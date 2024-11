Nuwe platform volg rooivleis van plaas tot bord

Die eerste fase van ‘n nuwe forum vir naspeurbaarheid van beeste, skape en bokke is Vrydag 1 November in Pretoria bekendgestel. Die nasporingsplatform is deur die Rooivleisbedryfsdienste (Red Meat Industry Services – RMIS) ontwikkel met die doel om doeltreffendheid, deursigtigheid en mededinging in die rooivleisbedryf te bevorder.

Die doel met die platform is om te verseker dat elke skakel in die rooivleisketting – van die boer tot die kleinhandelaar, akkuraat nagespoor en bestuur word.

Tydens die aanbieding is illustreer hoe die stelsel werk. Vier rolspelers in die waardeketting het elkeen ‘n beurt gekry om op die stelsel te registreer. Die toepassing is maklik om te gebruik omdat dit eerstens nie ‘n wagwoord nodig het nie, maar met ‘n selfoonnommer.

Fase 1 kom op die volgende neer.

Elke skakel in die rooivleiswaardeketting word identifiseer en nommer word aan produksie-eenhede toegeken. Die produksie-eenhede sluit kommersiële plase in privaat besit of wat gehuur word, kommunale gronde, veilingshuise, voerkrale, slagpale in. Verwerkers kan ook ingesluit word.

Die produksie-eenheidnommers, ook bekend as die Global Location Number of GLN, vorm die grondslag vir die RMIS-nasporingsplatform.

Die doel van die nasporingsplatvorm is om deursigtigheid en vertroue in die waardeketting te bewerkstelling deur:

siektebestuur toe te pas en dit moontlik te maak op produkte te herroep indien nodig;

veediefstal hok te slaan;

handel te ondersteun deur naspeurbaarheid en produksiedata; en

Marktoegang tot kommersiële waardekettings en uitvoermarkte te verbeter.

­Die produksie-eenheidnommer sal gebruik word om die ligging van ‘n verkoper aan ‘n koper te bevestig, asook gebruik word om digitale vervoerdokumente te verskaf. Die digitalisering van dokumente wat tans geskryf word, behoort teen middel 2025 afgehandel te wees.

RMIS werk nou saam met Gendac Sagteware-ingenieurs, wat 26 jaar ondervinding in die skep van ‘n webtoepassings wat produksie-eenhede identifiseer en die GLN-nommers van GS1 Suid-Afrika verkry. Die webtoepassing ondersteun akkurate plekidentifikasie en verifikasie en wys dita an op ‘n kaart van die land. Elke geografiese gebied (site) word virtueel begrens sodat dit ‘n akkurate ligging verskaf wat die doeltreffendheid van nasporing en bestuur verbeter.

Die volgende fases sal bestaande rekordstelsels wat reeds deur verskillende instansies gebruik word, sal met RMIS geïntegreer word. Dit sal databestuur desentraliseer en standaardiseer om die data-integriteit te handhaaf en nasporing van produksie tot by die eindverbruiker moontlik maak.

Volgens Dewald Olivier, RMIS se hoof uitvoerende beampte, berus die suksesvolle toepassing van die platform op die samewerking van al die rolspelers, wat kommersiële- en kleinboere insluit.

“Naspeurbaarheid kan die belangrikste onderneming wees wat die veebedryf nog beleef het sedert Suid-Afrika ‘n netto-uitvoerder van rooivleis geword het,” se Dewald. “Met hierdie platvorm as basis, gekoppel met vleisgradering en ander inisiatiewe, kan die rooivleiswaardeketting in staat stel om die 2030-strategie te bereik.”

Dr Philip Oosthuizen, RMIS se hoof operasionele beampte, meen die sukses van nasporing sal berus op ‘n deursigtige, betroubare platform wat in fases met die volle samewerking van elke rolspeler in die waardeketting toegepas word.

“Ons verwag dat die platform die bedryf se sigbaarheid, mededingendheid en veerkragtigheid in die plaaslike en internasionale markte aansienlik sal bevorder.”

‘n Voorbeeld van Fase 1 is hier beskikbaar https://rmis.co.za/services/traceability/

Kontakbesonderhede

Sara-Lea van Eeden by 083 446 6109 of Sara-lea@s-ellepr.com