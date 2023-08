Noord-Kaap spog met nuwe Akademie vir Wingerdkunde

Die Vine Academy and Model Farm is in Kakamas in die Noord-Kaap.

Die Vine Academy is die eerste wingerdakademie in die Noord-Kaap. Die Akademie is ’n inisiatief van Raisins South Africa NPC vir enigeen met ’n liefde vir wingerdbou of wat werknemers in die bedryf wil oplei om vir hulle ’n lewensvatbare loopbaan te skep.

Die Akademie, wat in Junie 2022 as ’n nie-winsgewende organisasie geregistreer is, het amptelik sy deure op 6 Junie vanjaar op Kakamas in die Noord-Kaap geopen. Die opleiding is gerig op die gemeenskappe van die Oranjerivier en omliggende gebiede waar ’n tekort aan vaardighede en vermoëns in die wingerdbousektor ondervind word.

Alles draai om druiwe

In Suid-Afrika is druiweproduksie vir byna 2,2-miljoen ton met ’n kollektiewe omset van na raming R44,7-miljard verantwoordelik. Druiweproduksie verteenwoordig 8% van Suid-Afrika se jaarlikse landbou-uitsette. Altesaam 3 500 primêre produsente verteenwoordig die wingerdbedryf en bied 120 000 voltydse werksgeleenthede. Die wingerdbedryf bestaan hoofsaaklik uit vier waardekettings, naamlik tafeldruiwe, rosyne, wyn en druiwe vir sap. Die Vine Academy and Model Farm (VAMF) se fokus is gerig op die Oranjerivier, wat 88% van SA se rosyne, 33% van SA se tafeldruiwe en 10% van SA se wyn/sapbedrywe verteenwoordig.

Nuwe geleenthede

“Die doel van die Akademie is om menslike vermoëns en vaardigheids kwessies in ons gemeenskap te verbeter, asook om navorsing en ontwikkeling van ’n hoë standaard by ons modelplaas te doen,” sê Jancke Beer, die Vine Academy and Model Farm se bemarkingsbestuurder.

“Ons wil studente onderrig en bemagtig sodat hulle kan uitblink in hulle loopbane en groei as toekomstige leiers wat die ontwikkeling van ’n volhoubare landbousektor internasionaal kan ondersteun.”

Kwalifikasies

Al die kwalifikasies wat aangebied word is deur AgriSETA en die South African Qualifications Authority (SAQA) geakkrediteer. “Ons bied ’n Nasionale Sertifikaat in Plantproduksie aan vir wingerdbouspesialisasie. Hierdie sertifikaat is gelykstaande aan NQF vlak 4 (eenjaarkursus), asook ’n Nasionale Diploma in Plantproduksie, wat spesialiseer in wingerdbou, wat op NQF vlak 5 (tweejaarkursus) is.” Vakke sluit onder meer basiese rekenaarvaardighede, kommunikasie, wingerdbou, plantkunde, landboubestuur en -ekonomie in.

“Ons bied ook modulêre kortkursusse in rosyneen tafeldruifproduksie vir boere, produksie- en tegniese bestuurders, voormanne of enige belangstellendes wat in die tafeldruif- en rosynebydrywe werk en wat hulle kennis wil opskerp en verbreed.” Hierdie kursusse is gelykstaande aan NQF vlak 6. Op die oomblik is die Universiteit van Stellenbosch besig om hierdie kursusse te akkrediteer.

Studente sal die volgende kwalifikasies kan verwerf:

’n Nasionale Sertifikaat in Plantproduksie (NQF 4)

’n Nasionale Diploma in Plantproduksie (NQF 5)

’n Stellenbosch Universiteit-sertifi kaat in Rosyne- en Tafeldruifproduksie (NQF 6).

“Enigiemand in besit van ’n matrieksertifikaat of graad 11-rapport en wat ’n liefde vir wingerdbou het, kan aansoek doen om vir die sertifikaat of diploma in te skryf. Enigiemand met ervaring in die tafeldruif- en rosynebedryf kan aansoek doen vir die modulêre kortkursusse.”

Volgens Jancke bestaan verskillende betaalopsies. “Ons bied studiebeurse aan vir voltydse studente wat die geld eenmalig betaal, andersins is betaalopsies beskikbaar vir studente wat kwartaalliks of maandeliks wil afbetaal.”

Opleiding deur die bedryf vir die bedryf

Tans bied Raisins SA se personeel ondersteuning aan die VAMF. “Ons is besig om die Akademie se organogram te finaliseer, wat sal lei na strategiese aanstellings van bekwame personeel. Ons mik daarna dat die VAMF binnekort op sy eie bene kan staan, met professionele en topgehalte personeel wat die inisiatief kan bestuur en vorentoe vat.” Raisins SA verteenwoordig ongeveer 700 boere. Dit is ’n nie-winsgewende maatskappy waarvan die hoofinkomste uit statutêre heffings, beleggingsinkomste en konsultasieverdienste afkomstig is.

Die maatskappy se mandaat is bestuurde, bedryfsverwante navorsing en ontwikkeling, om die bedryf se databasis in stand te hou, die statutêre heffings te administreer ingevolge die regulasies van die Nasionale Landboubemarkingswet (NLBR), en om inligting na kettingdeelnemers te versprei wat waarde tot die bedryf sal toevoeg.

Befondsingsgeleenthede

Die aanvanklike befondsing van die Akademie is deur Kgodiso Development Trust voorsien, wat R12,85-miljoen as sogenaamde gemengde befondsing (blended funding) beskikbaar gestel het. Hiervan is R2,85-m as ’n borg toegestaan, R8-m is rentevry uitgeleen, en nog R2-m is teen prima minus 2% uitgeleen. Verskeie sake-ondernemings in die private sektor het ook betrokke geraak en tot dusver is ongeveer R19-m van veertig borge ingesamel.

“Indien enigeen betrokke wil raak deur beurse vir studente uit te koop, proewe op die modelplaas te finansier of enige ander geldelike bydrae wil maak, kan hulle my kontak,” sê Jancke.

Doen aansoek

Kontak Jancke Beer in die verband by marketing@vamf.co.za. Die eerste inname vir 2023 was tussen vyftien en twintig studente, maar namate die Akademie uitbrei sal die getalle toeneem.

Aansoek kan gedoen word op die webblad by www.vamf.co.za.

“Die webblad en die aansoekproses is baie verbruikersvriendelik, eenvoudig en tweetalig, maar as enige probleme ervaar word, kan hulle my kontak,” sê Jancke. Kontak Jancke by apply@vamf.co.za.