Scorpio: Dié bul is sterk … en kos minder as ՚n stoetbul

Sedert Julie 2023 dra die Mahindra Scorpio-N die ProAgri-span regoor Suid-Afrika na plaasbesoeke en veilings. Met die belofte dat dit ontwerp is vir ware avontuur, maak hierdie Mahindra 4×4 betroubare reise moontlik.

“Ons grootste behoefte vir vervoer is vervul deur die Scorpio-N,” verduidelik Lynette van Tonder, lewendehawespesialis by ProAgri. “Vir ons plaasbesoeke benodig ons ՚n betroubare voertuig wat die uitdagende plaaspaaie kan aandurf – en die rowwe teerpaaie ook.”

Lynette getuig dat geen terrein te taai vir die bul is nie. “Hy loop soos stroop,” lag sy. “Hy ry regtig sag vir ՚n 4×4 en voldoen aan al ons veiligheidsvereistes.” Daar is ses lugsakke in die voertuig, elektroniese stabiliteitbeheer (ESC), bestuurdersmoegheidbespeuring, asook ՚n string sensors wat elke element en funksie van die voertuig moniteer om te verseker alles werk heeltyd klopdisselboom.

Krag en gerief in ‘n blink baadjie

“Met ons onlangse plaasbesoek aan Frankfort het ons net na die reën opgedaag. Danksy die 4×4-vermoëns van die Scorpio-N het ons nie vasgeval in die kleigrond nie. Die voertuig kan die digte modder goed hanteer,” vertel sy. Rotsagtige koppies, varsgeploegde lande, steiltes en sanderige omstandighede het reeds die Scorpio-N sy staal laat wys.

“Hierdie Mahindra-model het nie net ՚n 4×4-ratkas nie, dit het ook vastrap-instellings wat die voertuig se beheer verbeter in weeromstandighede wat gevaarlik kan wees (soos sneeu, klippe, reën en sand).

“Die sportsnutvoertuig het bewys hy kan kers vashou by enige boer se bakkie.” Die 2,2-liter mHawk-dieselenjin lewer 128,6 kW met 400 Nm wringkrag. Elke model in die Scorpio-N-reeks is gebou vir avontuur, maar dit is beskikbaar in sowel 4×2- as 4×4-modelle. Elkeen spog met ՚n 6-gang outomatiese ratkas.

Kenmerke van die Scorpio-N wat uitstaan vir die span is:

Ruimte vir al die kameratoerusting

Die vinnige reaksie van die kragtige voertuig

Sewe gemaklike sitplekke vir ver paaie

Geskik vir gesinne, maar ook joernaliste

“Ons hou ook baie van die LCD-skerm wat navigasie vergemaklik. Die GPSstelsel is duidelik, so ons kan maklik die aanwysings na afgeleë plase volg. Die feit dat dit toegerus is met Android Auto bevorder ook die navigasiegerief,” lig Lynette uit.

“Iets waarby die span ook baat vind, is die USB en C-tipe poorte wat help om in ՚n japtrap fone of kameratoerusting te laai. Al laai jy die batterye die aand voor die tyd, ՚n lang verfilming of voldag op die pad kan maklik maak dat batterye afloop, en hierdie kenmerk gee ons net daardie ekstra gemoedsrus.” Lynette vertel ook dat die verstellings op die stuurwiel alle belangrike funksies soos klankverstelling en selfoonantwoord binne bereik van die bestuurder plaas.

“Dit is veiliger, want jy haal nie jou oë van die pad af nie.” ՚n Bonus is om in soveel luuksheid rond te ry wat boonop mooi vertoon. “Orals waar ons gaan, trek die bulletjie aandag,” brei sy uit. “Een van die boere het so ewe vertel dat hy gedink het net helikopters word vervaardig in dié woudgroen- (Forest Green) -kleur. En hy lyk nie net mooi nie, sy prys is ook mooi, beaam almal,” sluit sy af.

ProAgri bedank graag die Raceview Motorgroep wat ons plaasbesoeke moontlik maak. Ver paaie, lang ure op die pad en baie kilometers is deel van die joernalistieke- en lewendehawespanne se werk, daarom is betroubare, brandstofdoeltreffende wiele onontbeerlik. Met hierdie Mahindra Scorpio-N is ons in staat om al ons klante regoor die land getrou te dien en veilig terug te kom na ons gesinne.

Om self die bestuursvernuf en 4×4-vermoëns van die Scorpio-N te beleef, bespreek ՚n toetsrit deur https://www.mahindraalberton.co.za/book-a-test-drive/ te besoek. Skakel ook gerus vir Floris Grobler by (+27)82-338-7538 of stuur ՚n e-pos aan floris@rvm.co.za.