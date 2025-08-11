Riverglen Wildlife se 7de produksieveiling beloof gehalte diere
As jy ‘n Beefmaster of Brahman-beesboer is en op soek is na bekostigbare genetika en mooi diere om jou kudde aan te vul, besoek dan Riverglen Wildlife se 7de produksieveiling. Woensdag 27 Augustus 2025 om 11:00 te plaas Mooifontein, Middelburg gaan die diere onder die hamer kom.
Wat beskikbaar is op die veiling:
Beefmaster:
20 geregistreerde bulle
25 geregistreerde en kommersiële verse
Brahman
8 geregistreerde bulle
25 kommersiële verse
Chabray
25 verse
Die Riverglen kudde bestaan uit die volgende genetiese lyne:
- 4×4 Beefmasters
- WO Beefmasters
- Bos Blanco Beefmasters
- Beefmaster Alliance
Navrae kan gerig word aan:
Rocco van Rooyen 082-799-2776
Moolman Ments 083-229-250
Afslaer: Billy Lyons 082-785-5498
BKB Ermelo 017-811-2027
