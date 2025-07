Truffels: Amper oestyd vir die swam wat sjefs laat swymel

877 words

‘n Truffel is ‘n swam wat soos ‘n knol ondergronds groei. Dit plant voort met spore en groei in simbiose met mikoriza tussen die wortels van eik-, haselneut- of beukebome. Wanneer die truffels ryp is, skei dit ‘n sterk geur af wat gewoonlik deur truffelhonde uitgesnuffel word.

Dit is juis die geur en smaak wat sjefs die ponde laat uitpluk vir ‘n skaafsel van die swam waarmee droomdisse opgetower word. Dink maar aan truffelbotter en dies meer.

Onder die wakende oog van truffelmeester Volker Miros is begin om truffels op geskikte plekke in Suid-Afrika te kweek. Veral die Swart-winter-Perigord-truffel (Tuber melanosporum) aard in Suider-Afrika, en sowat 100 hektaar word in boorde in Suid-Afrika verbou, waarvan sommige na 12 jaar reeds in produksie is.

Truffels word in vennootskap met boere gekweek. Miros se maatskapy, Woodford Truffles SA (Pty) Ltd, verskaf die plantmateriaal en inligting oor die kweekproses.

Hoe plant truffels voort?

Truffels groei in simbiose met geskikte bome, soos sekere eikspesies waarvan die wortels met Melanospourm-mikoriza geënt is.

Die truffel is ‘n meerjarige knol wat deur middel van spore versprei wanneer diere dit eet en die spore uitskei. Die meerjarige swamliggaam bestaan sowat 30 cm ondergronds as ‘n web van filamentagtige hifes (swamdrade. Die swamdrade vorm mikoriza (simbiotiese verhouding) met die boomwortels.

Die swamdrade onttrek water en voedingstowwe doeltreffender uit die grond as die boom se wortelhare. Dit dring nie net deur die grond nie, maar ook die wortelselle wat uitruiling van voedingstowwe vir die gasheerplant vergemaklik. In ruil kry die mikoriza-swamme, wat uiteraard nie kan fotosinteer nie, die nodige suikers van die gasheerplant om te kan groei.

Klimaatsvereistes

‘n Mediterreense klimaat sonder uiterste temperature maar genoeg (800) koue eenhede is geskik vir truffelproduksie. Die ideale wintertemperatuur is tussen 1 en 8 °C en die somertemperatuur van tussen 18 en 25 °C .

Grondvoorbereiding

Truffels groei in verskillende tipes grond mits dit goed dreineer. Die grond word 40 cm diep gebreek en genoeg kalk word bygevoeg om ‘n pH van tussen 7,5 en 8,3 te vorm. Kalk is ook antisepties, wat ander ongewenste mikoriza, wat geneig is om Perigord-truffels te verdring, teen te werk.

Tussen 500 en 650 saailinge wat met mikoriza-spore geënt is, word 4 x 4 m uitmekaar geplant. Die saailinge word in groot houers in Woodford se kwekery by Ceres gekweek voordat die 18-maande-oue saailing in die voorbereide grond geplant word.

Cistus icanus-struike, waarvan die wortels ook met mikoriza-spore geënt is, word aan die windkant van die jong saailinge geplant om hulle teen sterk wind te beskerm en mee te help dat die truffels vinniger groei.

Tef of ‘n soortgelyke dekgewas word tussen die saailinge geplant en van tyd tot tyd gesny en toegelaat om in sito (op die plek) te verrot.

Tussen 700 en 1 000 mm water per jaar is nodig, reënval ingesluit, en word deur middel van mikro- of oorhoofse sproeiers toegedien totdat die saailinge sterk groei. Afloopwater moet weggelei word om goeie dreinering te verseker.

Boorde word gewoonlik met ‘n elektriese heining afgesper om bosvarke en ystervarke weg te hou, terwyl uilkaste voorsien word sodat uile knaagdiere kan beheer.

Wanneer die truffels sterk groei, verg dit min arbeid omdat dit organies sonder insek- of onkruidbeheer gekweek word. Die bome word wel gesnoei om seker te maak genoeg sonlig bereik die grond onder die bome.

Oes van truffels

Wanneer die truffels gereed is om te oes, word truffelhonde gebruik om die ryp, geurige truffels uit te snuffel. Tradisioneel is varke gebruik, maar hulle is meer vraatsig en vreet te veel truffels self op. Enige soort hond kan opgelei word om truffels onder die grond uit te snuffel.

Wanneer die truffels opgespoor is, word dit versigtig met ‘n troffeltjie uit die grond gelig, afgeborsel en onmiddellik verpak en verkoel.

Vars truffels het ‘n rakleeftyd van 18 dae voordat dit in truffelolie- of botter verwerk of gepreserveer word. Dit word nie gedroog nie omdat droging die kenmerkende geur verminder.

As die boorde behoorlik bestuur word, kan truffels tot vyftig jaar lank produseer.

Produksie

Produksie word teen Europese standaarde gemeet. Die eerste truffels word tussen vier en sewe jaar na vestiging geoes en die opbrengs is gewoonlik:

Jaar 1: 4 – 18 kg/ha

Jaar 2: 8 – 36 kg/ha

Jaar 3: 12 – 54 kg/ha

Jaar 4: 16 – 72 kg/ha

Jaar 5: 20 – 90 kg/ha

