Rondloperhonde: Dingo’s van die Oos-Kaap?

Rondloperhonde raak al meer ’n las vir skaap- en bokboere op kommunale landbougrond in die landelike gebiede van die Oos-Kaap. “Die probleem word heeltemal onderskat en het dringend ingryping nodig,” sê Niël Viljoen van Livestock and Predation Management in sy 2024-verslag wat pas bekendgestel is.

Niël is bekommerd oor die moontlikheid dat hierdie honde in die natuur sal begin aanteel en dat die rondloperhonde se getalle onbeheers sal toeneem. “Dan sit ons met ’n tweede Australiese dingo-krisis, wat dit onmoontlik gaan maak om hierdie diere te beheer of te bestuur. As daar nie spoedig opgetree word nie, kan dit daartoe lei dat die rondloperhonde jaarliks verdriedubbel.

“Dit sal nie net tot groter veeverliese lei nie, maar kan ook tot meer uitbrekings van hondsdolheid lei wat menselewens in gevaar kan stel.”

Jakkalse en rooikatte gee pad

Volgens Niël dui die inligting daarop dat dit rondloperhonde eerder as wilde roofdiere is wat tot die meeste verliese lei. Jakkalse en rooikatte is die twee belangrikste wilde roofdiere wat in die meeste ander omgewings skade aan kommersiële boere se vee aanrig, maar hulle gee pad uit dié oorbevolkte en oorbeweide kommunale gebiede om hulle heil eerder in ekostelsels met ’n gesonder biodiversiteit te gaan soek. Die rondloperhonde sluit honde in wat wild geword het en in troppe jag, maar ook honde met ’n huis en ’n baas wat sonder toesig rondloop en bydra tot die probleem.

“Die situasie met die rondloperhonde in die gemeenskaplike gebiede word heeltemal onderskat en daar moet so gou moontlik dringend aandag hieraan gegee word,” sê Niël.

“As hierdie honde eers in die veld begin aanteel en hulle kleintjies daar grootmaak – en daar is aanduidings dat dit reeds besig is om te gebeur – is dit te laat, want dan gaan dit bykans onmoontlik wees om die probleem op te los. Die honde sal nie gesteriliseer of teen ernstige siektes, soos hondsdolheid, ingeënt kan word nie. “Dit kan daartoe lei dat hierdie honde mense en veral kinders aanval. Die situasie kan ontaard in nog ’n mensgemaakte roofdier soos die dingo soos wat in Australië gebeur het,” sê hy.

Dingo’s

Toe die eerste Britse koloniste in 1788 in Australië aankom, was die dingo’s reeds daar en die oudste oorblyfsels dateer sowat 4 500 jaar terug. Namate landbou uitgebrei het, is die dingo’s, wat naas inheemse Australiese wild ook skape en beeste vang, beperk deur die sogenaamde dingo-heining wat hulle veral uit skaapwêreld hou.

Hulle is in die gebiede grotendeels uitgeroei deur ontbossing, vergiftiging en deur hulle te vang sodat hulle vandag in groot dele van vasteland afwesig is. Oor die algemeen vermy dingo’s kontak met mense en beserings tydens aanvalle is gering. Maar daar was ook al dodelike aanvalle, soos in die geval van die twee maande-oue Azaria Chamberlain wat in 1980 in die Noordelike Gebied aangeval en doodgebyt is.

Moniteringsplaas: Inligting en opleiding

Niël se bevindings berus op inligting wat bekom is tydens inligting- en opleidingsessies by Mount Fletcher, waar die eerste en enigste moniteringsplaas tot dusver in die Oos-Kaap se kommunale gebiede in 2022 tot stand gekom het. Niël en sy veldwerkers werk nou saam met dié veeboere om inligting oor hulle probleme met roofdiere te kry. As die boere die gedrag van die roofdiere verstaan, kan ’n plan gemaak word om hulle te help om hulle vee en die roofdiere so te bestuur dat veeverliese beperk word. Tydens ’n opleidingsdag vir die boere in Oktober 2023 is die impak van rondloperhonde op die boere se vee uitgelig.

“Die Mount Fletcher-plaas het juis tot stand gekom om die oorsaak van roofdierverliese vas te stel,” sê Leon de Beer, voorsitter van die Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) “Die omvang van die skade wat die honde aanrig moet nog oor tyd bepaal word.”

Die NWKV het landwyd moniteringsplase begin ter wille van die kweek van gehalte wol en sybokhaar. Die projek word ook ondersteun deur Predation Management South Africa (PMSA), die AgriSETA, en die Rooivleisprodusenteorganisasie (RPO).

Waarde van goeie vee- en roofdierbestuur

Die Oos-Kaapse kommunale boere, waarvan daar in 2022 1 400 groepe bestaande uit 40 000 individuele boere met 240 000 afhanklikes bestaan het, dra tans tot sowat ’n vyfde van die nasionale wolskeersel by. In 2022 het hulle met 4-miljoen skape geboer wat tydens daardie boekjaar 8-miljoen kg wol gelewer het. Volgens Leon help die NWKV die boere om meer wol ’n van beter standaard te lewer deur middel van ’n program vir genetiese verbetering, asook die skep van die vyf nuwe skeerhuise in die kommunale gebiede, toegang tot die formele mark en beter pryse vir hulle produk.

