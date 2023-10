Problem Solving Bushings het die buste vir jou voertuig

Problem Solving Bushes, of PSB, is ‘n vervaardiger en verspreider van poliuritaan buste. Die maatskappy bestaan al vir meer as 27 jaar, en versprei hierdie komponente aan die landbou-, mynbou- en motorbedrywe.

Jan van Niekerk Operasionele bestuurder by PSB verduidelik dat die spesifieke metode wat gebruik word om hierdie produkte te vervaardig een van die redes is hoekom dit so sterk is.

Omdat die buste uit poliuritaan bestaan, kan hierdie produkte aansienlik meer druk en wrywing hanteer. “Ons ken die mark en ons het ons het hierdie buste vervaardig sodat ‘n werktuigkundige of boer sommer self die buste kan vervang,” sê Jan.

Vir meer inligting oor die vervaariger en hulle buste, besoek die webtuiste.