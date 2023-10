Raceview Motorgroep: Voertuie en diens vir die langpad

GWM en Mahindra is twee van die handelsname in Raceview Motors se portefeulje.

Wanneer jy ʼn voertuig koop, koop jy nie net ʼn vervoermiddel nie. Jy koop ʼn hulpmiddel wat swaar vragte help vervoer, plaastake vergemaklik of die kajuit waar jy en jou gesin menige uur op die langpad vakansiebestemmings toe sal bestee. Daarom is dit vanselfsprekend dat jy ʼn handelaar wil nader wat nie net jou behoeftes verstaan nie, maar ook vriendelike, betroubare naverkoopdiens lewer. So ʼn handelaar is Raceview Motors in Alberton.

“Verhouding bou is belangrik vir ons,” sê Nico Grobler jr, hoofbestuurder van nuwe voertuie van Raceview Motorgroep. Die onderneming het in 1999 as ʼn tweedehandsevoertuigagentskap begin.

“Destyds het my oom, Dirk Grobler, met tien of twaalf motors begin,” vertel hy. “Soos die jare aangestap het, het ons gegroei en handelsmerke geïdentifiseer om by te sit.”

Vandag bestaan die handelaar se portefeulje uit Mahindra (wat reeds in 2012 bygevoeg was), Haval, GWM en die 2021-toevoeging, Chery.

Diens is die wagwoord by Raceview Motors

“Ons kliënte ondersteun ons getrou. Daar is kliënte van Alberton, die Vaaldriehoek, Meyerton, Heidelberg en selfs Newcastle. Dit is mense wat ons

diens waardeer en van heinde en ver ry om met ons sake te doen,” spog Charles Kuhn, hoofbestuurder van gebruikte voertuie. By hierdie handelaar is dit ʼn topprioriteit om klante te verstaan en te bied wat hulle nodig het. “Mense is baie kieskeurig wanneer hulle voertuie aanskaf,” noem hy.

“Om hulle in hulle besluite te help, moet ons kopers verseker dat hulle welkom is om na ՚n voertuig te kom kyk en vir ʼn toetsrit te neem.” Dit is immers waarvoor die vriendelike Raceview Motor-familie daar is! “Die span mense wat hier werk is passievol oor die produkte en hulle werk. Ons kyk ook na ons mense se fisiese en psigiese gesondheid, want dit reflekteer in hulle verhouding met die klant,” beklemtoon Nico.

Danksy die aanvraag van so baie klante, het Raceview Motors nou die geleentheid om ook uit te brei en hulle fasiliteite te vergroot. “Ons wil aan elke kliënt, ongeag van die handelsmerk wat hulle aanskaf, die gefokusde aandag gee wat hulle verdien.”

Nie net ʼn handelaar nie, maar ՚n wêreldklas-dienssentrum

Raceview Motors is tans besig met ʼn reuse bouprojek om hulle vloerruimte te vergroot en dienskapasiteit te verbeter. Die nuwe perseel se eerste fase is die dienssentrum waar alle motors – tweedehands of nuut – versien kan word. Die tweede fase is die splinternuwe vertoonlokaal wat teen Junie 2024 voltooi sal wees. Die dienssentrum behoort teen die einde van November klaar te wees, maar sal teen Januarie operasioneel wees. Die verskillende afdelings wat na die afloop van bouery by Raceview Motor Groep sal wees is die vergrote vertoonkamer, die verbeterde dienssentrum, die vertoonlokaal vir tweedehandse voertuie en die voorafleweringsinspeksiefasiliteit.

Die hele ontwikkeling beslaan 11 000 vierkante meter.

In die nuwe lokaal sal elke handelsmerk se voorafleweringsinspeksiefasiliteit plek hê. “Elkeen het sy eie bestaansreg en het dit ook aan ons bewys. Daarom wil ons die klant die ervaring gee van die betrokke handelsnaam – net soos die motor en klant verdien. “Ons kan net dankie sê vir die ondersteuning vanuit ons onmiddellike omgewing. Hulle het dit moontlik gemaak dat ons tot hier kon groei. Sonder hulle is ons niks,” sluit Nico af.

Toetsbestuur enige voertuig by Raceview Motorgroep in Alberton vandag. Besoek hulle webtuiste op www.raceviewmotors.co.za vir meer inligting.