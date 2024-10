Opwindende geleentheid: Koop en verkoop op TTG se aanlynveiling 15-17 Oktober 2024!

Aandag aan alle verkopers en kopers—TTG Auctions bied ‘n dinamiese aanlynveiling aan vanaf 15-17 Oktober 2024, en dit is jou kans om by die aksie aan te sluit! Of jy nou op soek is na hoë aanvraag-items of ongelooflike aankope wil doen, hierdie geleentheid is vir jou.

Veilinghoogtepunte

Datum: 15-17 Oktober 2024

Ligging: TTG Auctions Yard, Secunda, Mpumalanga

Webwerf: Blaai deur die lotte wat onder die hamer kom – https://www.ttgauctionsonline.co.za/auction-lots/8/

Daar is ‘n beperkte kans vir die verkopers om hulle items te lys. Kopers kan hulle plek verseker deur ‘n terugbetaalbare R20 000 deposito teen 15 Oktober te betaal. Met hoë waarde lotte wat elke twee minute sluit, sal jy vinnig moet beweeg om jou geleentheid aan te gryp.

Veilingkenmerke

Elke bod wat in die laaste 30 sekondes gemaak word, sal die veiling met 60 sekondes verleng, wat almal ‘n regverdige kans gee om laaste-minuut-aanbiedings te maak

22 lotte sluit elke twee minute, wat vinnige bie-opwinding verseker

Persoonlike besigtiging is beskikbaar vanaf 7 tot 14 Oktober 2024, tussen 09:00 en 16:00 by TTG Auctions Yard. Bespreek jou besigtigingsafspraak deur TJ Potgieter te kontak by (071)-569-1231 of stuur ‘n e-pos na info@ttgauctions.co.za.

Sluit aan by die TTG Auctions-geleentheid en wees deel van hierdie opwindende koop- en verkoop ervaring.