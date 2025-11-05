Steenhuisen: Subtropiese vrugtebedryf staan al sterker
John Steenhuisen, minister van landbou, het die openingsrede by die Simposium oor die Bemarking van Subtropiese Vrugte in Nelspruit, Mpumalanga vanoggend virtueel toegespreek.
Die eendag-simposium word deur produsente en uitvoerders in die subtropiese vrugtebedryf, wat avokado’s, mango’s en lietsjies insluit, bygewoon.
“Ek sou graag saam met julle in Nelspruit wou wees, maar ek is dankbaar dat tegnologie my in staat stel om virtueel aan te sluit en oor ons gedeelde doel te praat – hoe ons Suid-Afrika se mededingendheid in die subtropiese sektor verder kan versterk,” het Steenhuisen gesê.
Behoud van markte en opening van nuwe geleenthede
“Toe ek verlede jaar as minister aangestel is, het ek belowe dat Suid-Afrikaanse landbou nie net op grond van volume sou meeding nie, maar ook op waarde – en dat ons vordering gemeet sal word aan die markte wat ons behou én die nuwe markte wat ons oopmaak.”
Volgens hom is die benadering veral van toepassing op die subtropiese sektor.
Die avokadobedryf produseer tans sowat 155 000 ton per jaar, waarvan byna die helfte uitgevoer word. Sowat 75% van die vars vrugte gaan na die Europese Unie (EU) en Rusland, 22% na die Verenigde Koninkryk (VK), en 3% na Afrika en die Midde-Ooste. Nuwe markte soos Indië, China en Japan verteenwoordig minder as 1%, maar bied reusepotensiaal.
Indië is ’n belowende bestemming vir groter avokado’s tussen Mei en Augustus, wanneer Suid-Afrika ’n mededingende alternatief vir Suid-Amerikaanse produkte kan bied. In Japan groei die vraag na avokado’s vinnig, aangesien verbruikers toenemend waarde heg aan gesondheid, volhoubaarheid en naspeurbaarheid, almal standaarde wat Suid-Afrika goed kan nakom.
“Wat ons nou nodig het, is sterker samewerking tussen regering, bedryf en logistieke vennote,” het Steenhuisen bygevoeg.
Die mangobedryf skep groot ontwikkelingsgeleenthede vir opkomende boere en werkers in Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Van die 81 700 ton mango’s wat jaarliks geoes word, word 7% uitgevoer, 31% plaaslik verkoop en 62% verwerk tot sap, droëvrugte en atjar. Byna al die uitvoere (99%) gaan na die Midde-Ooste, met beperkte toegang tot die EU en VK.
Die grootste tegniese beperking is ’n gebrek aan die kapasiteit vir na-oesbehandeling, maar Steenhuisen glo openbare-private-vennootskappe kan hierdie uitdagings aanspreek. Daar is reeds planne om fasiliteite vir vries en behandeling in Limpopo en Mpumalanga te vestig.
Hoewel die lietsjiebedryf kleiner is, is dit uiters belowend. Van die sowat 5 100 ton wat jaarliks geproduseer word, word ongeveer die helfte uitgevoer. Suid-Afrikaanse lietsjies word internasionaal hoog aangeskryf vir die gehalte, tydige lewering en veral nakoming van die EU en die VSA se fitosanitêre vereistes.
“Markuitbreiding word egter vertraag deur die lang proses van plaagrisiko-analise (PRA), wat jare kan neem as gevolg van data- en hulpbrontekorte,” het die minister gesê.
Steenhuisen beplan om hierdie PRA’s te versnel gedurende ’n besoek aan die Midde-Ooste in Januarie volgende jaar waartydens hy bilaterale gesprekke sal voer om nuwe marktoegang vir lietsjies te prioritiseer.
Hy meen die verbeterde eenheid vir plantgesondheid en marktoegang sal daartoe lei dat hierdie prosesse vinniger en doeltreffender bestuur word.
Volgens Steenhuisen is Suid-Afrika reeds wêreldwyd mededingend, maar het nog nie tot sy volle potensiaal ontwikkel nie. “Toekomstige groei lê in diversifikasie – om nuwe markte in Asië en die Midde-Ooste te betree, gebruik te maak van landbou-attachés om tegniese inspeksies te vergemaklik, en meer waarde te voeg deur verwerking en handelsmerkontwikkeling.”
Sedert sy aanstelling is reeds konkrete vordering gemaak, naamlik:
- Die eerste 21 ton Suid-Afrikaanse avokado’s is na Sjanghai uitgevoer.
- Japan het uiteindelik marktoegang vir Hass-avokado’s goedgekeur.
- Onderhandelinge oor tariefverligting in die VSA duur voort.
“Elke nuwe mark skep meer beweegruimte vir produsente en bou weerbaarheid vir die land teen globale skokke.”
Internasionale handel en marktoegang
Buiten die subtropiese sektor word ook vordering gemaak met betrekking tot breër handel- en marktoegang.
“Saam met die departement van handel, nywerheid en mededinging (DTIC) hou ons Suid-Afrika se Wêreldhandelsorganisasie (WTO)-geskil teen die EU se beperkende sitrusmaatreëls lewendig ten einde ons boere te beskerm teen beskermingsbeleid wat as ‘wetenskap’ vermom word.”
Hy voer ook onderhandelinge met die VSA om toegang vir Suid-Afrikaanse sitrus uit alle produksiegebiede, en nie net dié in Sitrus-swartvlek (CBS)-vrye sones nie.”
Marktoegang vir tafeldruiwe is tot die Filippyne verkry, die appelmark in Thailand is heropen, en uitvoere na Viëtnam en die breër Vereniging van Suidoos-Asiatiese lande (Asean)-streek is uitgebrei.
