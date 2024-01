ProAgri SA 287

‘n Heildronk op twintig-vier-en-twintig: Laat hy val waar hy wil!

As ’n mens ’n heildronk op ’n saak instel, wens jy vir ’n gelukkige uitkoms, en my wens vir 2024 is ՚n gelukkige uitkoms, vir een en elkeen. Voor ons almal lê ‘n onbekende jaar, ՚n nuwe jaar met nuwe uitdagings, nuwe geleenthede, nuwe hoop en ՚n nuwe seisoen. Soos die feesseisoen tot ՚n einde kom het verskeie lande en verskeie kulture hulle eie tradisies.

Nederlanders gebruik die nuwejaar om van hulle kersbome ontslae te raak. Hulle maak ՚n groot stapel van die droë dennehoutbome steek dit aan die brand om ՚n massiewe vreugdevuur te skep. Die Spanjaarde eet twaalf korrels druiwe as die klok twaalfuur slaan en die Grieke hang ՚n wit ui buite hulle huis as ՚n teken van vernuwing.

Die nuwe jaar vir Suid-Afrikaners word ingelui met kerkdienste, vuurwerke, familiesamesyn, ՚n braai of ander feesvieringe. Dit het lekker gereën oor groot dele van ons land in die kritieke midDesembertyd, na die uitmergelende hitte. Dankbaarheid is wyd uitgespreek. Daardie reën bring nog nie ‘n oes nie en betaal nog nie skuld nie, maar dis ‘n begin en ‘n baie goeie begin. Ons glo dit gaan ook reën oor die gedeeltes wat nog baie droog is. En daarmee saam vertrou ons dat opvolgreën die res van die seisoen gaan voortduur.

ProAgri kyk met groot verwagting uit na 2024. Ek ervaar die opwinding van nuwe dinge wat voorlê so saam met ’n effense benoudheid oor die onbekende. Die twaalf maande wat kom, gaan genot bring, maar sowaar ook ’n struikelblok of twee. Dis mos die aard van ’n nuwe jaar, hy kom met sy eie lief en leed. Die nuwe jaar beteken baie verskillende dinge vir verskillende mense, ‘n nuwe roete met 365 dae wat voorlê wat genavigeer moet word. Ons sien uit na nog ՚n jaar propvol insiggewende artikels, besoeke en videos. Bly ingeskakel op ons platforms om op hoogte te bly van al die landbounuus en gebeure wat ons deur die loop van die jaar gaan dek.

Ons het ook ՚n nuwe hulpmiddel op ProAgri se webwerf, ons landboukalender. Kliek op die navigasie-opsie en op landboukalender en dan kan jy op hoogte bly van al die landbougebeure, boeredae, NAMPO, veilings en meer!

Die nuwe jaar het vol hoop aangebreek, mag dit alles wat mooi is inhou.

Droom groot en mag 2024 vir jou ՚n jaar wees met ՚n gelukkige uitkoms!

ProAgri-groete!

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za

Lees ProAgri_287_Januarie_2024_hier: