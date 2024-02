Pantser jouself só teen die aanslae op ons paaie

Dit is geen geheim dat Suid Afrika se paaie verskeie risiko’s inhou nie, of dit nou ontvoerings, kapings of klipgooiery is, ons is daagliks in gevaar op ons paaie. Veral wanneer jy in verkeer vasval, by ‘n verkeerslig stilstaan of by ‘n plaashek moet stilhou, moet jy op jou hoede wees.

Gepantserde voertuie is niks nuuts nie, ons sien hulle daagliks op ons paaie en daar is natuurlik ook meer luukse voertuie beskikbaar wat gepantser is met die uitsluitlike doel om “baie belangrike” mense soos politici en ander hoë profiel insittendes veilig by hulle bestemmings te kry. Maar wat van gewone mense?

Armoured Mobility bied beveiligde voertuie

Armoured Mobility, ‘n Suid-Afrikaanse maatskappy met takke in Sandton, Durban en binnekort in Kaapstad het aan ProAgri die geleentheid gebied om ‘n gepantserde voertuig onder oë en hande te kry en ons het hom toetsbestuur vir ‘n paar dae. Die vraag op almal se lippe was of dit prakties is en of daar werklik ‘n mark vir so ‘n soort voertuig is, en die antwoord is oorweldigend ja.

Volgens Suid-Afrika se misdaadsyfers is 22 742 voertuie in 2023 gekaap. Hierdie gebeure gaan soms gepaard met ernstige beserings, so ‘n ekstra laag beskerming maak sin.

Nabeel Kahn, hoofbestuurder van Armoured Mobility, sê: “Ons het aanvanklik slegs voertuie gepantser vir die parlement, waarna daar ‘n groot vraag ontstaan het vir die beveiliging van ander mense se voertuie ook. Ongelukkig is dit ‘n teken van tye waarin ons leef. Natuurlik wens ons almal dat daar geen nut vir gepantserde voertuie was nie, maar die veiligheid van mense op die paaie en binne hulle voertuie is vir ons ‘n prioriteit.”

Nabeel verduidelik hoe hulle te werk gaan: “Ons deurlopende interne navorsing en ballistiese toetsing van materiale verseker dat ons altyd die beste beskerming aan ons klante bied. Ons gepantserde voertuie is gebou met die nuutste, gesertifiseerde, saamgestelde, liggewig pantseroplossings. Al ons werk word volgens internasionale spesifikasies gedoen en ons beskermingsvlakke en bougehalte slaag die Armscor-sertifiseringsvlakke, wat streng vereistes vir gepantserde beskerming stel.”

Armscor, vroeër Krygkor, is die verkrygingsagentskap vir die Suid-Afrikaanse Departement van Verdediging.

Hy voeg by: “Vandag bied ons aan enige persoon die keuse om jouself en jou gesin te beskerm met ‘n gepantserde voertuig wat soos die fabrieksmodel lyk. Ons bring die nodige veranderinge op jou huidige voertuig aan volgens jou spesifikasievlak. Alle pantsermateriaal word diskreet in die voertuie se bestaande ontwerp geïntegreer om die voertuig se passasiers te beskerm, sonder dat dit sigbaar is.”

Alle pantservoertuie gaan deur streng inspeksies voordat hulle die fabriek verlaat.

“Ons boet nie in op ons gehalte nie en ons is toegewyd daaraan om uitsonderlike gepantserde voertuie te vervaardig, daarom bied ons dus tot ‘n tweejaar-waarborg op vakmanskap en ‘n vyfjaar-waarborg op ons glas,” vertel Nabeel trots.

Armoured Mobility bied twee spesifikasievlakke waarvan jy kan kies: ‘n B4- of ‘n B6-gepantserde spesifikasievlak.

B4-gepantserde spesifikasievlak

Nabeel verduidelik: “Die B4-gepantserde spesifikasievlak bied beskerming teen handwapens soos ‘n 9 mm, .40, .45 en .375 gewere, met beskermende glas van 21,5 mm dik en Kevlar-plate vir die panele wat geskik is vir beskerming teen ‘n tipiese kaping. Kevlar is ‘n organiese liggewigvesel wat hoë treksterkte, duursaamheid en verbeterde beskerming bied.”

B6-gepantserde spesifikasievlak

Vir diegene wat bietjie meer beskerming wil hê, is daar ‘n B6-spesifikasievlak.

Dit is die hoogste vlak van pantsering vir burgerlike gebruik en kan aanslae met ‘n R1 of AK 47 teenstaan. Dit is te danke aan 36,5 mm glas en spesiale versterkte staalplate.

“Ons vlak B6 voeg net ongeveer 350 to 500 kg gewig by as gevolg van die hoë gehalte, liggewig pantsermateriaal wat ons gebruik. Hierdie bykomende gewig bly steeds onder die bruto voertuiggewiggradering (GVWR), wat beteken dat geen ander meganiese komponente vervang hoef te word nie,” vertel Nabeel.

Toetsrit met die Cherry Tiggo 8 Pro B4-gepantserde weergawe

Ek het aanvanklik gedink die voertuig gaan baie swaar wees, en dat die gepantserde materiaal ‘n invloed op die voertuig se prestasie hê, wat alles behalwe die geval was! Die invloed op werkverrigting, brandstofverbruik en hantering is minimaal. Jy kan laat wiel met hierdie moderne Cherry Tiggo 8 Pro en boonop veilig op die pad voel, selfs in die nag wanneer jy by verkeersligte of tolhekke moet stop.

Al waar ek wel die verskil agtergekom het, is met die oop- en toemaak van die deure; hulle voel swaarder as gewoonlik. Van swaar gepraat, met die B4-spesifikasievlak weeg die Cherry Tiggo 8 Pro ‘n skrale 110 tot 140 kg meer. Om ‘n voertuig met ‘n B4-spesifikasie toe te rus neem ongeveer 7 tot 10 weke en om ‘n B6-spesifikasie aan te bring neem ongeveer 10 tot 13 weke.

Armoured Mobility is ook die trotse eienaars van Cherry se handelstak in Sandton. Plaaslike pryse vir die spesiale pantserweergawe van die Cherry Tiggo 8 pro begin by R1,2 miljoen. Kontak hulle gerus om ‘n gepantserde voertuig te toetsbestuur of vir meer inligting oor hulle Cherry-reeks gepantserde voertuie. Jy kan selfs ‘n gepantserde voertuig huur!

Vir meer inligting oor Armoured Mobility se dienste en wat hulle alles vir jou op jou voertuig kan bied, besoek hulle webwerf by https://www.armouredmobility.co.za/.