ProAgri SA 292

NAMPO 2024 bars uit sy nate!

En so trap ons oor die middelpunt van die jaar. Waarheen het die afgelope ses maande gevlieg? Hoe is nog ‘n NAMPO reeds verby? Soms voel dit vir my ek wil net die tyd laat stilstaan. Asem in, asem uit. NAMPO is ‘n welbekende naam in Suid-Afrika en in die landbougemeenskap sien almal uit na dié datum in die jaar wanneer die jaarlikse NAMPO Oesdag plaasvind.

Ek kom agter dit het in ‘n platform ontwikkel waar landbousake gedoen kan word, gesprek tussen die onderskeie rolspelers in die bedryf kan plaasvind, nuwe tegnologie en denkwyses ten toon gestel kan word, maar ook waar die landboustorie vertel word – en dit is juis waar ons rol inkom; om die landboustories te vertel, en hoe lekker is dit tog nie om ‘n storie te deel en te vertel nie.

NAMPO 2024 het op ‘n groot hoogtepunt geëindig met byna 100 000 mense wat die geleentheid oor vier dae bygewoon het. Wat vanjaar vir my werklik uitgestaan het by NAMPO, ten spyte van al die indrukwekkende landboutoerusting, was die hartlike boerevolk atmosfeer van een en elk. Van die tannie wat by haar stalletjie vir jou ‘n proesel koeksister gee tot die boer van Middelburg wat in die ry ‘n geselsie met jou aanknoop en vertel hoe honger hulle is vir inligting oor hoe die landboubedryf die toekoms help ontsluit. Indien jy NAMPO 2024 se hoogtepunte misgeloop het, moenie bekommerd wees nie!

Hierdie uitgawe van ProAgri bring jou op hoogte van NAMPO 2024 se hoogtepunte, nuwe produkbekendstellings, ou staatmakers en 25-jaarvieringe! In ons voorbladstorie wys John Deere weer hulle hoogtepunte van NAMPO vanjaar en wat die groen en goud aan boere

bied. Jupidex vier met trots vanjaar hulle 25ste bestaansjaar en die span deel graag hulle hoogtepunte tot dusver en wat die toekoms vir hulle inhou. Case IH het ‘n nuwe bul in hulle stal, en Eleksa wys boere hulle kostedoeltreffende elektriese voertuie.

Lees meer oor al die NAMPO-nuus vanaf bladsy 4. Onthou dat jy ook al die artikels en nuutste landbou-nuus digitaal op ons webwerf kan bekom, en vir die wat nie so mal is oor lees nie, ons dink aan julle ook! Gaan loer gerus op ons YouTube-kanaal, ProAgri Media (@proagrimedia).

Die volgende landbouskou waarna ons uitsien is VAL Boeredag wat op 3 Julie 2024 te Val plaasvind. Indien jy die nuutste landboutegnologie van trekkers, stropers, spuite, grondbewerkingstoerusting en meer in aksie wil sien, maak seker jy loop hom nie mis nie!

Tot volgende keer, soos dr Fafa sê: Lekker boer!

ProAgri-groete!

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za

Lees Proagri_292_hier