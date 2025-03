ProAgri SA 301

404 words

Maart bring vir ons nie net die eerste herfsbries nie, maar ook ՚n ProAgri-uitgawe propvol meganisasie, vernuwing en vooruitgang in die landboubedryf. Ons het die voorreg gehad om JWL Middelburg se nuwe tak te besoek en eerstehands te sien hoe hierdie gevestigde naam in landbouvoorsiening steeds groei.

Die uitbreiding is ՚n bewys van die volgehoue ondersteuning aan boere in die streek, met tegnologie en kundigheid wat nader aan die plaas gebring word. Dit is veral bemoedigend om te sien hoe landbouhandelaars in uitdagende tye steeds belê in hulle klante se sukses. Lees meer op bladsy 4.

Ons deel ook Pioneer se insiggewende bydrae oor hulle nuwe wit kultivar vir droëlandproduksie – ՚n deurbraak wat belowend lyk vir boere wat streef na beter opbrengste en aanpasbaarheid in wisselvallige klimaatstoestande.

Klimaatsverandering en watertekorte bly ՚n werklikheid vir Suid-Afrikaanse boere, en daarom is die ontwikkeling van beter, meer aanpasbare gewasse noodsaaklik. Hierdie nuwe kultivar bring belowende moontlikhede vir beter opbrengste en volhoubare boerderypraktyke. Blaai na bladsy 11 vir die volledige artikel.

Ons vier ook die geluk van mnr Pierre Vercueil, die trotse wenner van New Holland se “Win a Tractor”- kompetisie! Hy het ՚n splinternuwe New Holland TT3.24-trekker gewen – ՚n betroubare werkesel wat beslis ՚n verskil op sy plaas gaan maak. Hierdie kompetisie het nie net vir een boer ՚n nuwe begin gebring nie, maar ook gewys hoe belangrik meganisasie is vir die sukses van moderne boerdery.

Ongelukkig het die afgelope weke se swaar reën en vloede veral in die Thabazimbi-streek groot skade aan plase, paaie en infrastruktuur aangerig. Vir baie boere is die verliese enorm, met oeste en weidings wat onder water is. In hierdie uitdagende tyd is samewerking in die landbousektor belangriker as ooit. Verskeie organisasies en landbougemeenskappe het reeds begin om hulp te bied, en ons moedig almal aan om by te dra waar moontlik – hetsy deur skenkings, arbeidsmag of ander vorms van ondersteuning.

Met Paasfees om die draai is dit ook ՚n tyd van besinning en dankbaarheid. Vir boere bring hierdie tyd dikwels nie net ՚n geestelike perspektief nie, maar ook ՚n strategiese een – beplanning vir die volgende seisoen, evaluering van vorige oeste en die soeke na nuwe maniere om te groei en te diversifiseer. Die landbousektor bly ՚n kragtige simbool van volharding en geloof, en ons sien dit elke dag in die stories wat ons vertel.

ProAgri-groete!

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za

Lees en laai ProAgri SA 301 hier af