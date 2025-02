Vernuwing en rekords neem die voortou by die 192ste Suid-Afrikaanse Suiwelkampioenskappe

421 words

Die beoordeling van Afrika se grootste en oudste suiwelkompetisie, die 192ste Suid-Afrikaanse Suiwelkampioenskappe, het op Woensdag 19 Februarie 2025 by Eensgezind buite Durbanville begin en duur oor drie dae tot Vrydag 22 Februarie voort.

Hierdie jaar het ‘n rekordgetal van 103 beoordelaars ‘n ongeëwenaarde 1110 suiwelprodukte beoordeel wat deur 77 vervaardigers ingeskryf is.

Breyton Milford, Hoofbestuurder van Agri-Expo, wat die kampioenskappe sedert 1834 aanbied, het gesê dié landbougenootskap is bevoorreg om uitnemendheid in die suiwelbedryf deur hierdie gesogte kompetisie ten toon te stel. “Ons het weer ‘n rekordgetal inskrywings ontvang, en vanjaar se geleentheid is met groot verwagting deur beide deelnemers en beoordelaars ingewag, aangesien ons verskeie veranderinge geïmplementeer het om die impak van die kampioenskappe te vergroot,” sê Milford.

INNOVASIE VERSTERK INDUSTRIE-IMPAK

Hoofbeoordelaar Graham Sutherland het beklemtoon dat innovasie deelname bevorder. “Die kompleksiteit van hierdie kompetisie vereis dat beplanning ‘n jaar vooruit begin, in samewerking met die organiseerders en kenners op die suiweladviespaneel,” sê Sutherland.

“Vanjaar het ons verskeie nuwe inisiatiewe bekendgestel. Eerstens het ons verskeie nuwe produkklasse bygevoeg, wat ‘n toename in inskrywings tot gevolg gehad het. Tweedens het ons bykomende tegniese beoordelaars genooi en ‘n verbeterde proekaart geïmplementeer om 5500 punte meer doeltreffend vas te lê. Derdens het ons die beoordeling met ‘n bykomende dag verleng om roomysprodukte beter te akkommodeer.”

Chris Fourie, President van Agri-Expo, het die bedryf se entoesiasme oor vanjaar se kampioenskappe beklemtoon. Beoordelaars het nie net die hoë gehalte van inskrywings geprys nie, maar ook die waardevolle netwerkgeleentheid en die rol van kundige terugvoer in deurlopende produkinnovasie.

QUALITÉ – DIE SUIWELBEDRYF SE ENIGSTE MERK VAN UITNEMENDHEID

Die SA Suiwelkampioenskappe sluit 150 verskillende klasse vir kaas, jogurt, melk, room, roomys, botter en ander suiwelprodukte in. Klasswenners word as SA Kampioene bekroon. Produkte van uitsonderlike gehalte wat ‘n minimum internasionale puntetelling behaal, kan die gesogte Qualité-merk van uitnemendheid ontvang – die hoogste toekenning in die suiwelbedryf. Die produk met die hoogste algehele punt word as die Produk van die Jaar aangewys. Wenners sal op 8 April tydens die SA Suiweltoekennings aangekondig word.

Milford het dank uitgespreek teenoor die dertien bedryfvennote wat die SA Suiwelkampioenskappe ondersteun. “Ons waardeer die ondersteuning van ons platinumvennote IMCD en DSM-Firmenich, ons diamantvennote Novonesis en SIG, ons goue vennote Woolworths, Synercore, Condio, Hollard, Checkers, IFF, Orchem en die Wes-Kaapse Departement van Landbou, sowel as ons silwer vennote Pick n Pay en Mane.”

Al die produkte word na afloop van die beoordeling aan ‘n welsynsorganisasie geskenk.

Vir meer inligting, besoek https://cheesesa.co.za, skakel 021-863-1599/083-440-1628, of stuur ‘n e-pos na dairy@agriexpo.co.za.

Bron:AGRI-EXPO