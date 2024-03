Sutherland Karoo Meatmaster Klubveiling- 21 Maart 2024

Die Sutherland Karoo Meatmaster-veiling word gehou saam met Sutherland se Landbou Expo en Fees.

“Opwindend, innoverend en gebore uit nood. Dit is hoe mense die klub beskryf. Weens die groot droogte van 2013 tot 2021/22 in groot dele van die klub area was slegs die gehardste skaapgenetika oor,” sê Andre van der Merwe, voorsitter van die Sutherland Karoo Meatmaster Klub.

Hy voeg verder by dit was ʼn 1 uit 200 jaar geleentheid om hierdie genetika te neem en landswyd te versprei aan mense wat selfs met Meatmasters onder spilpunte met lusern boer.

Die klub was in Oktober 2020 gestig en die area is massief groot. Vanaf Calvinia, Sutherland, Williston, Fraserburg, Carnavon, Merweville, Matjiesfontein tot Laingsburg. Die stigters van die klub was Andre, Nicolaas Paulsen, Ockie Conradie en Nico Du Plessis.

Die verkopers op die veiling is Piet de Lange (Leliekrans – Calvinia), Willem Steenkamp (Wilgerboom – Calvinia), Andre van der Merwe (Medallion – Sutherland), Marlize Louw en Gert (Germar – Calvinia), Jo Steenkamp (Paardekraal – Williston), Fourie Louw (Bovlei –Sutherland), Nico Du Plessis (Blydevooruitsig – Sutherland), Gert Mans (Klipheuwels- Fraserburg), Hentie Du Plessis (Fyntrap –Sutherland) en Steph Hugo.

Vleissentraal bied die veiling aan en daar kan aanlyn gebie word deur Swiftvee.

300 geselekteerde ooie en 40 geselekteerde ramme is beskikbaar op die veiling.

Moenie 21 Maart om 11 uur misloop by Sutherland se skougronde nie. Die skou is 19 tot 21 Maart 2024.