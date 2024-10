Vernuwende wildvangstelsel laat niks aan toeval oor nie

Dr Wilhelm is al meer as veertig jaar passievol betrokke by natuurbewaring en wildboerdery. Sy kwalifikasies in biologie, veeartsenykunde, ekologie en natuurlewebestuur het bygedra tot sy insig om wildvang, bewaring en omgewingsbestuur op ՚n nuwe, transformerende trajek te plaas.

“՚n Span vernuwende ondernemers en denkers is besig om ՚n strategiese raamwerk op te stel om knelpunte soos die vernietiging van die omgewing, klimaatsverandering, hongersnood en armoede in Afrika met behulp van ander opsies wat wildboerdery, klimaatsweerstandige landbou en omgewingsbestuur bied, te takel.”

Volgens hom moet die bydrae wat die beroep van wildvanger speel om ՚n sinvolle en doeltreffende grondslag vir toekomstige ontwikkelings op die kontinent te lê, nie onderskat word nie.

Wilhelm se onderneming, Eko Wild, se jongste vernuwende projek is daarop gerig om ՚n alternatiewe

metode vir wildvang te ontwikkel wat minder spanningsvol is as die tradisionele vangmetodes vir die diere.

Gewoonlik word wild met helikopters, voertuie of mense te perd, te voet of selfs met motorfietse aangejaag na ՚n vangkraal. Die spanning wat die proses vir die diere veroorsaak kan daartoe lei dat hulle beseer word of selfs vrek, wat tot geldelike verliese vir die wildboer of bewaringsinstansie kan lei.

Passiewe vangmetode

“Met die passiewe vangmetode word diere met voer, ՚n lek of water na ՚n goed-ontwerpte struktuur gelok en dan op ՚n slim manier hanteer om hulle spanningsvlakke tydens die vang-, vervoer- en hervestigingsproses so laag as moontlik te hou,” verduidelik Wilhelm.

Wildvang is om die volgende redes noodsaaklik vir wildbestuur op enige wildplaas, reservaat of nasionale park.

Dit help om:

wildgetalle en die veld se drakrag in balans te hou;

enkele of klein groepe diere te vang vir ՚n genetiese seleksieproses;

siek of beseerde diere te isoleer sodat hulle behandel kan word; en

om moniteertoerusting, soos radiosenders, aan diere te heg vir wetenskaplike en sekerheidsdoeleindes.

Volgens Wilhelm is die belangrikste uitdagings met wildvang om ՚n perfekte vangstelsel, operasionele prosedure en opgeleide operateurs in plek te kry, om die diere veilig en spanningsvry te vang en suksesvol in ՚n nuwe gebied te hervestig.

Vernuwende oplossings

“Eko Wild het die afgelope drie dekades met verskeie uitlegte en konstruksiemetodes vir passiewe vangkrale eksperimenteer. Uiteindelik het ons die optimale uitleg van die vangstelsel en ՚n standaardmetode vervolmaak,” verduidelik hy.

Die stelsel bestaan uit permanente en mobiele eenhede. “Ons ontwerpe neem die omgewing, topografie,

plantegroei, watervloeirigtings en heersende windrigtings in ag sodat die vangproses vlot verloop en die

diere deurentyd so rustig en veilig as moontlik gehou word.”

Die mobiele, verskuifbare eenhede stel Eko Wild in staat om selfs op die moeilikste terreine soos berge, klowe, woude en vleie waar tradisionele metodes nie werk nie, vangstelsels op te rig. ‘n Mobiele eenheid bestaan uit ՚n groot vangtregter wat bestaan uit pale, vangseile, kabels en aanjaaggordyne.

Nadat die hek toegeval het, trek helpers die aanjaaggordyne een vir een agter die trop toe sodat hulle rustig aanhou vorentoe beweeg na die hanteergang. Sodra hulle in die gang is, word die eerste skuifdeur agter hulle toegestoot sodat die diere veilig in ՚n klein ruimte is waar hulle nie kan hardloop of spring en seerkry nie.

In die hanteergang word hulle vanaf die oorhoofse loopweë ՚n susmiddel ingespuit en dan word hulle in houhokke geplaas totdat hulle vervoer word.

Die verskuifbare vangkraal bestaan uit ՚n liggewig raam wat met seile belyn is en aanmekaar gekoppel word om die hanteergang met skuifhekke, houhokke, oorhoofse loopweë en ՚n verstelbare laaibank te vorm.

Die permanente strukture bestaan uit houtpale, staalstrukture in beton, sinkdakke en seile. “Ons maak driedimensionele skaalontwerpe geskoei op terreininligting, soos die posisie van die waterbron, voerbakke, bome, bosse, voetpaadjies en toegangspaaie, wat vir ՚n voornemende kliënt ՚n presiese visuele voorstelling gee van hoe die vangkraal gaan lyk. Ons verskaf ook ՚n uitgewerkte materiaallys en ՚n kosteberekening.”

