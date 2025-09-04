ProAgri groet ‘n reus: Huldeblyk aan Buks Barnard
31 Desember 1952 – 9 Augustus 2025
Op 14 Augustus, Afrikaanse Taaldag, het een van die vurigste taalvegters van ons tyd tot rus gekom. Ons geliefde oom Buks Barnard, jare lange taalversorger, redigeerder, mentor en vriend, het ‘n groot leemte by ProAgri en in die Afrikaanse gemeenskap gelaat.
Vir ProAgri was oom Buks veel meer as net ’n taalversorger. Hy was ’n gesoute joernalis, ’n ware kampvegter vir Afrikaans, en ’n man met ’n hart wat klop vir sy naaste, sy taal en sy boerevolk. Daar was min mense wat so trots en so lief vir Afrikaans was soos hy.
Die afgelope jare het oom Buks sy hand veral aan die taalversorging van ons tegniese artikels gesit. Wanneer ons hom besoek het op sy kleinhoewe naby Cullinan, het ons altyd geweet ons gaan nie net sy hulp met woorde kry nie, maar ook sy wysheid en sy geselskap.
Sy kleinhoewe was die tuiste van sy geliefde “Dom Boer se Boekboerdery” – ’n merkwaardige versameling van duisende Afrikaanse boeke. Elke vertrek was oorvol, rakke tot teen die plafon, en onder die koeltebome kon jy ure sit en lees. Hy was trots daarop, net soos ’n stoetboer op sy diere trots is.
Oom Buks het met sy tipiese humor gesê: “Ek het destyds besluit om die eenvoudigste beroep te kies: werk net met 26 lettertjies, waarvan jy vier nie eens in Afrikaans gebruik nie, en dan is mense gaaf genoeg om my daarvoor te betaal.”
Sedert 1994, die ontstaan van ProAgri, het hy sy kennis en liefde vir die landbou en die Afrikaanse taal ingespan. Hy het as spesialis-skrywer, taalversorger en redaksionele steunpilaar gedien, altyd met die belofte dat hy sal aanhou werk “tot die dag wat ek nie meer kan nie.”
En so was dit ook. Tot sy laaste dae het hy getrou en met toewyding bygedra tot die inhoud wat ons vandag met trots aan ons lesers bied.
Oom Buks was ’n eenvoudige man wat vreugde gevind het in die natuur, sy diere en die stilte van sy kleinhoewe. Sy hond Simson, sy kat Kaatjie, sy hoender Skapie en die tarentale, ganse en steenbokkies wat saam op die plaas gewoon het, was deel van sy rustige bestaan. Hy het min waarde aan aardse besittings geheg…sy rykdom was sy kennis, sy boeke, en sy liefde vir sy taal en sy mense.
Vir ons, die ProAgri-span bly sy voetspore diep getrap.
Liewe oom Buks, dankie vir elke sin wat oom mooier gemaak het, elke artikel wat oom versorg het, elke gesprek wat ons gehad het. Ons dra die fakkel van ProAgri verder – vir oom, vir Afrikaans, vir ons boere.
Tot ons mekaar weer sien, rus sag, liewe oom Buks.
