Roofdierprobleem: Nuwe ongenooide gaste in Karoo

Nuwe ongenooide gaste sit deesdae aan by die Karoo-veetafel. By Colesberg is dit vlakvarke, by De Aar is dit kraaie wat langs die treinspoor aas, en by Fraserburg is dit koedoes wat die paaie in die nag lewensgevaarlik maak.

Theroux Kemp, skaapboer van die plaas Perdegrasvlei in die Noord-Kaap, die provinsie se visevoorsitter van de Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) en voorsitter van die Predasiebestuursforum (PMF), het die nuwe kwaaddoeners in die stryd teen diere wat probleme veroorsaak toegelig.

Volgens Theroux bly jakkalse en rooikatte veeboere in die Karoo se grootste kopseer. Ten spyte van die volgehoue pogings om die diere se getalle te beheer, lyk dit eerder asof hulle bevolkings ontplof het na die droogte in die gebiede gebreek is. Hy meen tensy ‘n daadwerklike poging aangewend word om hulle getalle te beheer, sal boere met iets anders moet begin boer, of opgee, want die diere rig miljoene rande se skade aan.

En nou dra vlakvarke en kraaie, wat nooit voorheen volop in die omgewing voorgekom het nie, by tot die bloedbad.

Vlakvarke

Boere by Colesberg se die vlakvarke begin nou lammers vang en volwasse skape word so verniel dat hulle van kant gemaak moet word. In 2021 is vlakvarke wat lammers en skape in die Suid-Vrystaat van en opvreet aangemeld. Die skape was blykbaar nie bang vir die varke nie en die varke kon sonder sukkel die skape vang.

Volgens Theroux het vlakvarke voorheen net hier en daar in die deel van die Karoo voorgekom. Die herbivore vreet als wat voorkom, maar voorheen was hulle tevrede met afvalvleis en het selde prooi gejag. Maar namate hulle getalle toegeneem het, kom hulle oor ‘n groter gebied voor.

Die varke beskadig infrastruktuur wanneer hulle deur heinings breek of tonnels onderdeur grawe, wat vir jakkalse en rooikatte toegang gee tot lamkampe.

Jakkalsproef heinings is vroeër jare met staatshulp opgerig, maar nuwe heinings is te duur, gevolglik onderhou kleinveeboere die heinings so goed as wat hulle kan eerder as om dit te vervang.

Kraaie

Kraaie raak al lastiger, veral langs die spoorlyne by De Aar. Duisende kraaie oornag naby die spoorlyne vanwaar hulle die gebied soggens fynkam vir kos, en veral lammers. Die kraaie pik die jong lammers se oë uit, maak hulle dood en vreet aan die karkas. Hulle val tot ooie aan wat besig is om te lam en vreet dan aan die pasgebore lam. Die ooie word soms so erg beseer dat hulle van kant gemaak moet word. Selfs volwasse skape word aangeval en hulle oë uitgepik of beskadig.

Koedoes

Koedoes, wat voorheen selde in die omgewing van Fraserburg, Loxton en Carnarvon gesien is, se getalle het soveel toegeneem dat hulle in die skemer en laatnag toenemend ‘n gevaar vir motoriste inhou.

Theroux meen die uitgerekte droogte het waarskynlik die probleem vererger en boere wat vir hulle vee lusern plant, is finansieel nie sterk genoeg om planne te maak om die koedoes van die groen lande af weg te hou nie.

Karoo Nasionale Park, KSA

Hy meen die Karoo Nasionale Park in die omgewing van Fraserburg, Merweville en Beaufort-Wes vererger die situasie, want dis moeilik om die wild binne die park te hou.

Die aankoop van verskeie plase tussen Carnarvon en Vanwyksvlei vir die bou van die wêreld se grootste teleskoop, die Vierkante Kilometer Reeks of SKA-projek (Square Kilometre Array), het daartoe gelei dat veral jakkalse en rooikatte, wat ‘n probleem vir bees- en skaapboere inhou, onverstoord op die plase aanteel.

Omdat jakkalsproef-heinings op talle plase ontbreek of nie voldoende onderhou word nie, kuier die jakkalse oor en weer. Die Oukloofgroep van boere naby Fraserburg staan saam en maak gebruik van nag- of professionele jagters om die diere se getalle gelyktydig op al die plase te beheer. Dit voorkom dat die probleemdiere ‘n veilige hawe op ‘n buurplaas vind as hulle op die plaas langsaan opgekeil word.

Predasiebestuursforum

Theroux sê die NKWV, RPO, SA Mohair en Wildlife Ranching SA (WRSA) het gesamentlik die Predasiebestuursforum in 2009 begin om die probleem aan te spreek.

Niël Viljoen, ‘n deskundige op die gebied van diere wat probleme veroorsaak en hoe om hulle te bestuur, doen al jare lank navorsing en gee in samewerking met die NWKV en RPO opleiding vir boere in die Noord-Kaap.

Die boere en werkers wat onder Niel se leiding leer om die diere se gewoontes te verstaan, maak ‘n verskil. “Om ‘n geweer en roepstelsel te loop koop en te dink jy gaan jakkals se kind uitoorlê, werk nie. Jy mors jou tyd en geld en doen meer skade as goed. Niel se kursusse bied jong jagters ‘n geleentheid om opleiding te ontvang en ‘n bestaan te maak uit die beheer van probleemdiere,” sê Theroux.

Hy meen georganiseerde landbou, die regering en produsente-organisasies moet nouer saamwerk veeboere wat nie alleen die probleem kan oplos nie, by te staan. “Op plaasvlak moet boere hande vat en geskikte beheermaatreëls in plek kry om saam die uitdaging doeltreffend die hoof te bied.”

Kontakbesonderhede

Kontak Theroux Kemp by 079-566-5653 of stuur ‘n e-pos na perdegrasvlei@gmail.com vir meer inligting.

