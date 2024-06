Rugged Croc bied die antwoord teen kabeldiefstal

Dit is geen geheim dat kabeldiefstal ‘n groot probleem in Suid-Afrika is nie. Benewens die kragonderbrekings wat inwoners moet verduur is daar ook astronomiese uitgawes daaraan verbonde om hierdie kabels te vervang.

Hierdie misdaad kos die mynbedryf, landbou en munisipaliteite miljarde rand per jaar.

In 2023 is myners in die Wes-Rand ondergronds vasgekeer as gevolg van kabeldiefstal wat daartoe gelei het dat die skaghyser nie kon werk nie.

Boere landwyd lei verliese wanneer hulle besproeiingstelsels lamgelê word en kosproduksie staan soms stil omdat daar nie krag is nie. Boere kan ook nie altyd bybly met die koste van alternatiewe kragopwekking nie. Diesel of petrol, onderhoud en parte kos alles ekstra geld, om nie eers te praat van die verliese wat gelei word wanneer yskaste en koelkamers se krag afgaan en kos weggegooi moet word nie.

Munisipaliteite vervang byna weekliks gesteelde kabels en inwoners moet maar net klaarkom sonder krag.

Wat as daar ‘n moeitelose en maklike manier was om hierdie soort misdaad te voorkom?

Rugged Croc is dalk net die oplossing. Dit is ontwerp om die diefstal van ondergrondse kabels te voorkom. Die Rugged Croc-hake word aan die kabel vasgesit en saam in die grond begrawe. Indien iemand dan die kabel sou probeer uittrek ploeg die kante net dieper in die grond in en is dit byna onmoontlik om die kabel te verwyder.

Rugged Croc word gemaak uit ‘n spesiale polimeer wat verhoed dat dit ondergronds roes. Dit word aan die kabel vasgesit met spesiale bande en is beskikbaar in drie verskillende groottes:

25 mm Rugged Croc vir kabels van 25 tot 30 mm

50 mm Rugged Croc vir kabels van 35 tot 75 mm

95 mm Rugged Croc vir kabels van 75 tot 120 mm

Wouter Botha, direkteur van The Energy Market, wat die alleenmandaat vir die verspreiding van Ruggerd Croc het, vertel dat die produk in Gauteng vervaardig word. Hulle stel voor dat die kabel ten minste 500 mm diep ondergronds geplaas word met ‘n Rugged Croc elke meter.

Kyk gerus die video wat wys hoe sterk die Rugged Croc is.

Indien jy belangstel om in die veiligheid van jou kabels te belê, besoek gerus hulle webtuiste www.theenergymarket.co.za.