SA Stamboek: Aanstelling van Hoofbestuurder

By

Dit is vir die Uitvoerende Komitee (EXCO) van SA Stamboek aangenaam om aan te kondig dat Dr Bobbie van der Westhuizen, huidige bestuurder: Professionele en Adviesdienste met ingang 1 Julie 2024 as waarnemende Hoofbestuurder van SA Stamboek aangestel is.

Dr Bobbie neem oor by Dr Japie van der Westhuizen wat gedurende 2023 aangedui het dat hy wil uittree uit sy pos as hoofbestuurder van die Vereniging.

Dr Bobbie van der Westhuizen het uitgebreide kennis van die bedryf, is ’n wetenskaplike van wêreldformaat en het ‘n bewese rekord van innoverende denke en leiding in die belang van die veebedryf, en in besonder van SA Stamboek.

EXCO en SA Stamboek se bestuurspan sien uit daarna om onder Dr Bobbie se leiding, die gevestigde leiersrol van SA Stamboek na nog groter hoogtes te neem.

Bron: SA Stamboek