ProAgri SA 295

Ons leef in ‘n tyd waar die landboubedryf vinniger verander as ooit tevore. Tegnologie, klimaatverandering en ekonomiese uitdagings vereis van ons as boere om aan te pas en vernuwend te dink. Hierdie onstuimige tyd bied egter ook ‘n wêreld vol geleenthede vir diegene wat bereid is om dit met albei hande aan te gryp.

Een van die mees opwindende neigings wat ons tans in die bedryf sien, is die verskuiwing na volhoubare en herskeppende landbou. Dit gaan nie net oor die beskerming van ons natuurlike hulpbronne nie, maar ook oor die skep van ՚n landbou-ekostelsel wat toekomstige geslagte kan voed. Deur slim grondbestuur en die gebruik van omgewingsvriendelike tegnieke, soos dekgewasse en presisielandbou, begin boere wêreldwyd die langtermynvoordele van hierdie benadering besef.

Ons sien ook ‘n toenemende fokus op digitalisering en data-gedrewe besluitneming. Die gebruik van hommeltuie, sensors en nuwe tegnologie om landboubedrywighede te moniteer en te optimaliseer, is nie meer net ‘n droom nie, maar ‘n werklikheid. Hierdie tegnologieë stel boere in staat om meer presies te boer, hulle opbrengste te verbeter en hulle insetkoste te verminder.

Ons moet die belangrike rol van die jonger geslag in die landbou erken. Hulle vars perspektiewe, skeppende oplossings en tegnologievaardighede bring nuwe energie na die plaas. Dit is bemoedigend om te sien hoe hulle die toekoms van ons bedryf met geesdrif en vasberadenheid omarm. In hierdie uitgawe het ons twee artikels wat klem lê op ons jongboere, Roedolf van der Merwe, die man agter Eat Your Greens, wat ՚n unieke benadering tot groenteboerdery het en ons loer in by die jong landbouleerders van Hoërskool Waterkloof om hulle toewyding en dryfkrag vir dit wat hulle wil bereik vas te vang.

Verder verken ons ook die nuwe opwindende neiging in die landboubedryf. Ons voorbladstorie kyk na New Holland se nuwe T7 HD-reeks trekker met al sy spogeienskappe. Lees meer op bladsy 3. Ek hoop dat jy, soos ek, begeestering sal vind in die stories van vernuwing en volharding wat ons in hierdie tydperk van verandering dra. Onthou ook dat ons stories nie net beperk is tot ons tydskrif nie, daar lê ՚n rits stories op ons webwerf (www.proagri.co.za) vir jou en wag!

Tot volgende keer!

Groete,

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za