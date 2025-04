SGS Precision Gateway en Envirocrop gee die goue standaard vir volhoubare landbou in Suider-Afrika

760 words

Die wêreld se kundigheid is binne jou bereik deur middel van SGS en Precision Gateway se toepassing wat nie net op jou rekenaar nie, maar ook op jou slimfoon afgelaai kan word. Jy kan nou beter besluite neem omdat die veranderlikes in jou lande beter gemeet kan word deur gebruik te maak van die slim tegnologie.

In die voortdurend ontwikkelende wêreld van landbou het presisieboerdery ‘n noodsaaklike praktyk geword vir boere wat produktiwiteit wil balanseer met verantwoordelike omgewingsbestuur.

Een van die belangrikste hulpmiddels in hierdie oorgang is SGS Precision Gateway – ’n kragtige digitale platform wat grondwetenskap, afstandswaarneming en agronomiese intelligensie kombineer om boere van bruikbare insigte te voorsien.

Aan die hart van hierdie inisiatief in Suider-Afrika is SGS Envirocrop, voorheen bekend as NviroCrop, ’n plaaslike leier in presisielandboudienste sedert 2007 en deel van die wêreldwye SGS-netwerk sedert 2011.

Geïntegreerde data vir slimmer besluite

SGS Precision Gateway dien as ’n sentrale punt waar boere ’n wye reeks agronomiese data kan sien, ontleed en benut.

Van die mees waardevolle funksies sluit in:

Hoëresolusie-veldkartering: Satelliet- en hommeltuigbeelde word met GPS-data verbind om kaarte te skep wat alles van opbrengsvariasie tot gewasgesondheid aandui.

Grond- en voedingskartering: Boere kan chemiese en fisiese grondkaarte, voedingsindekskaarte en pH-profiele opstel om die spesifieke behoeftes van elke sonering in ’n land te verstaan.

NDVI-monitering: Die platform gebruik die Genormaliseerde Verskilgroenindeks (NDVI) om plantgesondheid te moniteer en stel boere in staat om vinnig op tekens van plantstremming, peste of voedingstekorte te reageer.

Hierdie datalêers word geïntegreer om veranderlike toedieningskaarte (VRT) te skep, sodat insette soos kunsmis en saad presies daar toegedien word waar dit nodig is – wat opbrengs verbeter en vermorsing verminder.

Terwyl Precision Gateway die digitale gereedskap voorsien, sorg SGS Envirocrop vir die plaaslike ondersteuning en veldkundige diens wat boere nodig het om hierdie tegnologie suksesvol toe te pas. Met kantore in Potchefstroom, Langebaan en Johannesburg, asook ‘n teenwoordigheid in Namibië en Zambië, bring SGS Envirocrop sowel plaaslike insig as internasionale standaarde na Suidelike Afrika se boere.

Die dienste sluit in:

GPS-gegronde grond- en blaarmonsterneming: Akkurate monsters word geneem – soms tot so diep as 4 meter – om grondstruktuur, voedingsvlakke en plantgesondheid te bepaal.

GIS-kartering en kunsmisaanbevelings: Gedetailleerde soneringskaarte word geskep met behulp van GIS-tegnologie en direk geïntegreer in presisieboerderytoerusting.

Grondklassifikasie: Bepaling van grondgeskiktheid vir verskillende gewasse help boere om produksierisiko’s te beperk.

Ekonomiese lewensvatbaarheidstudies: Hierdie ontledings help boere om beleggingsbesluite te neem gegrond op die potensiaal van nuwe of bestaande lande.

Onafhanklike landbouadvies: Objektiewe ondersteuning vir beplanning van gewasrotasie, waterbestuur en die inskakeling van nuwe tegnologieë vir volhoubaarheid.

Volgens Cobus Burger, sakebestuurder van SGS Envirocrop, “is ons daartoe verbind om volhoubare landboupraktyke te bevorder. Deur presiese data en kundige advies te verskaf, help ons boere om hulle impak op die omgewing te verminder, insette doeltreffend te gebruik en die gesondheid van hulle grond en gewasse te verbeter”.

Praktiese toepassing: Alles op jou selfoon

SGS Precision Gateway is nie net ‘n rekenaarprogram nie, dit is ook op slimfone beskikbaar deur ‘n toepassing vir iOS en Android.

Die toep stel boere in staat om operasionele besluite in die veld te neem, met funksies soos:

Vaslegging van veldwaarnemings.

Fotoverslaggewing en terugvoer van kundiges.

Opdatering van NDVI- en satellietbeelde binne 48 uur na verkryging.

Deur hierdie inligting dadelik beskikbaar te stel, word inligting en afleidings omskep in aksie wat onmiddellik kan gebeur.

Boerderyondersteuning op aanvraag

Een van die mees bruikbare gereedskapstukke in Precision Gateway is die Virtual Consultant-funksie. Deur geo-gemerkte foto’s en beskrywings van probleme op die land te stuur, kry boere toegang tot SGS se wêreldwye netwerk van agronome. Dié kundiges lewer vinnige, doelgerigte raad, maak nie saak of dit nou gaan oor plaagbeheer, aanpassing van kunsmistoediening of besproeiingskedules. Die wêreld se kundiges is letterlik op die punte van jou vingers as gevolg van hierdie toepassing.

Volhoubare en winsgewende boerdery

Die samevloeiing van SGS Envirocrop se praktiese veldkennis en die gevorderde tegnologie van SGS Precision Gateway bied boere ‘n volledige presisieboerdery-oplossing. Deur akkurate, plaasspesifieke gronddata, gewasmonitering, en plaaslike agronomiese ondersteuning, word boere bemagtig om elke hektaar se potensiaal ten volle te benut. Ekonomies, doeltreffend én volhoubaar.

Dit beteken beter opbrengste teen laer koste. Elke druppel diesel, kilogram kunsmis en minuut arbeid werk saam om produktiwiteit te verhoog en vermorsing te beperk deur gebruik te maak van wetenskaplike bewyse en presiese kartering. Namate boere toenemend gekonfronteer word met klimaatverandering, hulpbronbeperkings en ekonomiese druk, bied SGS Precision Gateway en SGS Envirocrop ‘n padkaart na ‘n meer veerkragtige en volhoubare landbounavorsingstoekoms.

SGS Precision Gateway, saam met SGS Envirocrop, verteenwoordig die goue standaard vir presisieboerdery in Suider Afrika. Deur gevorderde tegnologie met betroubare plaaslike ondersteuning te kombineer, kry boere die gereedskap én die kennis om slimmer te boer. As jy jou insetkoste wil verminder, jou opbrengste wil verhoog, of eenvoudig volhoubaar wil boer, is SGS jou vennoot op die pad vorentoe.

Vir meer inligting, kontak SGS Envirocrop by (+27)-18-285-7000 of volg hulle op Facebook.