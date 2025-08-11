Riverglen Wildlife se 7de produksieveiling beloof gehalte diere

106 words

As jy ‘n Beefmaster of Brahman-beesboer is en op soek is na bekostigbare genetika en mooi diere om jou kudde aan te vul, besoek dan Riverglen Wildlife se 7de produksieveiling. Woensdag 27 Augustus 2025 om 11:00 te plaas Mooifontein, Middelburg gaan die diere onder die hamer kom.

Wat beskikbaar is op die veiling:

Beefmaster:

20 geregistreerde bulle

25 geregistreerde en kommersiële verse

Brahman

8 geregistreerde bulle

25 kommersiële verse

Chabray

25 verse

Die Riverglen kudde bestaan uit die volgende genetiese lyne:

4×4 Beefmasters

WO Beefmasters

Bos Blanco Beefmasters

Beefmaster Alliance

Navrae kan gerig word aan:

Rocco van Rooyen 082-799-2776

Moolman Ments 083-229-250

Afslaer: Billy Lyons 082-785-5498

BKB Ermelo 017-811-2027