Stroperverkope 62% minder as verlede jaar

Trekkerverkope van 660 eenhede in September is ongeveer 8% minder as die 715 eenhede wat verlede September verkoop is. Vir die jaar tot dusver is verkope nou ongeveer 23% minder as verkope verlede jaar. Sewentien stropers is in September verkoop, een minder as die 18 eenhede wat verlede September verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou ongeveer 62% minder as stroperverkope verlede jaar.

Hoewel baie minder trekkers en stropers verkoop is as verlede jaar, is verkope besig om weer af te plat na ‘normale’ vlakke. Dit beteken dat ons trekkerverkope van ongeveer 6 500 kan verwag vir die jaar, met stroperverkope van ongeveer 250 eenhede vir die 2024-kalenderjaar.

Oor die algemeen is sentiment in die markversigtig optimisties. Boere met somergewasse wag op die oomblik vir aanplantreën. Volgens voorspellings sal die La Niña-verskynsel, wat op die oomblik nog neutraal is, begin ontwikkel teen die middel van November. Dit vertraag dus die aanvang van wydverspreide somerreën tot dan. Daarna behoort gunstige reën te val.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie