Revaro oortref hulleself in 2023

By

Revaro is die plek wat jy moet besoek vir ‘n verskeidenheid gehalte produkte.

Aan die einde van die jaar kyk Revaro terug na ‘n jaar waarin hulle nie net al hulle doelwitte bereik het nie, maar ook hulle wildste drome oorskry het.

Die Revaro-groep is in 2000 deur die hoofuitvoerende beampte, Reyno van Rooyen gestig. In die afgelope 23 jaar het hulle hulself bewys deur die groot verskeidenheid dienste en produkte wat hulle bied.

Hulle is toonaangewende verskaffers van baksteenmaakmasjiene en ander verwante toerusting en vervaardig ook hoëgehalte betonvorms en bykomstighede. Hulle reeks sluit betonmengers en mengaanlegte vir verskillende groottes verbruikers in.

Hulle konstruksie- en mynwesereeks sluit vurkhysers, laaiers en TLB’s in, en met hulle verskeidenheid kragopwekkers vir versillende toepassings, soos konstruksieterreine, plase en ander afgeleë liggings, het hulle alles om jou bouprojek glad te laat loop.

Die landbou-afdeling is in 2010 gestig nadat hulle uitgebrei het om toerusting soos laaigrawe en vurkhysers in te sluit. Die afdeling het trekkers, werktuie en besproeiingstoerusting om boere te help om optimale opbrengs te verkry.

Revaro se dienste stop egter nie daar nie, want hulle finansiële konsultasiedieste is ontwerp om ondernemings te help om hulle winsgewendheid te verbeter.

Revaro is ‘n eenstopwinkel vir die beton-, landbou-, mynbou- en konstruksiebedryf.

Die maatskappy se produkte is bekend vir hulle hoë gehalte en betroubaarheid, dit word met duursame materiale en komponente vervaardig. Revaro-produkte is ontwerp om die toestande in die Suid-Afrikaanse mark te hanteer en hulle verseker die hoogste gehaltestandaarde regdeur die vervaardigingsproses.

Hulle ontwikkel voortdurend nuwe produkte en tegnologie wat hulle ‘n voorlopers maak in die konstruksie- en landbousektor.

Met mededingende pryse en uitstekende kliëntediens sal hulle span ervare en kundige personeel jou help om die regte produk of diens vir jou onderneming te kry.

Hierdie jaar het hulle vir die tweede keer by NAMPO uitgestal en Michelle Momberg, bemarkingskonsultant vir Revaro vertel dat die voete en verkope wat hulle daar ervaar het hulle beslis sal laat teruggaan.

Sy noem dat hulle ‘n wye reeks toerusting vir boere het wat met verskillende toebehore gepas kan word, dit beteken dat hulle produkte veelsydige resultate kan lewer en so spaar ‘n boer op die verskillende masjiene wat hy dalk sou moes koop.

In 2023 het Revaro ook vier nuwe produkte bekendgestel:

Hulle hoëprestasie ATV (All Terrain Vehicle) van 108-perdekrag (80,5 kW) het elektroniese brandstofinspuiting en skokbrekers. Die voertuig het ook ‘n sleephak, drukknop-4X4 en ‘n digitale instrumentepaneel.

‘n Nuwe reeks spoorstuurlaaiers is bekendgestel wat geskik is vir ‘n verskeidenheid toepassings, insluitend konstruksie, landbou en mynbou.

Hulle bied ook nou rekenaar-oplossings aan, wat sagteware-ontwikkeling, netwerkbestuur en kuberveiligheidsdienste insluit.

“Ons het nie net die doelwitte bereik wat ons wou behaal nie, maar ons het selfs ons eie verwagtinge oortref. Ons doel is om elke jaar een nuwe produk by die Revaro-reeks te voeg, maar ons het verskeie nuwe produkte bekendgestel,” vertel Michelle.

Van hulle grootste uitdagings die jaar was egter die vertragings by die Durbanhawe, dit het ‘n groot ivloed op die beskikbaarheid van hulle produkte gehad. Maar met 2024 op die horison is hulle reg om hulle voorraad aan te vul en selfs beter diens te lewer volgende jaar.

“Ons wil net graag dankie sê aan al ons nuwe en bestaande Revaro-klante vir die ongelooflike ondersteuning wat hulle vir ons die jaar gegee het. Ons is bevoorreg om aan die boere en ondernemings in Suid-Afrika en in ons buurlande goeie gehalte en bekostigbare toerusting te kan bied. Ons sien uit na ‘n suksesvolle 2024 en die geleenthede wat ons daar toewag.”