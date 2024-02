ProAgri SA 288

2024 skop af op ‘n hoë noot!

Ons het hierdie jaar omtrent op ‘n drafstappie begin! Dit voel of ons voete skaars grond gevat het in 2024, en reeds met soveel opwinding, uitdagings en geleenthede afgeskop het. Die meeste gesprekke met ander boere wat ons in die dorp, by veilings of by landbougeleenthede raakloop, word afgeskop met: “Het julle al reën gehad?”

Dan word daar met groot erns kopknikkend saamgestem dat aardverwarming nou ’n gegewe verskynsel is. Soos wat boere maar altyd in ’n positiewe lig na moeilike uitdagings kyk, groet ons mekaar met: “Die reën is op pad!” Klimaatsverandering bly steeds ‘n uitdaging vir boere landwyd, Onsekerhede, oor wisselvallige klimaatstoestande was reeds deel van die Suid-Afrikaanse boere se lewe nog lank voor die begrip El Niño bekendheid verwerf het.

Daar is steeds onsekerheid en kommer oor hoe groot die negatiewe impak van die voorspelde El Niño-verskynsel gedurende die komende seisoen gaan wees. Die NWK Arena adviseur boere om eerder van Put-opsies (minimumprys-kontrakte) gebruik te maak en eers seker te maak wat die grootte van die 2024/2025-oes gaan wees, in plaas van vaste pryse vir voorseisoen-kontrakte. Ontledings rakende die prysverloop van Safex-witmielies gedurende vorige El Niño-seisoene dui aan dat graanprodusente meestal hoër pryse vir hulle produkte ontvang het deur dit eerder later as vroeër in die graanseisoen te bemark. In hierdie nuwe uitgawe van ProAgri lig ons ‘n paar hoogtepunte van die jaar tot dusver uit.

Balfour-hooidag 2024 het sy elfde hooidag opgedra aan Piet Kriek op wie se plaas die hooidag jaarliks gehou word, wat vyf dae voor vanjaar se hooi-dag oorlede is. Die hooidag was weereens goed ondersteun deur boere van die omgewing met ‘n totaal van 1400 besoekers. Lees meer oor die hoogtepunte van vanjaar se hooidag vanaf bladsy 27 tot 3. In ons voorbladartikel vertel DG Fourie, boer van Noordwes, hoe Zimmatic se besproeiingsoplossings bydra tot sy boerderysukses. Lees meer op bladsy 3. Nog ‘n artikel waarheen jy maar kan blaai is Jacques Taylor se vooruitsigte vir die jaar vir 2024 en waar hy deel hoe hulle markaandeel in Afrika op trekkers en stropers vergroot het. Lees meer op 12. Ons het ook ‘n splinternuwe reeks oor grasse van Suid-Afrika begin, maak seker jy mis hom nie!

Dit stop wel nie net by nuus hoogtepunte nie, die ProAgri-span is ook opgewonde om twee nuwe toevoegings by ons redaksionele span te verwelkom, Ashleigh Schubert en Natasha Pretorius. Ons wens vir hulle alle sukses toe vir hulle toekoms saam met ProAgri.

Tot volgende keer, mooi loop en lekker boer!

ProAgri-groete!

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za

Lees Proagri_288_february_2024_hier.