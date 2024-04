Vermillian Verf: Doen dit weer met Verust!

Of dit nou ’n ingangshek, ’n voorhek, ’n kanthek of ’n agterhek is, ’n hek is ’n hek en dit bly mos maar staal.

So het dit gebeur dat Graham, ’n inwoner van Randburg, Vermillian Verf uit die bloute kontak en begin uitvra oor hulle produkte. Hy wou weet wat goed sal werk vir geroeste staal, want hy sit met ’n groot probleem: al sy hekke is al erg geroes en hy kry net nie die regte produk wat na sy sin sal werk om roes te keer nie.

“’n Verf wat maklik sal kan aanwend,die roes kan stop sit en ook as ’n onderlaag kan dien,” was Graham se versoek.

Graham doen alles self as dit kom by huis- en tuinonderhoud en hy hou daarvan as als glad verloop. Hy koop nie sommer enige produk nie, want slegs die beste is goed genoeg.

Heel eerste op Graham se lys van take was die voorste groot staalhek wat al so lelik gelyk het van al die roes. Toe hy die hek sowat tien jaar gelede gebou het, het hy die struktuur slegs ’n onderlaag gegee. Alhoewel die onderlaag lank gehou het, het die hek begin roes. Graham het die roesplekke begin afskuur en ’n blik van Vermillian Verf se Verust bestel, wat hy na slegs drie dae ontvang het.

Hy was aanvanklik onseker oor hiérdie verf, want dit het dun gevoel. Vermillian Verf se aanbeveling was dat hy eers die blik vir minstens drie tot vyf minute goed moet skud voordat hy die houer oopmaak of verf wil gebruik.

Graham het die raad gevolg en was baie in sy skik met die manier wat die verf met die roes op die staal gereageer het sowel as die goeie dekking wat Verust bied.

“Hello Vermillian, ek wil julle graag in kennis stel dat ek nou my voorste hek klaar geverf het met julle Verust en dat dit besonders mooi lyk, ek het nooit gedink dat hierdie hek ooit weer so mooi sou vertoon nie.”

Graham het ‘verslaaf’ geraak aan Verust en is tans besig om al die ander staalhekke en deure op sy erf met Verust te verf. Volgens hom sal hy nie ophou tot elke stukkie staal wat moontlik kan roes met Verust bedek is nie.

“Dit is ’n maklike en gemaklike verf om te gebruik, geen verdere mengwerk nodig nie, slegs die drie minute se skud soos aanbeveel, vee die oppervlak skoon met ’n thinners lappie en gaan voort met die verfwerk. Dit is nou regtig ’n moeitevrye verf en ek sal Verust aan enige iemand voorstel,” sê Graham.

Verust is reeds in 1997 in die laboratorium geformuleer en getoets en is deur groot firmas in die staal- en landboubedryf gebruik en beproef.

Hierdie firmas sluit onder andere in Adven Konstruksie in Pretoria, Nansu Staal in Silverton, Alpha Vensters in Hartebeespoort, Keibees Varkboerdery in die Kaap, Hunter’s Rise Varkboerdery naby Viljoenskroon, Langspruit Landgoed naby Standerton, Helderwater Voerkraal naby Hanover, Blaauwboschdam Trust naby De Aar, Renovation Guys in Klerksdorp, Driehoek Kunsmis naby Bothaville, Retreat 2 Eden in Port Alfred.

Verust is geformuleer op die beginsels van nano-tegnologie. In die geval van verf beteken dit ’n miljardste, die deeltjies is so mikroskopies klein dat ’n kilogram se nano in staat is om ’n hele rugby-veld te dek. Mens kan egter ’n goeie idee kry wat bedoel word met nano-tegnologie sodra jy die verf self gebruik het, want met die aanwend van Verust op geroeste oppervlaktes veroorsaak dit ’n chemiese verbinding wat dalk na kulkuns kon lyk.

Vermillian Verf se Verust is geformuleer vir erge roes toestande, dit penetreer tot 9 mikrons binne in die staal, herkonstruktureer die staal en bind en heg met die staal op ’n mikroskopiese vlak.

Dit is die enigste verf wat gebruik word in myne se sirkulasiepompe wat dit teen sure beskerm en selfs bakterieë bestand is. Verust bind selfs met teer en is al beproef op aanloopbane soos op die van Waterkloof Lugmag Basis in Pretoria.

Verust beskik oor unieke eienskappe soos om sneldroënd te wees – binne 15 minute kan jy al aan die oppervlakte vat. Dit sny die suurstof af van die oksidasie proses om sodoende verdere roes te voorkom. Verust verhoed ook dat die roes verder kan versprei. Dit is al gebruik om op geboue se fondasie staal roes te keer sowel as uitsetting en inkrimping van die staal te voorkom.

Waar was Vermillian Verf dan al die jare?

Die storie van Vermillian Verf strek oor vyf dekades, twee generasies van die Vermeulen-gesin en oor die lengte en breedte van die land.

