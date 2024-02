Riken Elektries is die voorlopers in gespesialiseerde tegniese oplossings

Oor die laaste paar jaar het die kraggehalte in Suid-Afrika drasties agteruit gegaan. Dit het gelei tot ‘n toename in kragonderbrekings en probleme wat fasewisseling insluit. Hierdie probleme met fasewisseling ontstaan wanneer die krag weer aankom na ‘n onderbreking.

Kragonderbrekings kan veroorsaak word deur kabeldiefstal, wanneer ‘n mini-substasie uitsny of wanneer skakels onklaar raak as gevolg van swak of geen onderhoud. Wanneer die krag weer aanskakel, skakel die fases in die verkeerde orde aan wat dan omgekeerde fasering kan veroorsaak.

Hierdie proses beskadig jou masjinerie en toerusting soos vervoerbande, verkoelingskompressors asook enige drie-fase motoriese toepassings. Wanneer ‘n omskakelaar gebruik word, bespeur die omskakelaar die verkeerde fase-orde en skakel nie aan nie ter beskerming van toerusting.

Sulke gevalle kan massiewe geldelike gevolge vir ondernemings inhou.

In die landbousektor is skade aan jou elektriese infrastruktuur soms erger as met ander sektore. Koelkamers, vervoerbande, waterpompe en silo’s word meer regstreeks geraak deur fasewisseling, asook te hoë of lae spanning en kragstuwings. Wanneer toerusting beskadig word, ervaar boere langdurende stilstande, om nie eers te praat van die geldelike implikasies om die toerusting te vervang of reg te maak nie.

Riken Electric (Edms) Bpk is ‘n gevestigde handelsmerk wat goed toegerus is om oplossings te bied vir probleme soos fasewisseling. Vir meer as vier dekades het ons hard gewerk om ‘n reputasie van betroubaarheid en gehalte te bou. Ons kliënt-gefokusde benadering verseker dat ons uitmuntende diens kan lewer.

Ons ervare span in die Riken Tegniese Oplossing-afdeling het die perfekte oplossing ontwikkel om hierdie faseprobleme uit te sorteer. Ons oplossings kan vervaardig word om voorsiening te maak vir drie-fase residensiële-, kommersiële- en nywerheidstoepassings.

Die eenheid kan bedraad word om outomaties ‘n kloksgewyse of teenkloksgewyse wisseling in te stel ongeag van die inkomende kragsamestelling. Dit isoleer ook die stroombaan wanneer oor- en onderspanning, faseverliese of neutrale verliestoestande voorkom.

Beskerming teen skielike kragstuwings kan ook in die oplossing ingewerk word indien nodig. Behalwe vir outomatiese fasevolgorde-herstellings, bied die Riken Tegniese Oplossings-span ook ‘n reeks ander dienste. Ons laespanning-verdeelborde is volledig aanpasbaar om aan die spesifieke behoeftes van elke klant te voldoen. Ons ontwerp en bou oplossings wat ooreenstem met jou tegniese spesifikasies en bedryfsvereistes, insluitend beheerpanele en laespanningverdelingsborde.

Ons oplossings vir spanningregulering verseker die beskerming van toerusting teen spanningskommelings wat tot wanfunksies of voortydige brekasies kan lei. Ons spesialiseer in weerligbeskerming en stelsels om kritieke infrastruktuur te beskerm teen die vernietigende gevolge van weerlig-geïnduseerde oorgange.

Ons span kundiges ontwerp en voorsien toonaangewende oplossings om sensitiewe elektroniese toerusting teen enkelgebeurtenis-mikrostuwings te beskerm.

Om enige van ons produkte of dienste te bespreek, kontak ons ​​asseblief by 012-804-2666 en praat met Hannes of Jaco in ons tegniese oplossings-afdeling. Besoek ons ​​webwerf by www.riken.co.za om ons reeks produkte en dienste te sien.