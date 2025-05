Topgenetika op die veld: Anko Bonsmaras nooi jou na hulle jaarlikse produksieveiling

709 words

Die kieskeurige beesboer se droom! Die jaarlikse Anko Bonsmaras-produksieveiling vind vanjaar plaas op 23 Julie 2025 om 11:00 by die Piet Theron Stoetkompleks op die Vryburg-skougronde. André en Ryna Höll nooi alle belangstellende telers en kommersiële boere uit om hierdie uitsonderlike geleentheid by te woon, waar beproefde genetika met bewese prestasie in veldtoestande aangebied gaan word.

’n Kudde gebou op funksionaliteit en winsgewendheid

Die Anko Bonsmarakudde is in 1979 deur André Höll begin met die doel om beeste te teel wat nie net mooi lyk nie, maar wat op die veld kan produseer én reproduseer. Sedert die begin is funksionaliteit, aanpasbaarheid en winsgewendheid in natuurlike toestande die kern van Anko se teeldoelwitte. Vandag, ná meer as vier dekades van streng seleksie en harde werk, is Anko Bonsmaras sinoniem met betroubare veldprestasie.

Die kudde word in natuurlike weidingstoestande bestuur, met slegs een dekseisoen per jaar, van 15 Desember tot 15 Maart. Kalwers word in Oktober en November gebore en teen begin Junie gespeen. Diere wat nie weer dragtig is nie, word uitgeskot – ’n praktyk wat verseker dat slegs die mees vrugbare en aanpasbare koeie in die kudde oorbly. Die kudde se gemiddelde tussenkalfperiode (TKP) is 371 dae – ’n prestasie waarop enige teler trots kan wees.

Genetika waarop jy kan bou

Wat Anko Bonsmaras besonder maak, is hulle uitmuntende genetiese basis, wat gekombineer word met praktiese bestuursmaatreëls. Hier word nie in ‘n kraal of by ‘n voerbak geteel nie – die diere móét op natuurlike veld presteer.

Sleuteleienskappe van Anko-genetika sluit in:

Uitstekende vrugbaarheid: Anko-teeldiere toon hoë bevrugtingsyfers in veldomstandighede en lewer jaarliks ’n kalf.

Goeie groei en raamgrootte: Jong bulle word uit ’n groep van sowat 100 speenkalwers geselekteer vir fase D-groeitoetse. Dié proses identifiseer die bulle met die beste groeipotensiaal en fenotipiese eienskappe. Slegs die top 25 tot 26 word uiteindelik vir die veiling gekeur.

Aanpasbaarheid en gehardheid: Hierdie beeste is jare lank geselekteer om in Noordwes se droë klimaat en natuurlike weidingstoestande te oorleef én te floreer. Dit sluit goeie klouestruktuur, sterk bene en ’n stewige konstitusie in.

Rasgetroue fenotipe: By seleksie word daar nie net na teelwaarde gekyk nie, maar ook na tipe en raamgrootte – belangrike eienskappe vir beeste wat moet presteer in ekstensiewe toestande.

Hierdie genetika het al talle telers se kuddes versterk – met ’n sigbare verskil in bevrugting, speengewigte en aanpasbaarheid binne een seisoen.

Wat om op die veiling te verwag

Die produksieveiling bied voornemende kopers toegang tot van die beste beskikbare Bonsmarabeeste in die streek.

Die aanbod op die dag beloof om aan uiteenlopende behoeftes van sowel kommersiële as stoettelers te voldoen. Kopers kan uitsien na sowat 25 gekeurde Anko-Bonsmarabulle, drie jaar oud, deeglik veldgehard en gereed vir onmiddellike aanwending in enige kudde.

Daarbenewens sal ’n verskeidenheid kommersiële vroulike diere in verskillende produksiestadiums beskikbaar wees, afkomstig van gasteverkopers wat hulle kuddes met Anko-bulle versterk het.

As spesiale bonus bied die veiling ook ’n beperkte aantal stoetverse direk vanaf die Anko-kudde self, ’n seldsame en waardevolle geleentheid vir telers wat hulle eie stoetbasis met beproefde genetika wil vestig of versterk.

Die veiling is ’n samekoms van gehalte en ervaring, met kopers wat weet hulle kan hier genetika kry wat waarde tot hulle eie kuddes sal toevoeg, sonder duur aanpassings of prestasieprobleme.

’n Erfenis van prestasie

Die Anko-kudde se sukses is nie net in woorde nie. Dit word jaarliks erken deur onafhanklike instellings. Die kudde het reeds jaar na jaar Elite Goud-toekennings van SA Stamboek ontvang, en was in 2024 een van die vyf finaliste by die LNR/ARC Nasionale Beestelverbeteringskompetisie.

Hierdie toekennings bevestig wat telers al lank weet: Anko Bonsmaras bied deurlpende, betroubare genetika wat in praktiese toestande getoets is.

Kom maak ’n belegging in jou kudde

Of jy nou ’n kommersiële boer is wat winsgewendheid in jou koei-kalfstelsel wil verhoog, of ’n stoetteler wat op soek is na sterk genetiese grondslae – Anko Bonsmaras het iets vir jou.

Kom woon die veiling by op Woensdag 23 Julie 2025 om 11:00 by die Piet Theron Stoetkompleks, Vryburg. Vir meer inligting of om vooraf diere te besigtig, kan jy kontak maak met André of Ryna Höll. Hou ook hulle Facebook-blad en aanlynkatalogus dop vir foto’s en besonderhede oor die veilingdiere. André Höll (+27)-83-260-6479, Ryna Höll (+27)-83-947-5724, David Maasz (+27)-82-856-0253, Jason Goosen (+27)-71-475-4295.