparings oor 150 vragmotors beteken.

Die kajuit? ’n Mobiele toevlugsoord vir bestuurders op meerdaagse ritte. Die prys? Presies reg vir die huidige mark. Die uitspraak? Die FAW JH6 is gebou vir Afrika – en gereed vir Izintaba se volgende hoofstuk.