“Om finansieel onafhanklik te wees moet hierdie kommunale boere meer lammers produseer en hulle veilig grootmaak om te kan verkoop. Dit help nie miljoene rand word bestee aan die verbetering van die wolstandaard en -produksie as daar nie na die bedreiging van die lammers omgesien word nie,” sê Niël.

Plan van aksie

Die samewerking van verskeie instansies is nodig om die kwessie van rondloperhonde te hanteer.

Vanghokke

Die kommunale veeboere in die gebied ontvang gereeld opleiding by die vyf skeerhuise wat in samewerking met private instansies vir hulle opgerig is.

In Februarie vanjaar is opleidingsessies by die skeerhuise by Sterkspruit, Matatiele, Butterworth, Lady Frere en Middeldrift aangebied, wat deur altesaam 152 kommunale boere bygewoon is. Die doel van die opleiding is om die boere te help om die gedrag van roofdiere te verstaan. “As hulle die kwaaddoeners kan identifiseer, kan ’n bestuursprogram voorgestel en toegepas word,” sê Niël.

“Dit is ՚n groot uitdaging om daagliks tussen hierdie boere te werk, hulle stryd te ervaar en die faktore te verstaan wat hulle voortbestaan, geldelike vooruitgang en hulle vermoë om hulle volle potensiaal as suksesvolle, gevestigde en gerespekteerde veeboere ondermyn.” Volgens hom is twee vanghokke aan die boere geskenk en hulle is gewys hoe om die hokke te gebruik om die rondloperhonde te vang. Die vanghokke word tussen die verskillende skeerhuise gedeel en die aantal honde wat reeds gevang is, het die bedreiging opnuut bevestig.

Samewerking nodig

“Die owerhede sal ook betrek moet word om die uitdaging van rondloperhonde aan te spreek, nie alleen in kommunale gebiede nie, maar ook in baie dorpe in die platteland waar geen beheer oor honde bestaan nie,” sê Leon.

Volgens Niël moet die volgende kwessies dringend deur verskeie instansies aangespreek word:

Alle eienaars van honde moet hulle verantwoordelikheid vir hulle honde verstaan en aanvaar;

Die boere moet opgelei en gehelp word om die rondloperhonde met die vanghokke te vang;

Die plaaslike polisie moet help om die rondloperhonde op te spoor en te verwyder;

Geld is nodig om plaaslike veeartse te kry om die honde te steriliseer. Volgens hom behoort die Nasionale Dierebeskermingsvereniging (NDBV) wat nie meer in die gebied werksaam is nie, terug te kom om te help met die situasie.

NDBV: ‘Dis munisipaliteit se werk’

Volgens Jacques Peacock van Openbare Betrekkinge en Regskakeling van die Nasionale Dierebeskermingsvereniging (NDBV), hou die instansie se mandaat verband met dieremishandeling ingevolge die Wet op Dierebeskerming 71 van 1962, wat sekere menslike gedrag teenoor diere kriminaliseer.

“Rondloper- en plunderende diere is die verantwoordelikheid van elke individuele munisipaliteit. Ons plaaslike DBV’s in die Oos-Kaap is altyd gereed om met hierdie sake help, maar daar is geen gesag om met ’n ‘plan van aksie’ vorendag te kom en of uit te voer nie – dit berus by die munisipaliteit.”

Volgens hom is die oplossing oor die korttermyn om rondloperhonde te skut. “Oor die medium- en langtermyn het die DBV nog altyd gepleit vir strenger regulering ten opsigte van onoordeelkundige teling en sterilisasie om te verseker dat die probleem nie vererger nie.” Jacques is ook bekommerd oor die moontlikheid dat die diere nie bloot rondloperhonde is nie, maar spesifiek in die gebiede gebruik word om kleinwild en vee te vang.

“Onwettige jag met honde is algemeen in Suid-Afrika en bewustheid moet geskep word om dit te bekamp.”

Karkasse langs paaie

Die voorkoms van groot getalle diere wat doodgery word op paaie is ook ’n bekommernis. “Honde en vee moet weggehou word van die nasionale paaie,” sê Niël.

“Skokkende tonele van dooie honde, beeste en perde wat doodgery is en wat langs die paaie lê, is ontstellend, maar meer nog so die mense wat stukke vleis van die dooie diere afsny. Dit hou ’n ernstige gesondheidsrisiko vir mense in.”

Hy meen die Departement van Gesondheid moet die gemeenskap dringend inlig oor die gevare daarvan om die vleis van hierdie diere te eet. Hy meen ook die munisipaliteite wat daarvoor verantwoordelik is om die dooie diere te verwyder, moet dit doen sodra dit aangemeld word. ’n Hulplynnommer wat langs die paaie aangebring word, sal motoriste in staat stel om die owerhede oor sulke karkasse in te lig.

“Ten einde die gemeenskappe van die kommunale gebiede se gesondheid en welstand te bevorder, moet die kwessie van rondloperhonde dringend aangespreek word,” aldus Niël.

Kontak Niël Viljoen by nielviljoen@ gmail.com Kontak die Nasionale Wolkwekersvereniging by nwga@nwga.co.za

