NWK-groep positief oor toekoms ondanks ŉ 50% daling in wins

Hoewel die NWK-groep se inkomste met R156 miljoen gestyg het (R5 990 miljoen in totaal), het sy wins ná belasting met 50% (R114,3 miljoen) gedaal.

Dit is grootliks weens ʼn fel droogte wat tot 43,4% minder graanontvangstes as dié van die vorige jaar gelei het. Produsente is ook genoop om hul uitgawes te snoei.

Tog wink ʼn goeie landboujaar en is die maatskappy positief dat die prentjie meer rooskleurig in 2025/2026 sal lyk, danksy goeie oesskattings asook grondvog wat na die nuwe seisoen oorgedra word en die basis behoort te lê vir ʼn verbetering in die produksievermoë van sy klantebasis.

Die 2023/2024 seisoen was een van die droogstes in NWK se bedieningsgebied die afgelope 52 jaar en ook die droogste sedert 2012. Die effek daarvan op die maatskappy se finansiële prestasie, is vanjaar duidelik sigbaar.

Graanreserwes uitgeput

Die Graan-segment se inkomste het met R349 miljoen verminder – van R921 miljoen in 2024 tot R572 miljoen in 2025.

Dit kan grootliks toegeskryf word aan die groep se lae graanontvangstes. Dié vir die 2023/2024-produksieseisoen was die laagste sedert dié van 2016/2017. Teen sowat 43,4% minder as dié van 2022/2023, was daar min voorraad in silo’s wat oorgedra kon word en ʼn goeie inkomste besorg.

Die lae volumes graan wat ontvang is, tesame met ʼn groot vraag na graan, het veroorsaak dat verskeie silo’s wat in die vorige vier seisoene nie heeltemal leeggetap is nie, nou wel leeg afgesluit is.

NWK se Logistics-afdeling met sy vloot van 35 vragmotors wat hoofsaaklik graankommoditeite vervoer, het gevolglik ook ʼn swakker prestasie getoon weens laer volumes wat vervoer is en verminderde benutting van kapasiteit.

Verblydend is dat dié afdeling se diensaanbod sedert Desember 2024 uitgebrei is met vier brandstoftenkvragmotors wat ʼn brandstofvervoerdiens aan NWK Retail en silobrandstofpersele lewer.

Boere hou beursies styf vas

Die wins van NWK se Handelsegment is R7 miljoen minder as dié van 2023/2024 en beloop R67 miljoen.

Dit is grootliks weens die vorige seisoen se droogte en ondergemiddelde opbrengste wat ʼn impak op produsente se bestedingsvermoë in die 2024/2025 finansiële jaar gehad het. Die inkomste van NWK Handel het met 11% gedaal – van R3 837 miljoen in 2024 tot R3 386 miljoen in 2025.

Weens reënval laat in die seisoen is nie alle mieliesaad waarvoor voorsiening gemaak is, geplant nie en het boere besluit om eerder hul hand aan sonneblom te waag. Hierdie skuif van mielies na sonneblom het tot ʼn daling in kunsmisverkope gelei.

Ook het goeie reën sedert die begin van 2025 op sy beurt gelei tot ʼn daling in die verkope van veevoer.

ʼn Afname in inkomste uit brandstofverkope weens ‘n daling in die prys gedurende sewe uit die 12 maande, is ook ervaar. Sommige van hierdie dalings was beduidend en het ʼn negatiewe impak op inkomste en bruto wins uit brandstofverkope gehad.

Verminderde beurtkrag deur Eskom het ook klante laat afsien van sonkraginstallasies, en dus verminderde verkope deur Energies@NWK. NWK Meganisasie se netto verkope het sedert die vorige finansiële jaar met 38,7% gedaal. Die ondergemiddelde oes van 2023/2024 het beduidende laer verkope van heelgoedere meegebring.

Hoë voorraadwaardes, asook hoë nasionale voorraadvlakke van tweedehandse masjinerie het netto realiseerbare waarde-aanpassings van tweedehandse masjiene genoodsaak.

Daar word verwag dat voorspelde beter klimaatstoestande vir die 2025/2026-produksieseisoen tot ʼn meer positiewe handelsomgewing sal lei.

Epko se prestasie prysenswaardig

Ná jare se swak prestasie weens onder andere grootskaalse kragonderbrekings wat produksie lamgelê het, was Epko, NWK se sonneblomoliepers, vanjaar die gans wat goue eiers gelê het en nou spog met ʼn rekordwins van R87 miljoen.

Ten spyte van die voorafgaande droë seisoen was sonneblomontvangstes se proteïen- en oliepersentasies oor die algemeen hoog. ʼn Nuwe kraglyn is gebou om staantyd weens voortdurende brekasies aan plaaslike elektriese infrastruktuur te omseil en teikenparsvolumes is gevolglik bereik.

NWK se direksie is vol vertroue dat die verfyningsaanleg wat ruolie sal verfyn, in die 2025/2026- finansiële jaar in volle produkisie sal kom. Dit sal as risikoverminderingstrategie by die persbedrywighede ingesluit word.

Die NWK-groep se finansiële posisie bly gesond met ʼn ekwiteit van R2 104 miljoen en ʼn netto batewaarde van R21,14 per aandeel. Die totale dividend verklaar vir die 2025 finansiële jaar is 48 sent per aandeel.

“Weens NWK se doelgerigte, konserwatiewe en deursigtige balansstaat en finansiële bestuur, asook strategiese vennootskappe in landbou, is die maatskappy in ʼn gesonde finansiële posisie en gereed om produsente by te staan om die beste uit hulle produksie in die komende jaar te realiseer. Ons wens hulle alle sterkte en sukses toe,” het Alf White, NWK se groephoof- finansiële beampte, gesê.

Die finansiële resultate is beskikbaar op NWK se webwerf by https://www.nwk.co.za/financial-results/.