“In Oktober 2025 het ek ’n protokol met China onderteken wat vyf kategorieë steenvrugte dek – ’n groot stap vorentoe vir toekomstige vrugtehandel, insluitend lietsjies.”
Biosekuriteit en grensbeheer
Steenhuisen sê geen uitvoermark kan volhoubaar funksioneer sonder sterk biosekuriteit tuis nie. “Elke plaagbeheer-inspeksie wat gemis word, kan tot die sluiting van ons grense lei en vertroue skaad.
“Ons het daarom samewerking met die Grensbestuursowerheid versterk om te verseker dat alle ingevoerde plantmateriaal aan Suid-Afrika se fitosanitêre protokolle voldoen. Elektroniese naspeurbaarheid by hawens is verbeter, en inspekteurs gebruik nou digitale gereedskap vir vinniger nakomingsverifikasie,” het hy gesê.
Volgens hom is die stigting van die Nasionale Biosekuriteitsentrum, gehuisves by die Universiteit van Pretoria se Innovation Africa-kampus, ’n baie groot prestasie. “Hierdie sentrum verenig regering, wetenskap en bedryf om navorsing en vinnige reaksie beter te integreer.”
Die sentrum ondersteun toesig, data-deling, plaagdiagnostiek en risikobeoordeling, en bestuur ’n biosekuriteit-inligtingsplatform wat beleidsbesluite vinniger en wetenskapliker maak.
Dit bied ook internskappe vir jong veeartse, plantpatoloë en entomoloë wat hul loopbane in diens van nasionale landbou begin.
“Hiermee beweeg ons van ’n reaktiewe model na ’n voorkomingsbenadering, waar wetenskap en vaardighede ons beskerm teen toekomstige uitbreke en handelsrisiko’s.”
Plantgesondheid en marktoegang
Steenhuisen meen marktoegang rus op tegniese geloofwaardigheid en daarom word die Direktoraat: Plantgesondheid versterk deur nuwe jong wetenskaplikes in diens te neem. “Deur ’n tegniese loopbaanstroom kan gegradueerdes nou van intreevlak af in die regering groei.”
Saam met die Biosekuriteitsentrum word elke jaar nuwe plantpatoloë en entomoloë opgelei en by die direktoraat geplaas om plaagrisiko-analise en toesig te ondersteun.
Meer as 45 navorsingsprojekte word saam met die Landbounavorsingsraad (LNR) uitgevoer, waarvan data direk gebruik word in plaagstatusverslae – die wetenskaplike basis vir elke fitosanitêre sertifikaat wat uitgereik word.
“Die wêreld sal net van ons koop as hulle ons wetenskap en stelsels vertrou.”
Die LNR en die Nelspruit-kampus
Die LNR se kampus vir tropiese en subtropiese gewasse in Nelspruit bly die navorsingsenjin van hierdie bedryf.
Volgens Steenhuisen is die afgelope drie jaar vier nuwe mango-, vyf grenadella- en twee sitrusvariëteite vrygestel – elk ontwikkel met spesifieke markeienskappe, soos laer suikerinhoud, verbeterde vruggrootte en verwerkingsgeskiktheid. Tans word daar ook gewerk aan hittebestande mango’s en variëteite met ’n langer raklewe vir uitvoer.
Die kampus begin ook twee strategiese programme, naamlik:
- Die vermeerdering van plantmateriaal vir kleinskaalse produsente, en
- ’n Na-oes- en agri-verwerkingsentrum om verliese te beperk en plaaslike waarde toe te voeg.
“Net soos die kampus volgende jaar sy eeufees vier, vier ons ook ons blywende vennootskap met produsente: ’n bewys dat Suid-Afrikaanse wetenskap en boerdery saam sterker groei.”
Wet 36 en die modernisering van landboumiddels
Volgens Steenhuisen kan geen boer uitvoerstandaarde behaal sonder toegang tot betroubare landboumiddels nie en daarom word die Registrateurskantoor vir Wet 36 van 1947 (Kunsmis-, Plaasvoere-, Landbou- en Veemiddelswet) moderniseer.
In Oktober 2025 is die aanlyn aansoekstelsel vir landbou-insetbeheer bekend gestel wat ’n groot stap na doeltreffendheid en deursigtigheid is. Maatskappye kan nou aanlyn-aansoeke indien, naspoor en terugvoer ontvang, sonder dat papierwerk of reise na Pretoria nodig is.
“Hierdie digitale hervorming verkort keuringstye, verbeter nakoming, en versterk vertroue tussen die departement en die insetbedryf. ’n Sterk, gedigitaliseerde registrateurskantoor is net so belangrik vir mededingendheid as goeie handelsbeleid.”
Ten slotte het hy opgemerk dat die verhaal van die Suid-Afrikaanse subtropiese bedrywe een van bestendige groei, wetenskaplike uitnemendheid en uitsonderlike veerkragtigheid is.
“Tog word globale mededinging al strenger, en ons moet met dieselfde energie, innovasie en samewerking reageer waarmee hierdie bedryf oorspronklik gebou is.”
Landbou se toekoms berus op drie pilare, naamlik
- Die uitbreiding en beskerming van markte.
- Sterk biosekuriteit en plantgesondheid.
- Belegging in wetenskap, tegnologie en vaardighede.
“As ons hierdie doelwitte saam bereik, is daar geen rede waarom Suid-Afrika se avokado’s, mango’s en lietsjies nie die premiummarkte van Tokio, Toronto, Dubai en Kopenhagen kan oorheers nie.”
Leave A Comment