Volgens Wilhelm is die 3-D plan met aanwysings so volledig dat die boer self die struktuur kan bou as hy sy eie ambagslui het. “Ek gaan installeer dan die valhek, elektronika, kameras, en dies meer. Eko Wild kan die krale bou mits die plaas nie aan die anderkant van die aardbol is nie.”

Die ontwerp kan aangepas word om enige spesie en aantal wild te vang. “Ons het al vangkrale ontwerp wat 50 tot 100 buffels doeltreffend kan hanteer. Buffels is van die moeilikste diere om in groter groepe te vang en ՚n kraal wat vir hulle geskik is kan ook die meeste ander bokspesies met groot gemak hanteer.

“Met so ՚n fasiliteit kan groepe of individuele diere uitgesoek word, veilig individueel gepyl en hanteer word vir bloedtoetse en ander bestuursaksies, en kan dan so lank as wat die veearts nodig ag in kwarantyn gehou word.”

Heksluitmeganisme

Die belangrikste element van die vangstrukture, hetsy permanent of verskuifbaar, is die vernuwende heksluitmeganisme, ՚n valhek wat met toue en katrolle werk.

“Die ingangsopening na die vangkraal is gewoonlik sowat vyf meter wyd. Dit moet vinnig en deeglik sluit sodat die diere nie kan ontsnap nie. As hulle eers op hol is, is hulle kopsku en dan is dit baie moeilik om hulle vir ՚n tweede keer gevang te kry.”

Elektroniese afstandbeheer

Die valhek wat op die meegaande video demonstreer word, word met ՚n afstandbeheerde elektroniese stelsel geaktiveer.

Die vangkraal is so ontwerp dat ՚n operateur in ՚n nabygeleë skuiling die binnekant van die kraal kan sien sodat die valhek op die regte oomblik geaktiveer kan word.

Maar die operateur hoef nie heeltyd in die skuiling te sit nie. “Om wild passief te vang kan ՚n tydrowende proses wees en dit is nie vir iemand wat ՚n oordeelkundige besluit moet neem lekker, produktief of kostedoeltreffend nie.“

Die stelsel bestaan uit ՚n volledige langafstand-beheerde stelsel van kameras, WiFi-verbindings, selfone met doelgemaakte toepassings, sonpanele en batterye, asook nagsig- en klanktoerusting.

Tydsberekening

Die langafstandbeheer van die vangkraal en valhek maak die stelsel uiters doeltreffend vir monitering en tydsberekening.

“Met ons stelsel kan diere en hulle gedragspatrone oor ՚n afstand met behulp van selfone en op ՚n rekenaarskerm vanuit beheerkamers gemoniteer word.”

Om die diere en hulle gedrag deurentyd te moniteer is belangrik vir beplanning van die vangs.

Monitering en beplanning

Monitering stel die operateur in staat om te sien watter spesies watter tyd van die dag agter die lokmiddel aan die kraal binnekom.

Die gedrag van die diere binne en buite die kraal kan ook gemoniteer word, asook die voorkoms van moontlike konflik tussen verskillende spesies en geslagte.

Die grootte van die groep diere wat die kraal nader en binnekom kan vasgestel word.

“As die diere onrustig of selfs aggressief met mekaar is, moet ՚n veearts op die dag van vangs teenwoordig wees om ՚n susmiddel toe te dien.”

Niks word aan toeval oorgelaat

Die passiewe wildvangmetode maak dit moontlik om diere vinnig en met die minimum spanning en beserings rustig te kry. “Elke dier is waardevol en dalk ook skaars en bedreig. Daarom is dit baie belangrik om niks aan die toeval oor te laat nie, maar die beste beskikbare metodes en kundigheid te gebruik om die diere by hulle nuwe bestemmings te kry. Dit dra daartoe by dat spesies bewaar kan word en verseker die sukses van die wildboerdery of bewaringsaksie.”

Wilhelm is trots op wat Eko Wild deur die jare vermag het. “Dit is vir my lekker om te weet dat ek die wild- en bewaringsbedrywe help groei het. Dit is bevredigend dat veral meer jong mense in beroepe in hierdie rigtings belangstel.”

Volgens hom het sy gevallestudies bewys dat passiewe wildvang die vangbedryfskostes van ՚n wildplaas oor die langtermyn met 45 tot 50% verminder. “Dit verg net ՚n redelike kapitaalbelegging aan die begin, maar daarna is wildvang na gelang van omstandighede en grootte van die onderneming, uitgesluit voer en minimale arbeidskostes, vanaf die tweede tot vierde jaar gratis en die kapitale uitleg gedelg.”

Kontakbesonderhede

Kontak dr Wilhelm Schack by (+27)83-301-8119 of stuur ՚n e-pos na wilhelm@ekowild.co.za.

Besoek die webtuiste by www.ekowild.co.za vir meer inligting oor die passiewe wildvangstelsel, en https://ecogroup.africa vir meer inligting oor ontwikkelings- en ander programme.