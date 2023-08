GESKIEDENIS

Die Transvaal streek het op 9 Junie 1984 oorgegaan tot die stigting van die Transvaal Ile de France Klub.

Dit maak dan ook die Oostelike klub, die oudste klub met besonderse geskiedenis in die land.

Die bestuur wat verkies is op die stigtingsvergadering is as volg:

Voorsitter – James Flint

Vise-voorsitter – Dr. J.J. Joubert

Sekretaris – Nico Doman

Stigtingsvergadering Transvaal Ile de France Klub. Van links: Mev Venter, sekretaris, Ile de France Genootskap, James Flint, Voorsitter Transvaal Ile de France Klub en

Nico Doman, sekretaris, Transvaal Ile de France Klub.

Die klub se ledetal staan teen einde 1984 reeds op 58 lede.

Na die afstigting van lede, om die Overvaal klub te begin, in om en by 1996, het daar wel ‘n naamsverandering in die Transvaal klub plaasgevind. Die rede hiervoor was om verwarring tussen Overvaal en Transvaal uit te skakel en is die klub se naam verander na die Oostelike Ile de France Klub soos dit vandag bekend staan.

By die Oostelike Klub kom Stoet en kommersiële telers steeds as vriende bymekaar om kundigheid uit te ruil en poog om kwaliteit diere te teel, en beskikbaar te stel aan oud en nuut.

HARLIN ILE DE FRANCE STOET: Harry & Linie Meyer

In 2011 het ons ‘n plot in Witbank Annie str. 51 Riverview gekoop van 1.8 hektaar.

Toe kry ons ‘n paar dorperskape net om die veld te benut. Ek slag toe my eerste ramlam slag op ‘n jaar ouderdom en is baie teleurgesteld toe hy 13kg uitslag. Ek soek toe ‘n IDF kudderam om by die dorperooie te sit en kry nie ‘n ram nie, ‘n vriend van my gee Herman Geldenhuys se tel nr vir my en ek kontak hom. Hy het ook nie ‘n ram vir my nie maar dr Lubbe se skape loop by hom en hy verkoop sy stoetooie teen ‘n goeie prys. Ek onderhandel met dr Lubbe en verkoop dadelik my 40 dorpers en ‘n ou vragmotor en gaan kyk na die skape op Memel. Ek soek toe vir my met Herman se hulp 13 dragtige ooie uit en daar begin die boerdery.

Ek en Linie sluit by die Genootskap aan in 2012 en Herman nooi my na die Oostelike IDF klubvergadering.

In al die jare het ek nog nie ‘n klubvergadering, skou of veiling van die klub gemis nie. Deur die Klub het ek baie oor skaapboerdery geleer en was op hoogte met verwikkelinge in die IDF genootskap.

Die LLL ooie van dr Lubbe met ramme wat Herman vir my geleen het, DTC7002 en sy seun HFG11014, het ek goeie lammers geteel. Ek het op Hartland veiling 5 RCH ooie van Regina Harmse, 5 Michelle Bergh ooie, asook 8 ooie van Herman Geldenhuys op hulle uitverkoping gekoop. Ons was baie gelukkig om goeie ramme in te koop.

HM 12019(Izak) van Henk Moller, MEB 11044(Ou Bul) van Michelle Bergh en DVE 12012. Hierdie ramme se lyne word nou vasgeteel in Harlin Stoet net die DVE familie word nie meer gebruik nie. Ons gebruik HL15020 (Dikgat) hy is ‘n kort op die been ram met ‘n gat wat nie vir ‘n polisieperd terug staan nie.

HL15029 (Monster) is hoog op die been, diep ram uit MEB 11044 en HL13013 was op 100 dae 54 kg en sy lammers groei ook baie vinnig. HL16023 is ‘n gemiddelde groot ram met ‘n baie sterk manlike kop uit HM12019 en RC110167 en teel baie mooi lammers met sterk IDF eienskappe.

LC16014 (50%) is ‘n toevoeging uit Corlee IDF stoet wat ons en Ernest Woest van Gatsak IDF stoet saam gekoop het. Hy is ‘n baie mooi ram van gemiddelde grootte wat alles het wat ons in ‘n ram soek. Hy teel uitstaande lammers.

Hoogtepunte vir Harlin IDF stoet is toe MEB11044 senior en groot kamp ram was en RC12045 senior kamp ooi was. Ek dink 2018 Standerton skou was die hoogtepunt van HARLIN IDF Stoet. Ons skou twee rammetjies van ses tot nege maande, hulle is net 6 maande oud . HL18008 (Seun van HL15029) wen sy klas word Junior Kampioen Ram en Res Groot Kampioen ram nadat van die beoordelaars hom Groot kampioen Ram wil maak maar nie ‘n president wil skep nie.

Ons skou ses ooie almal in die junior klasse. Klas 1 wen HL18006 3de HL18004 (dogters vanHL15029) . Klas 2 wen HL17053 haar klas, wen Junior Kampioen en Groot Kampioen ooi (dogter van HL16023 en klein dogter aan pa en ma se kant van HM12019(Izak). HL17049 2de en 3de Junior Kampioen ooi (dogter van HL15029). Klas 4 HL17004 2DE (dogter van HL15020).