Die verhaal begin by Koos Vermeulen wat in die sewentigerjare as jongman by die Silverton fabriek van die verf-vervaardiger Cedar Radex (later net Cedar) begin werk het. Sy kennis van verftegnologie het vinnig opgebou en Koos het mettertyd vir homself en sy gesin ’n toekoms as entrepeneur begin sien.

Dit was nog nooit maklik om met weinig kapitaal ’n besigheid te begin nie, maar Koos het deurgedruk. Hy het begin met rooi oksied staal onderlaag wat hy in ’n ou wasmasjien op ’n plaas buite Hartebeespoort naby Pretoria gemaak het. Die wasmasjien het nie lank gehou nie: die seëls en rubbers van die wasmasjien het sag geraak en die masjien is oplaas verwoes.

Koos moes gou plan maak. Hy het daardie verf verkoop en van die opbrengs gebruik om ’n nuwe hoëspoed elektriese motor aan te koop. Net daar het Vermillian Verf sy beslag gekry want toe was Koos in staat om meer verf asook verskillende kleure te produseer, tesame met ’n verskeidenheid van ander produkte.

Nie een om op sy louere te rus nie, in 1996 neem Koos die groot stap om sy familiebesigheid in ’n beslote korporasie te omskep en sy verf in ’n fabriek naby die spoorweg terrein in Capital Park, Pretoria te vervaardig. Met die hulp van sy familie het die onderneming uitgebrei van een winkel, na drie takke; gou was daar agt takke van Vermillian Verf regoor Pretoria.

Koos het sy seun Johan, toe nog ’n tiener, begin touwys maak in verftegnologie en Johan het op sy beurt verdere klasse by van hulle verskaffers soos Servochem en ICC geneem.

En toe gebeur die ondenkbare. Koos is betrokke in ’n padwoede ongeluk; waarna hy nooit sy bewussyn herwin nie. Die gesinsman en entrepeneur sterf tragies in 2011.

Maar die noodlot was nog nie klaar met die Vermeulen-gesin nie. Die Vermillian verffabriek brand in 2014 af met die gevolg dat die agt florerende takke ook moes sluit.

Gelukkig was dit nie die einde van die Vermillian en Vermeulen storie nie. Johan, wat inmiddels na die Noord-Kaap verhuis het, het besef dat dit die streek is waarin al die Vermillian produkte tot die uiterste beproef kan word. Want die Noord Kaap se son is die ergste in die land, dis die plek waar die teerpaaie in die somer aan die smelt raak. En in die winter ontvries die waterpype dikwels eers na elf soggens. Nou, met Johan aan die stuur gaan Vermillian Verf weer van krag tot krag.

Kontakbesonderhede

Indien dit te goed klink om waar te wees, tree in verbinding met ons vir ‘n gratis toetsmonster (vervoer uitgesluit). Ons kan dit stuur na enige Courier Guy tak in die land. Stuur net “VERUST Monster” na ons besigheid Whatsapp nommer 071-940-7500 saam met jou adres, naam, telefoon nommer sowel as jou e-posadres vir jou opspoor nommer en ons stuur dan vir jou ‘n gratis 100 ml monster sonder vrae.

Besoek ook gerus ons webtuiste by www.vermillianpaint.com vir verdere oplossings, advies of diens. Besigtig pryse of bestel sommer direk!

Jy kan ook een van ons agente kontak wat moontlik nader aan jou is vir vriendelike en vinnige diens.

Noord-Kaap: Johan Vermeulen (+27)78-782-5034

Oos-Kaap: Wayne Dalziel (+27)82-626-8635

Port Alfred: Johan Wilhelm (+27)72-966-7692

Gauteng: J.P de Beer (+27)60-803-4073

Klerksdorp: Vincent Kruger (+27)72-545-8455

George: Paul Nipper (+27)72-305-0155

Maar Verust is nie al produk wat Vermillian Verf jou kan bied nie, gaan kyk gerus na ons ander unieke produkte soos WDL vir vogwering, Silver Aluminium vir pale en dakke, Black Strap Bitumen Seëlaar vir enige hout of 100% skoon Iscor Black vir die plaas.

Lees gerus ook van ons ander berigte op ProAgri:

https://proagri.co.za/vermillian-verf-troef-roes-met-verust/

https://proagri.co.za/vermillian-verf-troef-roes-met-verust-2/

https://proagri.co.za/beskerm-jou-bates-vermillian-werk-vir-boere/

https://proagri.co.za/vermillian-verf-boender-kieme-uit-met-waterdigting/

https://proagri.co.za/vermillian-stop-jou-lekkery-met-lekkerkry/

https://proagri.co.za/bly-koelkop-met-die-verf-wat-kan-dink/

https://proagri.co.za/ruk-die-werf-reg-vir-2013-vermillian-maak-dit-maklik/

https://proagri.co.za/vermillian-beskerm-boere-se-bates/

https://proagri.co.za/nanotegnologie-klein-deeltjies-verseker-groot-doeltreffendheid/