SGS Envirocrop: Presisie-landboudienste vir ‘n volhoubare toekoms in Suid-Afrika

446 words

Cobus Burger, sakebestuurder van SGS Envircrop, sê dat die maatskappy daartoe verbind is om volhoubare landboupraktyke te bevorder. Deur die verskaffing van presiese data en kundige advies help die maatskappy boere om hulle impak op die omgewing te verminder, hulpbronne doeltreffend te gebruik en die gesondheid van hulle grond en gewasse te verbeter.

SGS Envirocrop, voorheen bekend as NviroCrop, is ‘n toonaangewende verskaffer van presisie-landboudienste in Suid-Afrika. Die maatskappy, wat in 2007 gestig is en in 2011 deur SGS verkry is, het homself gevestig as ‘n betroubare vennoot vir boere wat streef na volhoubare en winsgewende landboupraktyke.​

SGS Envirocrop bied ‘n reeks dienste aan wat ontwerp is om boere te help om hulle opbrengste te optimaliseer en hulle bedrywighede volhoubaar te bestuur:

GPS-grond- en Blaarmonsterneming : Deur gebruik te maak van gevorderde GPS-tegnologie, versamel SGS Envirocrop akkurate data oor grond- en plantgesondheid, wat boere in staat stel om ingeligte besluite te neem oor bemesting en ander landboupraktyke.​

: Deur gebruik te maak van gevorderde GPS-tegnologie, versamel SGS Envirocrop akkurate data oor grond- en plantgesondheid, wat boere in staat stel om ingeligte besluite te neem oor bemesting en ander landboupraktyke.​ GIS-kartering en bemestingsaanbevelings : Met behulp van Geografiese Inligtingstelsels (GIS) skep die maatskappy gedetailleerde kaarte van landboupersele en verskaf aanbevelings vir optimale bemestingstrategieë, gegrond op spesifieke grondtoestande en gewasbehoeftes.​

: Met behulp van Geografiese Inligtingstelsels (GIS) skep die maatskappy gedetailleerde kaarte van landboupersele en verskaf aanbevelings vir optimale bemestingstrategieë, gegrond op spesifieke grondtoestande en gewasbehoeftes.​ Grondklassifikasie : SGS Envirocrop voer grondklassifikasies uit om die geskiktheid van grond vir verskillende gewasse te bepaal, wat boere help om hulle produksie te maksimeer en risiko’s te minimaliseer.​

: SGS Envirocrop voer grondklassifikasies uit om die geskiktheid van grond vir verskillende gewasse te bepaal, wat boere help om hulle produksie te maksimeer en risiko’s te minimaliseer.​ Onafhanklike landbouadviesdienste : Die maatskappy bied objektiewe advies aan boere oor volhoubare landboupraktyke, insluitend hulp met die beplanning van gewasrotasie, waterbestuur en die integrasie van nuwe tegnologieë.​

: Die maatskappy bied objektiewe advies aan boere oor volhoubare landboupraktyke, insluitend hulp met die beplanning van gewasrotasie, waterbestuur en die integrasie van nuwe tegnologieë.​ Ekonomiese leefbaarheidstudies: SGS Envirocrop evalueer die ekonomiese lewensvatbaarheid van bestaande en nuwe landboupersele, wat boere help om beleggingsbesluite te neem en hulle bedrywighede te optimaliseer.​

SGS Envirocrop is daartoe verbind om volhoubare landboupraktyke te bevorder. Deur die verskaffing van presiese data en kundige advies help die maatskappy boere om hulle impak op die omgewing te verminder, hulpbronne doeltreffend te gebruik en die gesondheid van hulle grond en gewasse te verbeter.​

Met kantore in Potchefstroom, Langebaan en Johannesburg, sowel as ‘n verteenwoordigende kantoor in Lusaka, Zambië, en bedrywighede in Namibië, het SGS Envirocrop ‘n wye teenwoordigheid in Suider-Afrika. Hierdie netwerk stel die maatskappy in staat om ‘n uiteenlopende klantebasis te bedien en plaaslike kennis en kundigheid in te span om aan die spesifieke behoeftes van boere in verskillende streke te voldoen.​

Sedert die verkryging deur SGS in 2011, het Envirocrop voordeel getrek uit die maatskappy se wêreldwye netwerk van kundiges en hulpbronne. Hierdie integrasie het gelei tot die uitbreiding van dienste en die inwerkingstelling van internasionale standaarde in plaaslike landboupraktyke.​

SGS Envirocrop bly gefokus op navorsing en die ontwikkeling van nuwe dienste om aan die veranderende behoeftes van die landbousektor te voldoen. Met ‘n voortdurende fokus op volhoubaarheid en presisielandbou, is die maatskappy goed geposisioneer om ‘n sleutelrol te speel in die bevordering van volhoubare landboupraktyke in Suid-Afrika en die breër Suider-Afrikaanse streek.

SGS Envirocrop se dienste sorg dat jy jou insetkoste doeltreffend bestuur, vermorsing verminder en jou grond beter benut.

Om meer uit te vind oor SGS Envirocrop se dienste, kontak hulle by (+27)-18-285-7000 of volg hulle op Facebook.