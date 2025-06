Quardsen Beefmaster se 17 de veiling is om die draai: Maak gereed vir die beste Bonsmara-genetika

146 words

Quardsen se 17 de produksieveiling is om die draai en vind 17 Julie 2025 plaas waar beesboere uitstekende genetika kan besigtig en koop.

Riana de Beer, eienaar van Quardsen Beefmaster sê: “’n Koei moet elke jaar ’n sterk, goeie kalf gee, want dit is reg, as sy nie kan nie, dan is sy weg.”

Haar diere presteer onder enige toestande en is die beste gehalte diere. Beefmaster beeste was haar keuse omdat hulle vrugbaar is en swaarder speenkalwers het. Verder het ‘n Beefmaster bees goeie aanpasbaarheid en temperament en daarom is dit lekker vir Riana om met die uitsonderlike ras te boer.

As jy ook ‘n bees met ‘n goeie temperament soek besoek haar veiling om van die beste Bonsmara’s aan te koop. Quardsen Beefmaster verseker ook kopers van akkurate en betroubare syfers met goeie rekordhouding.

Kontak Riana de Beer by 082-770-2757 vir meer inligting oor die veiling.