Ontmoet Rovic se Krone-balers by NAMPO Kaap 2024

Rovic het ’n wye verskeidenheid Krone-balers vir boere om vanuit te kies om hul baalwerk op die plaas maklik te maak. Mici Mathee, tegniese bestuurder vir Rovic in Kaapstad vertel by NAMPO Kaap 2024 meer oor hulle verskillende balers. Die balers is só ontwerp dat wanneer die baal uitgespoeg word, dit sag land en nie seerkry nie.

Binne in die balers is ook ’n sentrale smeermiddelstelsel wat seker maak dat jou ketting geolie word en vir jou werktuig ’n langer lewensduur verseker. Krone se balers het ook lae onderhoud.

Die Fortima F 1250 ronde baler is baie gewild en het ’n hoër kapasiteit van 2,05 m. Dit is beskikbaar met of sonder lemme. Die lemme kan verstel word tussen nul en 17 en dit kan vanuit die kajuit gedoen word.Die kamlose optelstelsel is ’n bekende eienskap van Krone se ander groot balers.

Hulle Bellima ronde baler vorm mooi bale en is ’n veelsydige masjien wat vir enige gewas gebruik kan word.

Die Comprima ronde baler kan enige iets baal, het twee augers, met en sonder lemme en ook die kamlose optelstelsel. Hierdie lemme kan wel klipskade opdoen.

Die Varipack V165 ronde baler is ’n nuwer toevoeging tot Rovic se reeks. Die baler is geskik vir die baal van kuilvoer, hooi en strooi. Die nuwe kambaler is vervaardig met die oog op hoë digtheid en -werkverrigting. Die baler is ontwerp om bale van 80 cm tot 165 cm te maak.

Aan die voorkant van die baler is die bekende Easyflow Pickup-stelsel. Die baler word aangedryf deur ’n ketting aan weerskante van die baler en dit is voorsien van ’n sentrale smeeraksie en -ghriesbank, wat onderhoud vergemaklik.

Die baler is ook met ’n groter V190-baalkamer beskikbaar.

Die Big Pack 1270 baler is die tweede grootste Krone-baler wat Rovic in hulle reeks aanhou. Hy maak twee knope om een baal klaar te maak en die volgende baal te begin. Die baler is 1,2 m wyd en 0,7 m hoog en kan toegerus wees met ’n skaal en vogmeter.

Daar is nog ’n groter Big Pack baler, die 1290. Dié spesifieke baler is twee jaar gelede in Suid-Afrika bekendgestel. Almal het dieselfde sluit onderdele, maar sy dienskostes is baie laer as sy voorgangers.

Die Cicoria vierkant balers het optelwydtes wat wissel van 1,4 m tot 1,6 m en is spesifiek ontwerp om te voldoen aan die vereistes van kleiner plase met klein perdekragtrekkers.

Die baler het ook ’n hoë werkverrigting, lae kostes en die onderdele is maklik bekombaar.

Die gehalte van die strooi van die baal bly konstant dieselfde danksy die vurk se verstellings.

Indien jy ’n Krone-baler wil aankoop, besoek Rovic by NAMPO Kaap of besoek hul webwerf by www.rovic.com.