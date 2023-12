ProAgri SA 286

‘n Jaar van dankbaarheid

En nog ‘n jaar is verby! Tyd bly die een grens wat ons met al ons wonderlike tegnologie nie kan tem nie! Ons kan tyd meet, in nanosekondes opbreek, beskryf en skeduleer … maar stop en veral terugdraai kon ons en sal ons nooit kan nie. Al wat oorbly, is om die tyd wat ons het goed en produktief te gebruik en werklik in dankbaarheid te leef.

In landbou en so ook in die natuur, is dankbaarheid ՚n daaglikse ervaring. Die reuk van vars grond en van die eerste reën, die gesig van lammers wat spring en mielies wat in saad kom, die vreugdevolle gevoel wanneer riviere en spruite weer afkom na jare se droogte is maar ՚n paar van die gebeure wat ons laat oorloop van dankbaarheid. Wanneer ons aan die einde van ՚n jaar kom, gee dit ons tyd om te besin en terug te kyk oor die jaar wat verby is, om die wêreld om ons te beskou en om vooruit te kyk na dit wat oor die horison wag en wat die nuwejaar inhou. Die hoop vir ՚n jaar van groot oeste, genoeg reën, goeie pryse en voorspoed.

Namate die jaar einde se kant toe staan en die meeste mense vir Desembervakansie afskaal, is kleingraanboere volstoom besig om te stroop, terwyl grootgraanboere volstoom voorberei vir die nuwe seisoen wat voorlê. So ook al die ander boere in die waardeketting wat hulle alles gee, sodat ons daagliks iets op ons borde het. Dankie vir elke boer wat ons deur die loop van die jaar gesien het se toegewydheid en deursettingsvermoë ondanks al die uitdagings waarmee hulle elke dag gekonfronteer is – hetsy weersomstandighede, beurtkrag, veiligheidsuitdagings, of sommer net algemene ekonomiese omstandighede.

Dit vat ’n spesiale kaliber mens om ’n boer en boervrou in hierdie harde, geliefde land te wees. Daarom het ons Hemelse Vader ons boere met ekstra liefde, geesdrif en deursettingsvermoë toegerus om elke spesiale stukkie aarde wat ons “plaas” noem, intens lief te hê,

om boerderye met groter oortuiging te bestuur en om met ’n sterker drang na oorlewing en sukses onverbiddelik voort te gaan in groeiende geloof.

As ek terugkyk na hierdie jaar is daar ՚n paar goed wat ek opnuut besef en geleer het: Omhels veranderinge, druk deur al is dit hoe moeilik, bemoedig mense om jou, leef in die oomblik (veral in die gejaagde tye) en probeer iets van waarde nalaat waar ook al jy gaan.

Dankie aan al ons kliënte vir die getroue ondersteuning die jaar, aan al ons boere by wie ons besoek afgelê het – dankie dat julle plaashekke altyd vir ons oopgestaan het en dat die ontvangs altyd warm was.

Aan ons lesers, ʼn groot dankie, en dankie aan my kollegas en die ProAgri-span vir nog ՚n suksesvolle jaar. Dankie vir julle toewyding en kameraadskap, dit bly vir my ՚n groot voorreg en trots om ProAgri se naam te laat voortleef tesame met al die nuwe projekte wat ons aanpak.

Mag 2024 werklik ’n jubeljaar met uitsonderlike, optimale landboutoestande wees, sodat ons landbou kan bly groei en

ons ook kan vrykom van die inperkings van droogte en finansiële kommer.

ProAgri-groete!

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za

