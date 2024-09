Staatmaker Rovic Kuhn spuite gee vir boere iets om oor opgewonde te wees

Krag, passie, en landboukennis is presies wat die Rovic-span in hulle Kuhn-spuite inwerk. Met die uitstekende ontwerp van hierdie spuite, kan boere beslis staatmaak op Rovic vir die kwaliteit boer-implemente wat nodig is op plase.

Phillip Oosthuizen van Rovic Kaapstad wys met trots by die NAMPO Kaap uitstalling die Kuhn-reeks van spuite wat hulle ingebring het.

Die Eco Ranger 2000 liter spuit

Die ontwikkeling van die Eco Ranger spuit was gemik op produsente wat uitstekende bedryfsprestasie en outonomie soek sonder om kostedoeltreffendheid in te boet. Met groter tenkkapasiteit en die robuustheid van groot masjiene bied dit ‘n 18 meter balk met ‘n volle hidrouliese openingstelsel.

Eienskappe van hierdie spuit:

2000 liter poliëtileen tenkkapasiteit

Elektriese beheer (DPM)

Pomp 120 liter/min

Handwas, skoon watertenk, tenkspoelspuitpunte

Hidrouliese boombeheer aan boord

Epxy-bedekte boom (18 m)

Trapesium met veervering

Hidrouliese vou (oop en toe)

Hidrouliese hoogteverstelling (vertikaal)

Outomatiese boomvervoerslotte

Die 3000 liter Lexis-reeks

‘n Hoë-werkverrigting masjien wat akkuraatheid bied, is noodsaaklik om maksimum produk doeltreffendheid te verseker. Om vinnig in te gryp met ‘n eenvoudige, betroubare masjien is ‘n waarborg van veiligheid en doeltreffendheid. Met sy geoptimaliseerde opstelling sal die LEXIS-spuit ten volle aan hierdie vereistes voldoen. Met ‘n baie beperkte aantal kleppe benodig die LEXIS-spuit tot 50% minder bewerkings as die mededingers in die segment.

Eienskappe van die Lexis reeks:

3000 liter tenk kapasiteit

Polietileen tenk met gladde binne en buite

Droë sigvlakmeter

Comet PM 280 suier-diafragmapomp

Intrekbare parkeerstaander

Verstelbare trekstanghoogte

Groot platform met relings

Drukmeter

Hidrouliese roering

Groot suigfilter

320 liter Spoeltenk, 20 liter skoonwatertenk

3 roterende spoelspuitpunte

35 liter chemiese induktor met kan-spoel

Spoorverstelbare as1,5 tot 2,25 m

5 m vulslang met filter (CAMLOCK koppelstuk)

Padligte

Wielgrootte 13,6 x 38

Geen parkeerrem nie

Die Metris 4100 liter spuit

Hierdie spuit maak dit moontlik om 100 ha voor die middag te haal! Met ‘n hoë werktempo wat buigsaamheid en akkuraatheid bied met vier suspensievlakke en spuitgevormde poliëstertenk, ’n 4100 liter tenk met ’n 30 m balk asook GPS seksiebeheer – laat hierdie spuit boere twee keer kyk!

As jy so ’n spuit vir jou plaas in die hande wil kry, skakel Phillip by (+27)82-463-9879 / phillipo@rovicleers.co.za of besoek die Rovic-webtuiste by https://www.rovic.com/.