2022 behaal ons ‘n uitsonderlike prestasie by die Royal skou met die res Kampioen groep van vier karkasse wat verkoop word teen R26 000 vir die groep.

Standerton veiling behaal HARLIN IDF Stoet ook goeie pryse. HL17053 word gekoop aan RCH IDF Stoet Regina Harmse vir R10 000 en 2 kudde ooie met lammers word verkoop vir R13 000 saam. In 2021 verkoop ons 2 jong Ramme 12 maande oud teen R21000 elk.

Ek was ook baie bevoorreg om op die IDF Raad te dien 2017 en 2018 en in die Oostelike IDF Klub as sekretaris , ondervoorsitter en voorsitter.

Ek wil vir Regina Harmse spesiaal bedank vir haar hulp en bystand deur die jare. As dit nie vir haar was nie het ek nooit hierdie prestasies behaal nie.

Dankie vir al die Oostelike IDF klublede wat ons klub so dra en ondersteun ek glo 2022 gaan ons klub nog groot hoogtes bereik.

Kontak Harry Meyer by 082-857-8328.

Besoek sy Facebookblad by: https://www.facebook.com/harry.meyer.71

RCH Ile de France stoet

In 1995 verloor Regina haar hart op die Ile de France-ras toe sy ‘n vriend en IDF teler se stoet ramme leen vir ‘n kruisteling eksperiment van Ile de France ramme op Merino-ooie. Dit was hier wat sy besef het dat daar nie ‘n beter vleisras as die Ile de France ras is nie.

In 2006 word die eerste suiwer Ile de France ooie aangekoop en word RCH Ile de France Stoet geregistreer. RCH is tans een van die grootste Ile de France stoeterye in Suid-Afrika.

Die fokus val op die teel van meerderwaardige diere vir eie gebruik asook die beskikbaarstelling van genetiese materiaal aan mede stoettelers en die kommersiële boer vir suiwer- of kruisteling.

TELING

◾Daar word gepoog om diere te teel wat aan die hoogste rasstandaarde voldoen

◾Manlike diere met uitstaande bespiering

◾Vroulike diere met goeie moedereienskappe

◾Vrugbaarheid

◾Melkproduksie

◾Aangepaste diere in eie produksietoestande

Vrugbaarheid, goeie moedereienskappe, uitstaande groei, goeie vleiseienskappe en goeie karkasse is iets waarna elke skaapboer streef, daarom is die Ile de France, die regte ras om mee te boer.

RCH is ook wenner van vele slaglamkompetisies en daarin lê die bewys dat jy nie verkeerd kan gaan met RCH diere nie.

Kopers kan uitsien na ‘n hele paar pragtige diere, waaronder ram RC21 049 ‘n besondere vleisram is wat goed sal doen in enige stoet of kommersiële kudde.

Hierdie ram RC21 049 is ‘n kleinseun van RC15 447 wat in 2019, voor COVID ons getref het, baie goed gevaar het op elke skou waaraan hy deelgeneem het. Hy was aangewys as Groot Kampioen ram by Royal asook by Standerton skou en is dan ook by Royal skou aangewys as die Reserwe Supreme ram op die skou. Talle van sy nageslag het ook uitstekend gevaar in slaglamkompetisies.

Foto’s van ander RCH diere wat op Standerton veiling beskikbaar gaan wees kan op hulle Facebook-blad dopgehou word: https://www.facebook.com/RCHILEDEFRANCE

Kontak Regina Harmse by 072-270-3461 of stuur ‘n e-pos na info@rchiledefrance.co.za of besoek hulle webwerf: www.rchiledefrance.co.za

Ovis Ile de France

Ovis Ile de France is geleë net buite Krugersdorp, Gauteng.

In 2016 kry Markus (eienaar van Ovis Ile de France) twee hanslammers by Orasco-stoet om groot te maak. Nie lank daarna nie koop hy nog twee Ile de France stoetooie van Orasco af en begin ‘n groot passie vir die ras kry, “ek was verstom met die groeivermoë en aanpasbaarheid van die ras en was absoluut mal oor hul voorkomes.”

In 2020 registreer ons Ovis Ile de France stoet en koop ‘n groep ooie vanaf Fleur de Liers Ile de France. Daarna besoek ons ‘n klomp Ile de France veilings en kry ons hande op baie goeie genetika om ons grond basis neer te lê.

Ons geskiedenis is nog jonk en ons (Markus Botes, Juano Ferreira en pa Christo Botes) is stadig maar seker besig om te groei en die pad na sukses te volg.

“Hope is the ability to hear the music of the future, faith is the courage to dance to it today.”

Kontak Markus by 071-898-1890 – Facebook: Ovis Ile de France

Nog klubverkopers van die veiling:

Ernest Woest, Gatsak Ile de France – EG, RAYTON, susanwoest@mweb.co.za, 082-566-6686

Flip Snyman, Rooidag Ile de France – SNY BETHAL, lidiasnyman61@gmail.com, 082-744-8094

Frank Penn, FJP Ile de France – FP, MORGENZON, pennpumps@vodamail.co.za, 060-966-7923

Gerrie Roos, Dewdrop Ile de France – DW, HEILBRON, gernick80@gmail.com, 066-487-0732

Besoek ook hulle Facebookblad: https://www.facebook.com/Oostelikes

